Andi Mack L’acteur Stoney Westmoreland condamné dans une affaire d’exploitation mineure

Stoney Westmoreland, connu pour jouer le grand-père dans Disney’s Andi Mac, a été condamné à deux ans de prison fédérale après avoir tenté d’inciter un mineur à avoir des relations sexuelles, a rapporté dimanche Deadline. L’acteur, qui a été licencié de la sitcom tween en 2018 à la suite d’allégations d’utilisation de l’application de rencontres Grindr pour organiser des relations sexuelles avec un mineur, a initialement fait face à six chefs d’accusation dans l’affaire.

Un affidavit déposé auprès du 3e tribunal de district de Salt Lake City alléguait que Westmoreland, à l’époque âgé de 48 ans, utilisait « une application Internet… pour sortir et rencontrer des gens dans le but de se livrer à une activité sexuelle » pour communiquer avec un autre utilisateur qu’il croyait être mineur. Les procureurs ont déclaré que le 13 décembre 2018, l’acteur avait trouvé un profil Grindr exploité par un détective de la police près de l’endroit où Andi Mac est filmé et a pris un covoiturage pour rencontrer le garçon, selon des documents judiciaires. Il a été arrêté ce jour-là et Westmoreland a été abandonné par Disney quelques heures plus tard.

Westmoreland, aujourd’hui âgé de 52 ans, risquait initialement jusqu’à dix ans de prison pour les chefs d’accusation de crime (qui comprenait la tentative d’exploitation d’un mineur et l’incitation d’un mineur), mais a ensuite été autorisé à plaider la moindre accusation d’utilisation d’installations interétatiques pour transmettre des informations sur un mineure. Sa peine sera suivie de dix ans de liberté surveillée.

La victime présumée a un âge proche de celui de Westmoreland Andi Mac Co-vedettes

La victime présumée de Westmoreland n’avait que 13 ans, ce qui est étrangement proche de l’âge de son jeune Andi Mac co-stars à l’époque. Peyton Elizabeth Lee, qui jouait le rôle principal d’Andi Mack, n’avait que 14 ans au moment de l’arrestation de Westmoreland; Sophie Wylie et Joshua Rush, qui jouent les meilleurs amis d’Andi, Buffy et Cyrus, étaient également mineurs.

Disney a agi rapidement pour assurer la sécurité de leurs jeunes stars, avec un porte-parole disant à E! News, « Compte tenu de la nature des accusations et de notre responsabilité pour le bien-être des mineurs employés, nous l’avons libéré de son rôle récurrent et il ne reviendra pas travailler sur la série. »

La sitcom, qui a été diffusée sur Disney de 2017 à 2019, a suivi la préadolescente sino-américaine Andi Mack (Lee) dont la sœur aînée Bex (Lilan Bowden) révèle un secret qui change à jamais la famille Mack : les « parents » qui l’ont élevée sont en fait ses grands-parents, et Bex est la mère biologique d’Andi. Laurent Tom (Le club Joy Luck, Futurama) a joué aux côtés de Westmoreland en tant que (grands) parents Celia et Henry Mack.

E ! News rapporte également que Westmoreland coopérera avec la collecte d’ADN et s’enregistrera comme délinquant sexuel dans le cadre de son accord de plaidoyer. Ses appareils informatiques feront l’objet de fouilles et d’inspections aléatoires, et il devra signaler tous les comptes utilisés pour la communication ou le stockage électronique.

De plus, l’acteur sera interdit de contact avec des personnes de moins de 18 ans sans la surveillance d’un adulte.