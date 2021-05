Andre Maranne meurt, la star de la panthère rose et de Fawlty Towers avait 94 ans

L’acteur vétéran André Maranne, surtout connu pour jouer le Sgt. François Chevalier dans le Panthère rose films, est malheureusement décédé. Le Times of London rapporte que l’acteur est décédé le 12 avril, bien que la nouvelle de son décès fasse récemment le tour de la presse. Il avait 94 ans.

Comme Sgt. François Chevalier, assistant de l’inspecteur en chef Charles Dreyfus (Herbert Lom), Maranne est apparue pour la première fois dans son rôle le plus célèbre dans Un coup dans le noir (1964). Il finirait par reprendre le rôle dans cinq Panthère rose films au cours des deux prochaines décennies: Le retour de la panthère rose (1975), la panthère rose frappe à nouveau (1976), La vengeance de la panthère rose (1978), Sentier de la panthère rose (1982), et Malédiction de la panthère rose (1983).

Avant son travail dans les films Pink Panther, Maranne a joué un officier français dans L’amant de guerre (1962). Il est également apparu dans le film classique de James Bond Thunderball en 1965 en tant que membre senior de SPECTRE. Agissant fréquemment des années 60 aux années 80, Maranne est également apparue dans des films comme La bataille d’Angleterre, La lame du rasoir, Montée et chute d’Idi Amin, et Crétins de l’espace extra-atmosphérique. L’un de ses derniers rôles était dans le drame de 1985 Beaucoup en face de Meryl Streep, Ian McKellen, Charles Dance, Sam Neill, Sting et Tracey Ullman.

Maranne est également bien connue pour son rôle dans un épisode de 1975 de Tours Fawlty. Dans l’épisode, intitulé «Gourmet Night», Maranne incarne un restaurateur nommé André. L’acteur a également joué le physicien de Moonbase Roger Benoit dans la populaire série de science-fiction Docteur Who et a servi de présentateur à l’émission linguistique de la BBC Bonjour Françoise. Ses autres crédits pour petits écrans comprennent La Chasse au Trésor, Scotland Yard, Jason King, et Oui Ministre.

« RIP André Maranne », a déclaré un fan en réponse à la nouvelle, publiant un clip de Maranne et Peter Sellers. « Il est dans l’un de mes préférés de tous les temps Panthère rose scènes. La façon dont il ne réagit pas vraiment au pull down, à la vague du vendeur, ça me fait vraiment peur à chaque fois. «

RIP André Maranne. Il est dans l’une de mes scènes préférées de Pink Panther. La façon dont il ne réagit pas vraiment au pull down, à la vague du vendeur, ça me fait vraiment peur à chaque fois. pic.twitter.com/BpvUX2R2nL – Jean-Denis Haas (@jeandenishaas) 6 mai 2021

Un autre fan écrit: « Vraiment désolé de lire la mort d’André Maranne qui est apparu dans le Panthère rose films, Oui Ministre et – inoubliable – en tant que chef français de Tours Fawlty. «

Vraiment désolé de lire la mort d’André Maranne qui est apparu dans les films Pink Panther, Yes Minister et – inoubliable – en tant que chef français de Fawlty Towers ???????? pic.twitter.com/IS0qzD73ft – Miranda C (@MirandaCColes) 4 mai 2021

« Le regretté André Maranne ne sera bien sûr jamais oublié grâce à son rôle de restaurateur André dans #FawltyTowers: » Gourmet Night « (1975) », concède un autre fan.

Le regretté André Maranne ne sera bien sûr jamais oublié grâce à son rôle de restaurateur André dans #FawltyTowers: « Nuit Gourmande » (1975). pic.twitter.com/tLLhBfsHcq – Trevor Eve EST Eddie Shoestring (@ Dene71) 4 mai 2021

Née en 1926, Maranne a grandi à Paris. Après avoir travaillé dans un atelier d’impression et un magasin de chaussures, l’acteur en herbe a commencé à suivre des cours de théâtre à l’âge de 18 ans. Il a pris sa pause quand il a faussement dit à un agent qu’il savait conduire une moto pour obtenir un rôle au cinéma. Heureusement, la scène a été coupée avant que Maranne doive révéler qu’il ne savait pas vraiment ce qu’il faisait, mais la situation a ouvert la porte à l’acteur pour commencer à prendre d’autres rôles. Sa carrière d’acteur s’épanouira rapidement à partir de là, bien qu’il se retire de l’écran au début des années 1990.

Les survivants de Maranne incluent sa femme, Moira, et nos pensées vont à elle et au reste de la famille et des amis en cette période difficile. Qu’il repose en paix. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

