Andra Day dévoile enfin sa relation avec Brad Pitt

Brad Pitt Il a toujours été l’un des acteurs les plus attrayants d’Hollywood. Heureusement, avec son talent d’acteur, il a essayé de retirer cette étiquette à plus d’une occasion, donnant des rôles mémorables dans des films tels que Les 12 singes, Fight Club ou L’étrange histoire de Benjamin de Button et beaucoup plus. Mais il a également fait les gros titres des actrices avec lesquelles il était jumelé. Depuis Juliette Lewis, Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston à Angelina Jolie. Avec le protagoniste de Tomb Raider et mère de ses six enfants, la relation ne s’est pas bien passée du tout.

Le divorce du couple a été très complexe et ils continuent toujours à se battre pour la garde des enfants, qui ont peu de liens avec le protagoniste de Il était une fois à Hollywood. La vérité est qu’entre les films et sa famille, la presse américaine l’a également mis en relation avec différentes femmes au fil des ans. La dernière petite amie supposée de l’acteur est l’actrice et chanteuse Jour de l’Andra. Et bien que, jusqu’à présent, aucun d’eux n’ait omis d’avis sur la question, l’artiste vient de rompre le silence et a donné des détails sur sa relation avec Pitt.

Andra Day brise le silence : sort-elle avec Brad Pitt ou pas ?

Andra Day a été nominée aux Oscars pour son rôle de Billie Holliday (Photo : Getty Images)



Peut-être Jour de l’Andra Ce n’est peut-être pas un nom aussi reconnu internationalement, mais l’actrice de 34 ans a une longue histoire à la fois dans le cinéma et la musique. Est devenue célèbre en 2015 avec son premier album Bravo au Fall, pour lequel il a remporté une nomination Meilleur album R&B et cette année, il a surpris le monde entier avec son interprétation de Billie Holliday pour le biopic Les États-Unis contre Billie vacances. En fait, elle a reçu sa première nomination aux Oscars pour pas moins que la meilleure actrice.

Et parmi tous ces succès, l’artiste était plongée dans des dizaines de rumeurs sur une éventuelle cour avec Brad Pitt, qu’elle a récemment utilisé pour démentir. Au gala de la BET récompenses le week-end dernier, Day a parlé à Divertissement ce soir et il a dit qu’il ne savait pas d’où venaient ces rumeurs mais qu’elles ne sont pas vraies.

Brad Pitt aux Oscars 2021 (Photo : Getty Images)



« Oh mon Dieu, nous ne nous sommes jamais rencontrés. En fait, ma sœur m’a parlé par la suite et m’a dit : ‘As-tu rencontré Brad Pitt ?’ J’ai dit : ‘Je suppose que nous l’avons fait. Je suppose que nous l’avons fait », a plaisanté l’actrice. Day a déclaré que même si Brad Pitt semble être un acteur très talentueux et une personne formidable, il a admis qu’il ne comprenait pas qui avait commencé à dire qu’ils étaient en couple. « Nous ne sortons pas ensemble. Nous ne nous connaissons même pas. C’est hilarant. Ce n’était rien. Quelqu’un s’est ennuyé ce jour-là. », il prétendait.

Malgré le fait que Day affirme ne pas connaître Brad Pitt, les acteurs se sont mis d’accord lors de la dernière cérémonie du Oscars 2021, à laquelle il a assisté en tant que présentateur et elle en tant que nominée. Les protocoles sanitaires que l’Académie a dû mettre en œuvre pour que l’événement puisse avoir lieu, auraient pu faire que les visages ne soient pas vus à tout moment. Qu’est-ce que tu penses? Est-ce ainsi ?