Analyste: Apple Car n’arrivera pas sur le marché avant 2025 au plus tôt

Récemment, la rumeur sur la voiture Apple a mijoté – de nouvelles fenêtres de sortie pour la voiture autonome d’Apple ont été nommées très régulièrement. Mais un analyste bien connu ralentit désormais l’euphorie: l’Apple Car ne devrait pas arriver avant 2025.

Du moins, c’est ce que MacRumors écrit en référence à l’analyste Apple Ming-Chi Kuo, qui a parlé aux investisseurs de la voiture Apple. En conséquence, le lancement de votre propre voiture Apple n’est réaliste que dans les années 2025 à 2027 – au plus tôt.

Auparavant, le magazine d’information . avait annoncé 2024 comme date de lancement possible d’une voiture électrique Apple avec la technologie de batterie «Next Level». Kuo ne le croit pas, car Apple n’a même pas défini les spécifications d’une voiture autonome. Une sortie opportune est donc encore loin et dans le pire des cas, elle ne pourra être lancée qu’en 2028 ou même plus tard.

L’horaire Apple Car n’est toujours pas clair

Kuo avait également supposé une sortie entre 2023 et 2025. Cependant, des recherches récentes ont montré que le moment choisi pour le développement des voitures autonomes d’Apple n’est toujours pas clair. Si le processus de développement démarre cette année, la publication est réaliste pour la période 2025 à 2027 au plus tôt. Cependant, le marché des véhicules à batterie et des voitures autonomes est en constante évolution, et les normes de qualité élevées d’Apple pourraient retarder davantage le processus.

Pour Apple, l’accent doit être mis sur la plate-forme, pas sur la voiture elle-même

Le marché est beaucoup trop optimiste, dit Kuo, en ce qui concerne le calendrier de lancement d’une voiture Apple. Il conseille donc aux investisseurs de ne pas acheter d’actions liées à l’Apple Car pour le moment. Cela ne signifie pas pour autant que l’expert ne croit pas au succès de la voiture Apple. Au contraire, Apple doit d’abord prouver à quel point ses technologies sont compétitives dans ce nouveau domaine – après tout, elle accuse un retard considérable, en particulier dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Mais il est également clair que la voiture elle-même ne sera pas nécessairement au centre des préoccupations d’Apple. Il sera beaucoup plus important pour l’entreprise américaine de mettre en place une nouvelle plate-forme afin que les gens puissent passer plus de temps avec leur iPhone pendant le transport d’un point à un autre.