Anciennes particules de supernova trouvées dans les sédiments des grands fonds sur la Terre

La Terre et le système solaire sont régulièrement douchés par les produits des supernovae, qui sont les explosions les plus puissantes de l’univers connu. Maintenant, une étude récente souligne qu’il existe des preuves tangibles qui indiquent un tel phénomène, décrivant les rares isotopes du fer trouvés dans les sédiments des grands fonds marins âgés d’au moins 33 000 ans.

Les résultats ont été décrits par des chercheurs de l’Université nationale australienne (ANU) qui ont analysé sédiments enfouis dans l’océan Indien.

Selon la déclaration, l’étude, qui a été menée par le professeur Anton Wallner, physicien nucléaire à l’ANU, montre que la Terre voyage depuis 33 000 ans à travers un nuage de poussière faiblement radioactive.

Selon le professeur Wallner, les nuages ​​semblent être des vestiges d’explosions précédentes de supernova, «une puissante et super brillante explosion d’étoile».

Il y a environ 33 000 ans, les chercheurs ont fouillé plusieurs sédiments des grands fonds marins de deux endroits différents, en utilisant l’extrême sensibilité du spectromètre de masse HIAF. Les chercheurs ont trouvé des traces claires de l’isotope fer-60, qui se forme lors d’explosions de supernovae.

Les chercheurs ont déclaré que le fer 60 est radioactif et se désintègre complètement en 15 millions d’années. Cela montre que tout fer 60 trouvé sur la Terre doit avoir été formé beaucoup plus tard que le reste de la terre vieille de 4,6 milliards d’années et est arrivé ici à partir de supernovae voisines avant de s’installer sur le fond de l’océan.

Par la suite, l’équipe a trouvé du fer 60 dans les sédiments à des niveaux extrêmement bas – ce qui équivaut à des niveaux de radioactivité dans l’espace bien en dessous des niveaux de fond naturels de la Terre. La distribution correspondait au récent voyage de la Terre à travers le nuage interstellaire. Cependant, les chercheurs ont découvert que le fer 60 remontait plus loin et était réparti sur toute la période de mesure de 33 000 ans.

Selon le professeur Wallner, le fer 60 pourrait provenir d’explosions de supernovae encore plus anciennes, et ce qu’ils ont mesuré est une sorte d’écho.

Les conclusions ont été rapportées dans les actes de la Académie nationale des sciences.

