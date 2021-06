Andiamo ! Luca vaut le détour cet été

Luca, le dernier film d’animation de Disney Pixar, est une lettre d’amour nostalgique au passé du réalisateur Enrico Casarosa et une invitation au reste d’entre nous à revivre notre enfance.

Il est rempli de tout le plaisir, l’amitié et la nourriture que les fans pourraient souhaiter cet été. Ce qui m’a le plus frappé dans le film, comme dans beaucoup de films de Pixar avant lui, ce sont les thèmes puissants auxquels les téléspectateurs de tous âges, mais surtout un public plus jeune, peuvent réfléchir et envisager comment ils pourraient s’appliquer dans leur propre vie.

Cependant, il me manquait certains éléments de la «magie Disney», ce qui a éloigné le film d’être l’un de mes préférés de Pixar. L’un des principaux éléments manquants est la « musique de caractère ». C’est-à-dire des chansons chantées par un ou plusieurs personnages du film. La musique intelligente, ludique, atmosphérique et émouvante fait souvent passer les films d’animation Disney Pixar au niveau supérieur pour moi personnellement. Je pensais aussi qu’une telle musique aurait pu être intégrée de manière appropriée dans l’histoire du film. (J’apprécie qu’il existe plusieurs excellents films Pixar qui n’ont pas de musique de personnage, mais je n’ai pas ressenti la perte dans ces films comme je l’ai fait ici).

Malgré cela, Luca vaut toujours le détour. Pourquoi? Découvrons-le. Ou, comme diraient les Italiens, andiamo ! (Allons-y!)

Qu’est-ce que Luca à propos de?

Luca nous présente deux meilleurs amis, Luca et Alberto. Ils rêvent grand, prennent des risques et partagent l’été ultime – et le secret ultime.

Luca et Alberto sont des monstres marins qui vivent au fond de l’océan près de la ville de Portorosso, en Italie. Lorsqu’il est confiant et extraverti, Alberto introduit Luca timide et timide à la vie sur terre – où ils échangent des nageoires contre des jambes et ressemblent à des humains – Luca apprend qu’il y a beaucoup plus au-delà de la mer et au-delà des dangers que sa famille l’a mis en garde contre l’eau.

En se lançant dans la plus grande aventure estivale, les garçons découvrent un amour commun pour l’exploration et l’invention dans la petite ville où ils viennent rencontrer Giulia. Giulia se lie d’amitié avec le couple et le trio commence à se préparer pour la Portorosso Cup – le triathlon ultime de vélo, de natation et de consommation de pâtes. Avec leurs regards tournés vers la Coupe, il devient de plus en plus difficile pour Luca et Alberto de garder leur véritable identité secrète.

Dans quelle mesure le film a-t-il été inspiré par les expériences d’enfance du réalisateur Enrico Casarosa ?

Ce qui est peut-être le plus attachant dans ce film, c’est son lien avec le réalisateur. C’est un hommage personnel et touchant à une amitié spéciale qui existait dans la vraie vie pour Enrico Casarosa. Le personnage de Luca lui-même est basé sur Casarosa, tandis qu’Alberto est basé sur son ami réel, également nommé Alberto.

« Nous nous sommes retrouvés vers 11 ou 12 ans », a déclaré Casarosa. Cosmopolite sur son amitié inspirante. « Dès que vous marchez [towards], ‘J’ai besoin d’essayer de me séparer un peu de la famille’, essayez de chercher par vous-même. Et il avait une liberté totale et il était passionné et il avait quelque chose de nouveau chaque jour, donc cela m’a vraiment aidé à sortir de ma zone de confort.

Cette sentimentalité m’a fait gagner des points et m’a rendu particulièrement enthousiaste à l’idée de voir le film. Il y a de beaux moments où vous pouvez vraiment voir et ressentir l’amitié – y compris ces moments où les amis peuvent ne pas être d’accord. La prise de risque, l’observation des étoiles, les tiffs, l’espoir d’un avenir plein d’aventures ensemble, tout en essayant quelque chose de nouveau. C’était la base de ces thèmes émouvants que j’ai mentionnés plus tôt, qui sont nombreux.

Quels sont certains des thèmes clés ?

En fin de compte, Luca nous rappelle l’importance du plaisir et de l’amitié. Luca et Alberto sont opposés à certains égards, mais être différents signifie qu’ils apprennent l’un de l’autre. Le film explore également l’acceptation, le travail en équipe, l’attention mutuelle et la capacité de se défendre. Je m’attends à ce que beaucoup de ces thèmes résonnent fortement auprès d’un public jeune de niveau intermédiaire.

Ce qui est également rafraîchissant et énergisant à voir, c’est une histoire basée sur la relation entre deux jeunes garçons. Avec le boom de succès qui a suivi la Congelé franchise (dont on sait qu’elle repose sur la relation entre deux sœurs), c’est désormais au tour des garçons. Disney Pixar a cette merveilleuse façon de construire au-delà des classiques que nous connaissons et aimons et de déplacer de nouveaux personnages dans un territoire inexploré attirant un public moderne.

À quel point le cadre et la musique de fond sont-ils enchanteurs ?

Très. Dans presque toutes les représentations artistiques que j’ai jamais vues de l’Italie, c’est toujours beau, et Luca ne fait pas exception.

L’art de Luca est pittoresque. La petite tranche de vie imaginaire balnéaire qui se déroule dans une Italie pas si imaginaire contraste astucieusement le mode de vie et les couleurs de l’eau (bleus clair et foncé, verts et violets) à l’île, et enfin à la ville de Portorosso (rouges profonds , bruns, jaunes et oranges). Le talent artistique est sans pareil, comme on peut s’y attendre de la part de Disney Pixar.

Dans l’une de mes scènes préférées, Luca et Alberto plongent dans et hors de l’eau, leurs formes changeant rapidement d’humain à monstre marin à humain à monstre marin. C’est une explosion d’énergie et d’art si simple et impressionnante dans le film qui m’a captivé. La façon dont les personnages humains ressemblent à leurs homologues monstres est mignonne et réfléchie, et fournit une comédie légère tout au long du film.

Un autre favori Luca trait : on n’est pas en Italie à moins qu’on maudisse comme un italien. Rien de grossier, bien sûr. En fait, ils ressemblent plus à des slogans et sont très inventifs – ils jouent sur différents fromages. « Père Noël Gorgonzola ! » et « Père Noël mozzarella! » sont deux extraits de la mémoire présente, qui, encore une fois, n’étaient que de simples ajouts de personnages et de scripts qui m’ont séduit dans ces scènes. Ils sont drôles, intelligents et vous donnent un aperçu du personnage (en particulier Giulia, qui invente les phrases).

Quel est le reproche à propos de l’absence de « musique de caractère » ?

Pour être clair, le terme « musique de caractère » est quelque chose que j’ai inventé (je pense). Mais cela a fait mouche lorsque j’ai essayé de comprendre ce que je pensais qui manquait et pourquoi ce film ne m’a pas laissé magiquement, spirituellement et émotionnellement sidéré de toutes les bonnes manières comme je l’avais espéré. Tous les films ne peuvent pas être vos préférés, mais Luca semblait avoir tellement des bons ingrédients et était encore un peu à court.

A titre de comparaison, mon film Pixar préféré à ce jour est coco qui incorporait non seulement de la musique d’inspiration mexicaine, mais aussi de la musique de caractère d’inspiration mexicaine. Ne fais pas d’erreur – Luca contient de la belle musique. La bande-son vous transportera à Portorosso. Mais vous ne pourrez pas chanter en même temps, et cela n’invoquera pas cette sensation accablante de rire/cri/ceinture-au-dessus-de-vos-poumons qui peut venir rapidement et rapidement de certaines chansons de Disney, et je n’arrive pas à « Let it Go ». (Geddit ?)

Comme je l’ai dit au début, j’accepte que de nombreux films Pixar à succès avant Luca n’ont pas inclus de musique de personnage (voir les Histoire de jouet la franchise, Voitures, Les incroyables – Juste pour en nommer quelques-uns). Mais ce film semblait mûr pour des chansons entraînantes d’inspiration italienne. J’aurais adoré voir le tyran du film, Ercole, chanter son intention méchante et égocentrique, ce qui lui aurait donné plus de profondeur et encore plus d’humour (même s’il était aussi assez drôle sans chanson). La famille, les pâtes, les glaces et le trophée Vespa ne me suffisaient tout simplement pas. Je voulais ces jams qui m’inspireraient à sortir du théâtre et à entrer dans un magasin de musique prêt à acheter la bande originale (Magasin de musique ? Je sais, je suis vieux.)

Avant de quitter le sujet d’Ercole, je note également que Disney Pixar semble s’être éloigné des méchants traditionnels pour se concentrer davantage sur des thèmes, des défis et des triomphes autoréflexifs (voir Moana, Congelé 2, Âme, Raya et le dernier dragon). Bien que cela soit important, cela ne peut pas faire de mal de créer une tension plus dramatique créée par un malfaiteur lorsqu’il existe, en particulier lorsque les derniers films des studios d’animation Disney et Pixar ont évité cela.

Faut-il regarder Luca ?

Oui. Luca est un bon film, mais pas génial. Il possède une sorte de magie Pixar diminuée. Cela ne m’a pas fait rire, pleurer ou chanter. Au mieux, il y avait un sourire ou un bref rire, mais pas les montagnes russes émotionnelles plus grandes que nature que les films Disney Pixar m’ont prises dans le passé. Il manque quelque chose et c’est peut-être juste la musique. Cependant, Luca contient une pléthore de moments sincères, des paroles amusantes, du grand art et des personnages agréables qui valent le détour.