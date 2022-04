Anatomie d’un scandale : la nouvelle mini-série de Netflix en vaut-elle la peine ?

Netflix

Netflix présente en avant-première la mini-série Anatomie d’un scandale, pleine d’aspects saisissants pour le public. Ensuite, nous vous disons ce que nous avons pensé de ses six épisodes.

©NetflixAnatomie d’un scandale : la nouvelle mini-série de Netflix en vaut-elle la peine ?

le service de streaming Netflix trouve dans la mini-série un créneau très particulier auquel vont ses millions d’abonnés, puisqu’il s’agit en général de courtes histoires d’une saison dans laquelle le conflit commence et se termine en quelques épisodes seulement. Le prochain pari de plateforme sera anatomie d’un scandale, l’adaptation basée sur le roman homonyme de Sarah Vaughan qui sera disponible à partir de ce vendredi 15 avril. Dans spoilers Nous l’avons déjà vu et nous vous apportons ici notre avis.

À la fois thriller psychologique et drame judiciaire, cette série captivante fait irruption dans l’élite britannique par le biais d’un scandale personnel et politique, où la vérité se situe quelque part entre justice et privilège. James et Sophia Whitehouse vivent dans un monde heureux et exclusif. Il est ministre du Parlement, il a une belle famille et sa carrière semble n’avoir aucune limite… jusqu’à ce qu’un secret scandaleux soit révélé de manière inattendue.L’avocate Kate Woodcroft a également un parcours professionnel impressionnant, et ses accusations menacent de déchirer Westminster, les Maisons Blanches et leur propre auto- estime à part »note son synopsis.

Dès le début, les principaux problèmes sont soulevés, bien que le second soit celui qui sera développé au cours de tous les épisodes. Une fois que James, un homme de la haute société britannique, reçoit la plainte pour viol, un chemin d’enquête s’ouvre dans lequel le spectateur doit se placer dans la position difficile d’observer le panorama, bien que les détails révélés éclaircissent certains doutes initiaux, qui dans certains cas affecte le mystère.

Chaque chapitre contient une révélation importante et constitue un point fort de son scénario, malgré le fait qu’il a parfois ses limites notables, telles que des résolutions insatisfaisantes. Son réalisateur, SJ Clarkson, brille par de beaux plans et des mouvements de caméra en fonction de la situation, même s’ils semblent parfois étranges et exagérés. Son casting, sans trop de stars, s’exécute également agréablement, notamment Sienna Miller, jouant une femme qui semble sûre d’elle, mais ses doutes l’aident à grandir par elle-même.

anatomie d’un scandale es de esas miniseries ideales para cierto público que quiere ver algo en poco tiempo, ya que puede ser devorada en menos de un fin de semana al contar con solo seis episodios y se encontrarán con sorpresas constantes, sobre todo una revelación al final que lo cambia tout. Cependant, étant consommé si rapidement et ayant un script avec certaines sous-intrigues qui n’ont pas d’importance, ce sera un contenu qui passera et pourrait être rapidement oublié.

