‘Andor’, la série Star Wars dévoile les premiers détails de son intrigue

La série Star Wars, »Andor », acteur vedette diego lune, vient de dévoiler de nouveaux détails sur son intrigue et le thème qu’elle abordera. Selon le showrunner de la série, Tony Gilroyl’histoire commencera en se concentrant sur Cassian Andor, un personnage que l’on a pu voir dans »Rogue One : A Star Wars Story », et deux autres personnages dont les noms n’ont pas encore été dévoilés, incarnés par Stellan Skarsgard Oui Adriana Arjona.

« Notre émission commence par une situation très simple, presque film noir, pour un voleur, un gars espiègle qui a de gros ennuis en essayant de vendre quelque chose pour sauver son cul », a expliqué Gilroy. « Quelqu’un l’a observé, un découvreur de talents voyous, et il a été recruté le pire jour de sa vie. Mais, dans l’épisode quatre, nous sommes sortis de là et avons commencé à nous développer… »

Luna est apparue pour la première fois en tant que Cassian Andor dans le film de 2016 aux côtés de Felicity Jones, qui a joué Jyn Erso, où un groupe de soldats rebelles s’est lancé dans le plan ambitieux de voler les plans de l’étoile de la mort, située dans une base impériale sur Scarif. Bien qu’ils aient réussi à mettre la main sur les plans, la mission s’est terminée avec les Raiders, Andor et Erso et le reste de l’équipe de Rogue One sans issue.

La série « Andor » racontera l’histoire de Cassian cinq ans avant sa mission avec Rogue One, et en expliquera plus sur son histoire, son personnage et ses motivations. « Ce type a donné sa vie pour la galaxie, n’est-ce pas ? Je veux dire, consciemment, sobrement, sans vanité ni reconnaissance, il s’est sacrifié », a déclaré Gilroy. « Qui fait ça? C’est de cela qu’il s’agit dans cette première saison. » Le showrunner a également commenté que le Cassien que nous rencontrerons au début de la série sera « opposé à la révolution, cynique et perdu ».

Dans »Andor », nous pouvons également voir le retour d’autres personnages emblématiques de Star Wars. La sénatrice galactique Mon Mothma apparaîtra dans la série, étant un personnage étroitement lié à Andor en raison de son rôle de chef des rebelles. Mothma sera à nouveau joué par l’actrice Geneviève O’Reillyqui a également joué le personnage dans « Revenge of the Sith » et « Rogue One » en 2005.

Bien qu’aucune date précise pour la première d’Andor n’ait été donnée, la série devrait arriver sur Disney + l’été prochain. La série a déjà été renouvelée pour une deuxième saison dont le tournage débutera en novembre 2022.