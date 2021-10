Anciennes séries qui grâce aux plateformes de streaming ont une seconde chance

Le monde de Diffusion Il a reconfiguré la manière dont les fans de séries et de films consomment la fiction. Ce qui était autrefois une sélection minutieuse dans les magasins de vidéos pour réfléchir au titre à regarder à la maison, est aujourd’hui devenu une pratique beaucoup plus simple où les essais et erreurs ne sont pas si drastiques. Asseyez-vous et parcourez le catalogue de Netflix, HBO Max ou Vidéo principale, pour ne citer que quelques cas, pour trouver toutes sortes de fictions.

Dans ce contexte, le Diffusion Il servait à la fois à faire apparaître de nouvelles productions et à revoir de vieilles histoires. Pensez juste au phénomène Le bureau, avec quoi Amazon Prime Vidéo est devenu la sensation de quarantaine, ou le Amis et la quantité d’analyses autour du contenu faite par les millennials qui n’ont pas grandi avec l’émission à égalité avec ses diffusions, pour comprendre comment tout fonctionne. Ci-dessous, vous verrez une petite liste des séries que les plateformes ont relancées.

Netflix

Netflix c’est la plate-forme qui a tout changé. Bien qu’il soit devenu populaire avec ses propres fictions telles que Château de Cartes et Des choses étranges, une grande partie de leur succès a été de trouver des titres difficiles à trouver sur Internet lorsque des sites comme Cuevana. Ainsi, la renaissance de be-bop cow-boy, par exemple, une production de seulement 26 épisodes qui est considérée comme un classique et qui non seulement est réapparue sur la plateforme mais aura son remake en live-action le mois prochain avec Jon Cho à la tête. Quelque chose de similaire s’est produit il y a quelques mois avec Squats, la grande mini-série argentine que beaucoup ont vue pour la première fois grâce à la plateforme.

HBO Max

En cas de HBO Max (et son prédécesseur HBO Go) est également puissant. Personne ne doute de la force des histoires nées de ce signal, mais ce n’était pas toujours facile d’obtenir leurs diplômes et tout le monde n’avait pas engagé ce service prime. Maintenant, en tant que plate-forme de streaming, c’est devenu une faiblesse en raison de ses productions emblématiques telles que Les Sopranos, dont le succès a incité le studio à penser à un film (Les saints mafieux), et Une fille bavarde, qui a été repensé avec une tournure plus actuelle et a sorti son premier opus cette année.

Disney+

Le catalogue de Disney+ ça dépend exclusivement de ce qu’ils font Le Mandalorien et merveille. Cependant, cela ne signifie pas qu’il n’a pas de productions précieuses pour les nostalgiques qui veulent à nouveau profiter des classiques. L’un des cas emblématiques est celui de Les puissants canards, qui, bien qu’il s’agisse d’une saga cinématographique, a maintenant refait surface en tant que série avec plusieurs de ses acteurs historiques faisant des camées dans la série. Dans ce contexte, le cas de la série animée de X Men (peut-être l’un des meilleurs vus dans le genre super-héros avec Homme chauve-souris de Bruce Timm, Paul Dini et Mitch Brian), dont on dit depuis longtemps qu’il redémarrer.

Étoile +

Étoile + C’est la dernière plate-forme de poids à apparaître sur le marché et elle est livrée avec un large catalogue de classiques. En plus d’être le premier à avoir toutes les saisons complètes de Les Simpsons à leur disposition, il servait aussi à ce que ceux qui n’ont jamais vu Futurama pourrait profiter de cette autre grande création de Matt Groening. De plus, il possède l’un des meilleurs classiques de la science-fiction : Les fichiers X.

Amazon Prime Vidéo

Au cas susmentionné de Le bureau (probablement le sentiment de la quarantaine passée), il faut ajouter une de ses séries sœurs : Parcs et loisirs. Avec une formule proche de celle de la comédie avec Steve CarellAu lieu de montrer la vie dans un bureau privé, il s’est concentré sur le monde de la gestion publique dans l’un des secteurs de moindre importance pour la majeure partie de la population, comme les parcs. Mais s’il faut parler de séries sauvées par la plateforme, le cas emblématique est celui de Sac à puces, qui a pris trois ans pour faire un deuxième volet mais, grâce à prime video, a réussi à atteindre une audience qui aurait été impossible sans le Diffusion.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂