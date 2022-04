Anatomie d’un scandale : similitudes de la série Netflix avec le livre

NETFLIX

Le roman de Sarah Vaughan a inspiré le N rouge qui a lancé la mini-série cette semaine. Découvrez en quoi il diffère du texte original du journaliste.

©NetflixAnatomie d’un scandale a été créée en streaming.

Les productions courtes sont idéales pour les abonnés des plateformes de streaming qui souhaitent voir une histoire spécifique en peu de temps. Oui Netflix, vous êtes déjà un expert de ce type de contenu. C’est que cette semaine, il a accueilli à son catalogue Anatomie d’un scandaleongle minisérie créé par David E. Kelley et Melissa James Gibson. l’intrigue est basé sur un livre et ici nous vous disons ce que les deux versions ont en commun.

Protagonisée par Sienna Miller, Michelle Dockery et Rupert Friend, la mini-série présente Sophie, une femme mariée à un puissant politicien. Mais sa vie privilégiée se dissout lorsqu’un scandale éclate et que son mari est accusé d’un crime choquant. Sous cette prémisse, Anatomie d’un scandale il a su séduire les utilisateurs du N rouge et se positionner rapidement parmi les tendances. Mais… d’où vient exactement cette histoire ?

La fiction est issue du livre homonyme publié par Sarah Vaughn, qui a également été correspondant politique pour le journal The Guardian. Tout au long de sa carrière de journaliste, il a suivi de près des affaires de meurtres et de suicides qui ont fait parler de lui. Sa proximité avec ces terres et une certaine injustice lorsqu’il s’agit d’illustrer les cas par les médias, l’ont amenée à créer cette intrigue aussi captivante que réaliste.

La vérité est que l’adaptation Netflix de Anatomie d’un scandale il est similaire à l’œuvre originale de Vaughan. Et c’est que, en évitant les spoilers, la tournure inattendue de la la fin est tout aussi choquante dans le livre que dans la série. Cependant, étant une mini-série d’anthologie, la version N rouge devient un peu plus concise afin de faire place à de nouveaux épisodes à l’avenir. De son côté, le livre du journaliste britannique va encore plus loin dans les révélations et joue avec l’imaginaire du lecteur sur les conséquences subies par les personnages.

+ Un autre roman de Vaughan à adapter

Après le bon accueil de Anatomie d’un scandale sur Netflix, ses producteurs réaliseront une autre adaptation de Sarah Vaughan. Voici son dernier roman intitulé Réputation, un thriller psychologique axé sur la politique, qui arrivera désormais sous forme de série, toujours sans plateforme confirmée. « Emma a beaucoup sacrifié pour sa carrière, son mariage et la relation de sa fille. Mais maintenant, elle deviendra le centre d’attention lorsqu’un corps sera découvert chez elle.», lit-on dans son synopsis officiel.

