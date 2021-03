Andra Day a remporté les Golden Globes 2021 de la meilleure actrice dans un film dramatique

Jour de l’Andra a remporté les Golden Globes 2021! L’artiste de 36 ans a remporté le prix de la meilleure actrice dans un film dramatique pour sa performance dans le film. Les États-Unis contre Billie Holiday du réalisateur Lee Daniels. Il a vaincu des collègues comme Vanessa Kirby et Carey Mulligan. La femme n’a pas caché son émotion en recevant le prix qu’elle obtient pour la première fois de sa carrière.

Golden Globes 2021: Jour de l’Andra remporte le Golden Globe de la meilleure actrice dans un film dramatique avec Les États-Unis contre Billie Holiday

Day a obtenu la reconnaissance après avoir joué le personnage de Billie Holiday. Il s’agit du chanteur légendaire qui était l’un des meilleurs interprètes de jazz de tous les temps. Le film montre comment elle a passé la majeure partie de sa carrière à être adorée par ses fans du monde entier, tandis que le Département fédéral américain des stupéfiants l’a ciblée avec une opération de piqûre.

L’actrice était très heureuse de recevoir le prix et de lire un discours qu’elle avait préparé. L’artiste de 36 ans avait jusqu’à présent son rôle le plus important dans le cinéma, car l’essentiel de sa carrière était dans la musique.

Autres films dans lesquels l’actrice a joué

Ses débuts au cinéma ont eu lieu dans Cars 3 en 2017 exprimé par le personnage Sweet Tea. Les États-Unis contre Billie Holiday ont été son premier film en tant que protagoniste, ce qui a surpris encore plus le public.

Le Golden Globe 2021 dans la catégorie de la meilleure comédienne

De cette façon, Day obtient sa première reconnaissance en tant qu’actrice. En tant que chanteuse, elle avait déjà été remarquée car aux Grammy Awards 2016, l’album Cheers to the Fall a été nominé dans la catégorie Meilleur album R&B, et son premier single, « Rise Up », a été nominé pour la meilleure performance R&B.