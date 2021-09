Andor Star taquine le retour de « Familiar Faces » alors que la série Rogue One Prequel se termine

Diego Luna a récemment confirmé que Andor a officiellement terminé le tournage. Lors d’une interview exclusive, l’acteur a évoqué le prochain Rouge Un série prequel, tout en faisant la promotion du retour de sa série Amazon Prime Video Pan Y Circo. Tout en faisant attention à révéler certains détails de Star Wars : Andor, Diego Luna était définitivement ouvert à certaines des questions posées sur la série à venir. Il a également réfléchi aux défis du tournage de la série pendant la pandémie.

« Vous verrez certainement des visages familiers. Je peux vous parler de ce projet pas comme les autres car je ne peux pas gâcher la fin si vous avez vu Stars Wars : Rogue One déjà. Peu importe ce que je dis, je ne peux pas gâcher la fin. Pour être honnête, cela a été une telle bénédiction de faire ce travail et de le faire dans ces circonstances. J’ai eu la chance de travailler avec une équipe dont je ne pourrais pas être plus fier et que j’admire davantage. »

« C’est un moment difficile d’être là-bas en train de tourner, et nous avons été vraiment chanceux. Nous avons terminé le tournage maintenant et nous le préparons pour que le public le voie. Bien que je ne puisse pas dire grand-chose, ce que je peux vous dire c’est que l’expérience a été littéralement une transformation pour moi. C’est quelque chose que je voulais vraiment faire et que je pensais ne pas pouvoir faire. Je suis plus qu’heureux. »

L’un de ces visages familiers dont le retour de Rogue One a déjà été confirmé est Saw Gerrear de Forest Whitaker. La nouvelle n’est pas venue de Forest Whitaker lui-même, mais de sa désormais co-star Stellan Skarsgård qui a déclaré lors d’une interview avec une station de radio suédoise qu’il avait pu filmer une scène aux côtés de Whitaker. Il a également été révélé qu’Alan Tudyk reviendrait jouer au K-2SO dans la prochaine série. Malheureusement, en janvier 2021, Alan Tudyk a précisé que bien qu’il revienne en fait en tant que bien-aimé K-2SO, Guerres des étoiles les fans ne le verront pas faire sa première apparition dans la série avant les derniers épisodes.

Star Wars : Andor est une prochaine série télévisée américaine créée par Tony Gilroy. La série servira de préquelle à Voleur un, sorti en 2016. Star Wars : Andor suivra le personnage de Cassian Andor, se déroulant cinq ans avant les événements du film original. Tandis que Diego Lune reprend son Rouge Un personnage, il est également producteur exécutif de la série prequel. Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Fiona Shaw, Denise Gough, Kyle Soller et Genevieve O’Reilly devraient également jouer dans la prochaine série.

Lucasfilm avait initialement annoncé le nouveau Guerres des étoiles série qui se concentrera sur Andor en novembre 2018. Diego Luna était déjà attaché avec Stephen Schiff embauché en tant que showrunner. Stephen Schiff a ensuite été remplacé par Voleur un co-scénariste Tony Gilroy en tant que créateur et showrunner en avril 2020. Tournage pour Star Wars : Andor a commencé fin novembre 2020, Tony Gilroy n’ayant pas pu diriger comme prévu en raison de la pandémie de COVID-19. Le tournage a eu lieu principalement aux Pinewood Studios, à Londres, et sur place en Angleterre et en Écosse.

Bien qu’il n’y ait pas encore de date de sortie officielle, Star Wars : Andor devrait faire ses débuts au début de 2022. La série devait initialement faire ses débuts en 2021, avant que la production ne soit retardée en raison de la pandémie de COVID-19. La première saison comprendra un total de 12 épisodes et sera diffusée sur Disney +. Avec quelques « visages familiers » censés faire leur apparition, qui espérez-vous voir revenir dans Star Wars : Andor?

Thèmes : Andor, Star Wars, Disney