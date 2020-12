Analyste: Apple Car est secondaire par rapport à Apple – l’accent est mis sur les logiciels

Les fans d’Apple espéraient la légendaire voiture Apple depuis longtemps, mais les analystes estiment qu’Apple lui-même ne concerne pas tant le véhicule, mais plutôt la plate-forme en tant que pièce maîtresse. Le fabricant d’iPhone ne devrait pas être particulièrement intéressé par le marché automobile en tant que tel.

Du moins, c’est ce que croient les analystes de la banque partenaire d’Apple, Goldman Sachs, écrit 9to5Mac. Les experts bancaires ont maintenant souligné aux investisseurs qu’Apple se concentrera sur l’expérience de la voiture dans le développement, également parce que l’industrie automobile est considérée comme très compétitive et a une faible marge bénéficiaire.

Cependant, cela ne devrait pas être la vraie raison pour laquelle Apple se concentre sur les logiciels, après tout, cela semble similaire sur le marché des smartphones. Alors que de nombreux fabricants font peu de bénéfices ou même une perte, Apple a toujours réalisé les marges bénéficiaires les plus élevées – pourquoi devrait-il en être autrement dans le segment automobile?

La conduite autonome signifie: plus de temps pour l’iPhone

Apple s’intéresse principalement aux voitures autonomes car elles permettent aux conducteurs d’utiliser leur iPhone en conduisant, indique le rapport. Une chose est claire: si la conduite autonome s’installe un jour, les occupants auront amplement le temps d’utiliser les services d’information sur leurs appareils. « Nous pensons que la voiture a du sens pour Apple en tant que plate-forme matérielle pour soutenir ses services », est l’évaluation, « mais la rentabilité inférieure de l’industrie automobile signifie que les investisseurs auront probablement un impact limité sur le niveau de revenu d’un tel mouvement. »

Apple Car probablement pas avant 2023 au plus tôt

En fin de compte, estime Goldman, Apple empruntera probablement une voie similaire à celle du secteur de la télévision et agira donc davantage en tant que fournisseur de services qu’en développant finalement des véhicules lui-même. Mais tous les experts ne le voient pas de cette façon: la banque d’investissement Morgan Stanley, par exemple, estime qu’une Apple Car pourrait rivaliser avec Tesla plus que tout autre constructeur automobile. Selon la dernière rumeur, Apple pourrait montrer sa propre voiture dans l’année à venir, mais les experts s’attendent à ce que les ventes commencent en 2023 au plus tôt.