‘Andor’, série Disney+ : nouvelle bande-annonce avec Forest Whitaker dans le rôle de Saw Gerrera

Une nouvelle bande-annonce pour »Andor » vient d’être révélé, donnant aux fans un premier aperçu du retour de Forêt Whitaker comme Saw Gerrera, un personnage emblématique de »Star Wars » qui apparaîtra dans la prochaine série originale de Disney+. L’aperçu nous montre comment Gerrera travaillera avec Luthen et Cassian Andor, interprétés par Stellan Skarsgard Oui diego lune respectivement.

Luthen raconte la bande-annonce et dit qu’il a besoin de « tous les héros qu’il peut obtenir ». lucasfilm il a rajouté Whitaker à son casting après sa première apparition en tant que Saw Gurrera dans « Rogue One: A Star Wars Story » en 2016, qui a également présenté Cassian Andor joué par Digo Luna.

Whitaker est revenu pour exprimer le personnage dans la série animée » Star Wars Rebels » et le jeu vidéo » Star Wars Jedi: Fallen Order ». Saw Gerrera a été introduit dans la série animée » Star Wars : The Clone Wars » en tant que frère du chef des rebelles Onderon, avec Andrew Kishino exprimant le personnage dans » The Clone Wars » et reprenant le rôle dans » Star Wars : Le mauvais lot ».

« Andor » se déroulera cinq ans avant les événements de « Rogue One » et présentera une facette inédite de la galaxie « Star Wars », en se concentrant sur la rébellion croissante contre l’Empire. La série promet d’être remplie du danger, de la déception et de l’intrigue que Cassian Andor a explorés au cours de son voyage avant de devenir le héros rebelle que nous avons vu dans le film de 2016.

Luna a précédemment expliqué que le parcours de Cassian pour devenir un héros ne sera pas facile. « Nous le trouvons dans un endroit où il ne réalise pas à quel point il est capable de se transformer ou de faire partie du changement ou d’exécuter un tel sacrifice, mais c’est l’homme qui est sorti du combat depuis l’âge de six ans », a déclaré Luna à propos de son personnage titulaire. « C’est une personne très intéressante, sombre et blessée. Vous n’allez pas croire qu’elle est capable de faire ce qu’elle fait dans ‘Rogue One’. »

En plus de Whitaker et Luna, il a été confirmé que « Andor » mettra en vedette Mon Mothma, un personnage familier de « Star Wars » joué par Geneviève O’Reilly, qui est le co-fondateur et le leader de l’Alliance rebelle. Le personnage est apparu pour la première fois en 1983 dans »Le Retour du Jedi », joué par Caroline Blakiston. O’Reilly a repris le rôle dans « Revenge of the Sith » en 2005 et est revenu en tant que personnage dans « Rogue One ».

Andor met également en vedette Adria Arjona, Fiona Shaw, Denise Gough, Kyle Soller, Robert Emms et David Hayman. Les trois premiers épisodes de la série seront diffusés sur Disney+ le 31 septembre.