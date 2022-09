Andor Showrunner Tony Gilroy taquine déjà la saison 2

Andor est le dernier Guerres des étoiles série arrivant sur Disney +, avec une première prévue pour le mercredi 21 septembre. L’émission suivra d’autres projets qui ont fait leurs débuts sur la plate-forme de streaming populaire, y compris Le Mandalorien, Le livre de Boba Fettet, plus récemment, Obi Wan Kenobi.





Andor mettra l’accent sur un personnage précédemment établi au sein de la Guerres des étoiles franchise, cependant, il n’a été montré que dans un seul film. Diego Luna a joué le rôle de Cassian Andor aux côtés de Felicity Jones dans Rogue One: Une histoire de Star Warsun film se déroulant juste avant les événements de Star Wars : Un nouvel espoir. Désormais, la série dérivée axée sur le personnage de Luna recevra non pas une, mais deux saisons comprenant 12 épisodes chacune. Lors d’une interview avec TotalFilm via GamesRadar, le showrunner, Tony Gilroya discuté de ce à quoi les fans peuvent s’attendre dans la deuxième itération de la série Disney +.

« Ce qui est cool, c’est que nous allons introduire de nouveaux personnages dans la seconde moitié, mais il y a 25, 30 personnages importés que nous reportons de l’un à l’autre », a déclaré Gilroy. « Vous les connaissez déjà, vous en savez déjà beaucoup sur eux. » Il continue en disant qu’Andor changera du début de la série à la finale de la première saison. « De plus, Cassian Andor, au bout de 12 épisodes, a enfin eu une sorte d’éducation. » Il poursuit : « Il lui faut beaucoup de temps pour s’engager dans la rébellion, mais il est en quelque sorte là. Et donc dans la deuxième partie, nous pouvons explorer un tas de choses différentes et le temps devient alors notre ami. »





Gilroy dit Andor La saison 1 est divisée en 4 parties

Andor adopte une approche intéressante pour sa première saison, divisant les débuts en 12 parties en quatre segments, avançant d’un an tous les trois épisodes. Gilroy dit que le style permet des décisions créatives passionnantes et un point de vue différent du point de vue de la narration.

Gilroy dit: « Nous allons faire trois épisodes et sauter un an, et trois épisodes et sauter – nous allons faire quatre ans en 12 épisodes », explique-t-il. « Et je ne sais pas, peut-être que quelqu’un a déjà eu l’occasion de le faire. Je ne peux pas penser à une comparaison. Mais du point de vue de la narration, c’est comme être autorisé à peindre avec une nouvelle couleur ou quelque chose comme ça. » Gilroy dit également que les sauts dans le temps seront quelque chose de nouveau pour lui du point de vue d’un écrivain. « C’est une opportunité de raconter des histoires vraiment cool après une longue période de narration. Je n’ai jamais eu la chance de faire ça auparavant. »

Gilroy a passé du temps à raconter des histoires, à travailler sur des projets tels que le Borne série, qui Andor a été comparé à. Il a également écrit le scénario de Un voyou, d’où provient le personnage titulaire. Les fans peuvent voir comment son dernier projet se déroule lorsque Andor sorties sur Disney + le 21 septembre.