Analyste : Apple apportera un nouveau moniteur et un iMac Pro en 2022

En 2022, Apple voudrait lancer un nouveau moniteur et un nouvel iMac Pro. Un Mac Pro et un nouvel iMac Pro suivront apparemment en 2023. L’analyste bien connu Ming-Chi Kuo a plus d’informations sur les innovations Apple en stock.

Mac mini et moniteur pas cher

Le futur ordinateur de bureau Mac mini devrait offrir des performances supérieures. Le nouveau moniteur Apple, en revanche, est probablement prévu comme une alternative moins chère au Pro Display XDR, comme l’écrit Kuo. Selon l’analyste, le modèle 27 pouces ne dispose pas de mini-LED, il ne devrait donc pas être destiné au montage de vidéos HDR. Les deux appareils Apple devraient être sur le marché en 2022, si l’on en croit les prévisions. L’analyste a publié les nouvelles informations dans un tweet :

Comme l’écrit Apple Insider, le nouveau Mac mini aura un design différent avec un boîtier plus fin et une finition en plastique. Cela parlerait pour un prix moins cher. Pour les performances supérieures, les Apple M1 Pro, M1 Max ou le nouveau Apple M2 entrent en question.

Nouvelles calculatrices professionnelles en 2023

Les ordinateurs de bureau professionnels Mac Pro et un iMac Pro devraient suivre en 2023. Kuo n’a fourni aucune autre information sur ces appareils dans son tweet, mais le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, a récemment révélé ce qui suit : Au lieu de l’iMac 27 pouces actuel, un modèle plus grand avec un M1 Pro ou M1 Max comme processeur doit être lancé.

Le 8 mars, il y aura probablement le premier Mac mini

Lors du prochain événement Apple du 8 mars, nous n’attendons que le nouveau Mac Mini des appareils Apple mentionnés. Sinon, un iPad Air, l’iPhone SE 3 et un nouveau MacBook Pro 13 sont considérés comme des candidats chauds.