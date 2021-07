Anchorman 3 pourrait arriver, mais cela pourrait prendre un certain temps, déclare David Koechner

Pourrait Présentateur 3 jamais arriver? Eh bien, selon la star de la franchise David Koechner, oui, cela pourrait, mais le public attend peut-être un certain temps. L’acteur, qui incarne l’animateur sportif macho Champion « Champ » Kind dans le Présentateur films, on lui a demandé si un troisième film se concrétiserait un jour, et bien qu’il ne l’ait pas exclu, il a suggéré que nous pourrions attendre jusqu’en 2024…

« Il a fallu 11 ans entre le premier et le deuxième. Donc 11 ans après le deuxième peut-être » @DavidKoechner blagues qu’il pourrait prendre un certain temps pour voir un autre #Anchorman filmer, discuter avec @morganhoffman à propos de son nouveau film #ViciousFunhttps://t.co/efepvN122U – ET Canada (@ETCanada) 30 juin 2021

Sorti en 2004, Présentateur : La Légende de Ron Bourgogne laisse tomber le public dans les années 1970 et présente Will Ferrell dans le rôle de Ron Burgundy, le présentateur de nouvelles le mieux noté de San Diego. Alors que Bourgogne est ouvertement disposé à s’adapter à l’idée des femmes sur le lieu de travail, même en dehors des postes de secrétariat, il ne veut certainement pas que son propre travail soit remis en question. Il n’est donc pas étonnant que l’arrivée de Veronica Corningstone (Christina Applegate), une journaliste en herbe, ne soit, aux yeux de Ron, pas l’ajout le plus bienvenu du studio. Lorsque Veronica entreprend de détrôner Ron, il ne faut pas longtemps avant que les présentateurs rivaux s’engagent dans une bataille très personnelle des sexes.

La première Présentateur a rapidement gagné un culte dévoué et reste une partie de la culture pop avec ses lignes toujours citées et ses performances charmantes et engagées. La comédie a été suivie près d’une décennie plus tard avec 2013 Présentateur 2 : La légende continue, qui trouve le présentateur de nouvelles célèbre et glorieusement moustachu de San Diego congédié. Bien sûr, rien n’arrêtera Ron Burgundy, et il est bientôt embauché par la première chaîne d’information 24 heures sur 24 de New York où il prend d’assaut la chaîne grâce à son nouveau style de couverture de l’actualité.

Alors que la suite était loin d’être aussi appréciée que son prédécesseur, Ron Burgundy continue d’être salué comme l’une des plus grandes créations de Will Ferrell, les fans de comédie étant sans aucun doute intrigués par l’idée d’une trilogie.

David Koechner n’est pas le seul à penser Présentateur 3 peut arriver éventuellement, avec la co-star Steve Carrell également à bord si les pièces se mettent en place. « S’ils en font un autre, j’en ferai un autre. » Carell a révélé. « Ce sont vraiment amusants. C’est juste traîner avec des amis et être idiot. »

Cependant, le réalisateur Adam McKay, qui a depuis réalisé des films primés tels que Le grand court et Vice, a déclaré dans le passé que la franchise est terminée. « C’est fait. » a dit McKay. « Je pense que c’est tout. C’était génial de le faire et c’était tellement amusant de retravailler avec ces gars-là, mais je pense que c’est tout pour Ron Burgundy. Non, c’est la dernière suite que nous allons faire. Il n’y a rien de plus amusant à moi que de nouveaux personnages et un nouveau monde. Et maintenant, nous publions cette version alt [of Anchorman 2], nous sommes totalement satisfaits. Non Présentateur 3. »

De manière prometteuse cependant, McKay a quelque peu changé de ton au cours des années qui ont suivi, révélant même quelques détails concernant un complot potentiel pour Présentateur 3. « Je peux vous donner une petite demi-phrase. » Le réalisateur a taquiné. « Je ne sais pas si vous vous souvenez de la première et même de la deuxième guerre en Irak. Peut-être que c’était principalement la deuxième guerre en Irak. Ils ont intégré des journalistes et cela nous a donné une idée de toute une histoire… Je ne veux pas dire trop, mais je vais juste vous dire ce journaliste intégré, Ron Burgundy, Veronica Corningstone, l’équipe de presse. Cela nous a définitivement donné une grande idée. » Cela nous vient de ET Canada.

