Analyste sur la demande d’iPhone 12, de nouvelles Apple Watch et MacBooks en 2021

La demande pour l’iPhone 12 est plus élevée que prévu – mais tous les modèles ne sont pas aussi populaires. Le célèbre analyste Ming-Chi Kuo écrit dans un rapport de recherche actuel et révèle ce que nous pouvons attendre d’Apple en 2021.

Que fait Apple avant le début de la saison de Noël? Bon, selon le nouveau rapport de l’analyste Apple Ming-Chi Kuo (via 9To5Mac). La demande pour l’iPhone 12 est grande, en particulier pour les deux grands modèles. Les ventes de l’iPhone 12 Pro et de l’iPhone 12 Pro Max compenseraient également la demande un peu plus faible pour l’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini, selon Kuo.

Un autre produit Apple très populaire est le nouvel iPad Air. Cela devrait se poursuivre en 2021, car Apple gardera la gamme iPad attrayante avec de nouveaux écrans mini-LED et la prise en charge de la 5G. Fin 2021, Kuo attend également le lancement d’un nouvel iPad abordable, rapporte MacRumors.

Apple Watch et MacBook avec un nouveau design en vue

L’analyste ose faire de nouvelles prédictions concernant les nouveaux produits Apple l’année prochaine. L’Apple Watch Series 6 et l’Apple Watch SE, qui seraient toutes deux très bien accueillies pour le moment, pourraient avoir des successeurs avec un nouveau facteur de forme et des «fonctions innovantes de gestion de la santé». Cependant, il n’est pas clair si Ming-Chi Kuo signifie vraiment une Apple Watch Series 7 ou des mises à niveau des modèles existants.

Un autre élément important des projets d’Apple pour 2021 sera le lancement de nouveaux MacBook avec le processeur Apple Silicon. Les nouveaux MacBooks, que Kuo attend au second semestre 2021, devraient faire l’objet d’un nouveau design. Entre autres choses, il pourrait s’agir d’un MacBook Pro repensé avec des écrans 14 et 16 pouces. Apple relancera également l’iMac 24 pouces en 2021 avec sa propre puce M1.

Il y a peu de choses positives à signaler sur les AirPods d’Apple. Ming-Chi Kuo prévoit une baisse des ventes de cinq à dix pour cent au cours des six prochains mois par rapport à l’année précédente. Les AirPods 3 devraient apparaître entre avril et juin au lieu du début de l’année prochaine. Les écouteurs Bluetooth pourraient être similaires aux AirPods Pro, mais ne devraient pas offrir de suppression active du bruit.