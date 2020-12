Andor Teaser Trailer révèle Rogue One Prequel sur Disney +

le Rogue One Prequel la série a officiellement un titre. De plus, il a été révélé que l’émission tant attendue sera présentée en première en 2022. Disney et Lucasfilm travaillent sur une tonne de Guerres des étoiles matériel pour le petit écran dont les fans vont être très excités. UNE Lando série a également été annoncée, en plus des émissions que nous connaissons depuis plus d’un an, y compris Série Rogue One Prequel et le Obi Wan Kenobi séries.

le Rogue One le spin-off est officiellement intitulé Andor. La présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a également révélé une bobine de grésillement pour la série Disney +, qui ne contient aucune séquence de la série à venir. Il a cependant présenté Diego Luna sur le plateau en Angleterre. La production vient de commencer, ils n’ont donc aucune séquence à partager pour le moment, bien que tout cela changera dans les mois à venir. Kennedy dit que l’émission fera ses débuts en 2022, mais elle n’a pas annoncé de date de première pour la série. Le superviseur VFX Neal Scanlan a laissé entendre que la série pourrait réutiliser des personnages et des créatures inutilisés du passé Guerres des étoiles projets déjà conçus.

En plus de Diego Luna, Andor jouera également Alan Tudyk dans le rôle de l’acolyte droïde K-2S0, aux côtés de Stellan Skarsgard, Adria Arjona, Fiona Shaw, Denise Gough, Kyle Soller et Genevieve O’Reilly dans le rôle de Mon Mothma. Quant à l’intrigue, on en sait peu sur le spectacle, à part le fait évident qu’il se déroulera bien avant les événements de Rogue One, qui a été un succès au box-office. Alors que la trilogie de la suite n’a pas satisfait tous les fans, le spin-off de la série l’a fait, ou du moins il l’a fait dans les années qui ont suivi sa sortie en salles.

le Guerres des étoiles la trilogie suite s’est avérée être un grand succès au box-office, malgré quelques réactions négatives de la part des critiques et des fans de longue date. le réveil de la force est sorti en salles en 2015 et a rapidement rapporté plus de 2 milliards de dollars dans le monde, tandis que le réveil de la force a ouvert en 2017 et a rapporté un peu plus de 1,3 milliard de dollars dans le monde. La montée de Skywalker a ouvert en salles en 2019 et a rapporté un peu plus d’un milliard de dollars. La trilogie dans son ensemble a pu gagner 4,4 milliards de dollars dans le monde, ce qui est énorme, même avec les deux derniers films gagnant beaucoup moins que le réveil de la force.

Rian Johnson était derrière la caméra pour 2017 Le dernier Jedi, qui a vu une réaction intense de la part des fans qui n’étaient pas ravis de le voir jouer avec la formule. Cependant, les opinions sur le deuxième volet de la trilogie de la suite ont commencé à changer. De nombreux fans apprécient maintenant ce que Johnson essayait de faire, ce qui pourrait finir par arriver à la trilogie dans son ensemble dans quelques années de plus. Quoi qu’il en soit, le Guerres des étoiles la franchise est toujours une force avec laquelle il faut compter au box-office. Vous pouvez consulter l’annonce officielle et la bobine de grésillement pour Andor ci-dessus, grâce à le compte Twitter officiel de Star Wars.

Sujets: Rogue One, Star Wars, Disney Plus