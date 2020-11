Andre 3000 retrouve Goodie Mob sur « No Cigar »

Aussi insaisissable qu’il soit, Andre 3000 n’a pas oublié comment effacer une piste si nécessaire. Et vu que ses associés de longue date Goodie Mob ont récemment émergé avec leur premier album studio depuis 2013, il semblerait que le moment soit venu. Pas étonnant, alors que Three Stacks et The Mob remontent loin, deux vétérans de l’ascension de la Dungeon Family vers la grandeur du hip-hop d’Atlanta. Maintenant, près de trente ans plus tard, le gang s’est réuni pour « No Cigar », un groupe rebondissant et nostalgique qui trouve Andre 3000 fermer les choses comme lui seul le peut.

Bien que toutes les parties le tiennent admirablement, il est difficile de ne pas se concentrer sur les bars d’André, car ils sont si rares dans ce paysage moderne. Peut-être convenant à l’occasion, Three Stacks le ramène aux années formatrices, crachant un schéma de flux lisse et old-school qui reflète ses jours de jeune homme. Possédant de nombreux atouts en tant que maître de cérémonie, l’un de ses plus grands est sa capacité à donner vie à des instantanés fragmentés de la mémoire d’une manière si évocatrice; bien que « No Cigar » soit loin d’être son travail le plus frappant, c’est quand même un ajout bienvenu au canon.

Et en plus, il est difficile de se disputer avec une réunion de Goodie Mob et Andre 3000 à notre époque. Faites-vous une faveur et donnez-lui un tour, surtout si vous avez toujours de l’amour pour l’équipage d’Atlanta.

LYRIQUES CITÉES

Je suis hula hoopin ‘, double-dutchin’ kickballin ‘that ho

Nouvelle manœuvre pas de discussion, baise tous les hos

Qu’est-ce que le donjon, une maison, une maison pour les marginaux

Sleepin sur le sol puis réveille-toi quand tu sens quelque chose allumé