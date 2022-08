Andor : tous les détails de la nouvelle série Star Wars avec Diego Luna

in

Tout ce que vous devez savoir sur Andor, la série qui montre la formation de l’Alliance rebelle, qui est la lueur d’espoir contre l’Empire intergalactique.

©IMDBAndor

lucasfilm développe des séries d’action en direct depuis un certain temps guerres des étoiles venir sur la plateforme de streaming Disney+. Quelques exemples? Le Mandalorien, Le livre de Boba Fett Oui Obi Wan Kenobi. Le prochain sur la liste est Andor, une histoire sur la formation de l’Alliance rebelle qui se soulève contre l’Empire intergalactique. Le showrunner est le co-scénariste du célèbre film voyou: Tony Gilroy.

La première saison d’Andor Il sortira le 21 septembre avec un triple épisode après un délai. À l’origine, la série arriverait au streaming de La Casa del Ratón le 31 août, mais ces plans ont été abandonnés à la nouvelle date. Il est également important de noter que l’émission télévisée comportera un deuxième lot de 12 épisodes qui s’entremêlent avec le film. voyou.

Situé cinq ans avant les événements de voyou, la série suit l’espion et agent Cassian Andor pendant les années de formation de l’Alliance rebelle. Le programme montrera la transformation d’Andor, un simple voleur qui, grâce à tout ce qu’il voit dans les différents coins de la galaxie, devient un révolutionnaire et rejoint finalement la Rébellion contre l’Empire Intergalactique menée par Palpatine.

Andor fera ses débuts en septembre

Andor Il a des personnages intéressants qui se sont avérés essentiels à cette époque de la galaxie. Le plus paradigmatique est peut-être Mon Mothma, un sénateur essayant de naviguer dans la politique de l’Empire tout en aidant secrètement à fonder l’Alliance rebelle. Geneviève O’Reilly reprend son rôle de voyou Oui La Revanche des Sith donner vie à un personnage essentiel en cette époque de guerres des étoiles.

De son côté, Forest Whitaker reprend le rôle de Saw Gerrera, vétéran de la guerre des clones et chef d’un groupe d’insurgés militants qui a fait ses débuts sur grand écran lors des événements présentés dans voyou. Ce personnage s’est avéré être un fervent adversaire contre l’Empire intergalactique, menant même les tactiques les plus cruelles contre ce régime.

Diego Luna est le producteur exécutif de la série Disney+ tout en personnifiant également Cassian Andor, un voleur dont le monde natal a été détruit par l’Empire. La série commence avec le personnage étant un cynique « opposé à la révolution » et explore comment il devient par la suite « la personne la plus passionnée qui s’abandonnera pour sauver la galaxie » dans le film voyou.

Andor met en vedette Diego Luna comme personnage principal de la série, Genevieve O’Reilly comme Mon Mothma, Forest Whitaker comme Saw Gerrera, Stellan Skarsgard comme Luthen, Alex Ferns comme Sgt Kostek, Anton Valensi comme Den, Alex Lawther comme Rick et Robert Emms comme superviseur Jones. La série est réalisée par Benjamin Caron, Susanna White et Toby Haynes.

