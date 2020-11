Analyse XIII

Il y a des jeux vidéo qui, pour une raison quelconque, n’ont pas attiré toute l’attention qu’ils devraient dans le passé. Quand on regarde en arrière, on peut voir comment certains jeux ont été injustement oubliés: une intelligence artificielle comme celle du mythique FEAR n’a pas fini d’être tout ce dont il faut se souvenir, bien qu’étant l’un des meilleurs de l’histoire, Blade: Edge of Darkness ne jouit pas de la même popularité que la saga Souls et XIII n’a jamais reçu cette seconde partie qui lui aurait fait autant de justice.

Ayant atteint la dernière ligne droite de 2020, XIII reçoit enfin un remake cela vous fera attendre une lueur d’espoir pour une deuxième partie qui n’est jamais venue grâce à une seconde chance de recevoir la renommée que vous méritez vraiment au-delà du monde de la bande dessinée. Ce dernier est un fait, puisqu’il y a même des graffitis en Belgique qui symbolisent la bonne réputation de cette histoire d’amnésie et de corruption gouvernementale. Nous vous racontons notre expérience avec ce nouveau remake.

Ma tête, je ne me souviens de rien …

L’histoire de XIII est basée sur les bandes dessinées créées par Jean Van Hamme et Yves Sente en 1984. En utilisant l’amnésie comme prémisse, nous entreprendrons de découvrir la Le passé de Steve Rowland en combattant un gang organisé qui envisage d’organiser une nouvelle révolution en Amérique. Notre personnage, avec le seul indice d’un tatouage du nombre XIII et avec une clé de la banque Winslow, doit réduire tous les soupçons qui l’incriminent comme l’assassinat du président des États-Unis.

L’histoire a toujours été l’un des arguments les plus solides du jeu vidéo pour rester dans la mémoire de tous ceux qui ont su l’apprécier en son temps. Un scénario magistralement conçu avec une touche cinématographique qui est encore améliorée avec les nouvelles cinématiques qui sont ajoutés au jeu comme un plus pour entrer pleinement dans l’histoire. La trahison, la conspiration, la lutte pour le pouvoir et la folie dans de nombreux cas sont quelques-uns des points clés que l’histoire de XIII garde derrière.

Dans le remake, le titre reste frais à cet égard, offrant au joueur une bien meilleure opportunité. plus immersif grâce à la finition de ses cartes. Certains, comme le sanctuaire mythique ou le camp SPADS, sont merveilleux à voir représentés. Ils avaient déjà une puissance visuelle acceptable dans le jeu vidéo de 2003, mais maintenant ils gagnent beaucoup plus.

Le plus gros malheur que l’on trouve malgré une cartographie considérablement bonne et une finition graphique qui, au-delà de quelques problèmes d’éclairage, se comporte à merveille, est que les échecs de performances finissent par réduire un peu l’expérience du joueur. Des erreurs telles que animations d’ennemis en train de mourir et leurs comportements si erratiques Quand ils nous font face, ils font que le titre détourne l’un de ses grands pouvoirs: le gameplay.

Bien que ce soit quelque chose qui sera corrigé en principe avec le patch de lancement, nous ne pouvons pas ignorer cet avertissement du problème principal que nous avons rencontré. Par contre, il y a des erreurs telles que l’utilisation d’escaliers lors de la descente ou l’abaissement de cadres à certains moments du jeu. Accompagné de quelques problèmes de popping et de clipping, le titre exige de toute urgence que ce patch reste avec l’essence du titre original.

Malgré tout nommé avec l’aspect graphique du jeu à son niveau de performance, XIII Remake est un lifting considérable dans ce que le titre original offrait. Il y a des personnages qui ils regardent avec un style artistique plus proche de celui de la bande dessinée comme cela peut être le cas de Jones ou de Walter Sheridan. D’autres comme l’insaisissable Mongoose ou Ben Carrington sont encore assez similaires aux modèles originaux.

Dans cet aspect de recréer graphiquement un style de bande dessinée sans perdre les détails du titre original, le travail est excellent. Les armes sont beaucoup plus réalistes et bien que certains détails des vignettes soient perdus – il y a un moment spécifique à la fin du jeu où la vignette a beaucoup mis en évidence cette partie de l’histoire qui a été supprimée – ils changent légèrement, il en reste d’autres: les couteaux cloués et la vignette montrant le visage de notre victime, un personnage tombant d’une falaise, l’onomatopée d’une grenade qui explose, etc.

Gunplay se sent toujours bien avec des exceptions en ce qui concerne les combats de boss. Tout au long du titre, nous devrons affronter certains ennemis que nous poursuivrons tout au long du jeu. Il y a d’autres personnages qui ne se comportent pas aussi bien qu’ils le devraient et bien que dans le titre original, ils constituaient un défi, ils restent ici comme une simple anecdote qui ne nous posera guère de problème. Ce point est une véritable bévue de la part de la société puisque l’une des choses les plus appréciées des joueurs de l’original XIII était d’affronter des personnages comme le numéro XI, qui est l’un de ceux qui peuvent donner plus de problèmes dans cette version.

Malgré cela, il est toujours amusant d’enfoncer des flèches dans la tête de nos ennemis et, en fait, la furtivité est toujours parfaitement entretenue. Les infiltrations telles que le sanctuaire, le camp SPADS ou le sous-marin continuent d’avoir cette touche spéciale où le pistolet silencieux, les couteaux de lancer, l’arbalète et les objets que nous trouvons jouent un rôle important. L’une des parties les plus amusantes du titre et celle qui continue de fonctionner ainsi que d’autres fonctionnalités telles que le crochet.

De façon générale le titre a besoin d’un renouveau dans la performance, quelque chose dont nous avons confirmé qu’il arrivera dès que le jeu sera mis en vente. Si cette performance est améliorée, XIII bénéficiera d’une seconde chance de se racheter du déni injuste qui lui a été donné à l’époque et nous a privé, en revanche, d’une seconde partie plus que nécessaire: sûrement ceux qui ont réussi le jeu original. vous savez ce que nous voulons dire.

Autres aspects

L’une des choses les plus attrayantes que XIII possédait et que même de nombreux joueurs du titre original manquaient à son époque, était le mode multijoueur. Il était amusant, dynamique, avait un ton drôle en tout temps et les moyens de chasser la mort étaient tout simplement géniaux.

Nous avons trouvé une erreur que le titre ait opté pour le multijoueur local et, en plus, il a voulu ajouter du contenu aux drops, étant mentionné pour plus tard de la façon dont nous vous avons nommé précédemment. Avec ce potentiel qu’un jeu comme XIII possède et vivant à une époque où le multijoueur a un poids relatif dans un FPS, opter pour ce modèle de présentation est plus une erreur qu’un succès.

D’autre part, il faut applaudir que garder l’essence sonore du jeu original. Les voix sont exactement les mêmes dans les versions anglaise et espagnole, étant doublées directement avec les lignes de dialogue du jeu précédent. La mangouste a encore sa vieille voix aiguë, le vieux Carrington son ton philosophique militaire et nous n’avons pas oublié notre voix grâce aux effets d’amnésie.

Un succès et une démonstration de respect qui auraient bien pu être ignorés. D’un autre côté, l’une des choses qui devraient améliorer ce patch de lancement auquel nous avons fait référence est les lignes de dialogue qui parfois bégayent et même dans certaines cinématiques ne sont pas entendues. Cela n’arrive pas très souvent, mais parfois c’est ennuyeux.

Une seconde chance

Quand XIII est sorti en 2003, beaucoup de gens sont tombés amoureux du style graphique, du charme et de la proposition originale que le titre offrait. Ce remake est une réinvention du titre suggérant un style comique plus acclimaté aux moteurs graphiques d’aujourd’hui, mais au-delà C’est une rédemption pour conquérir les joueurs.

XIII a été l’un des tireurs les plus originaux des 20 dernières années, mettant en œuvre des mécanismes amusants, un contrôle des fluides et une histoire très suggestive. XIII Remake est une occasion en or pour finir de faire pencher la balance d’un côté ou de l’autre. Il présente des écarts de performance qui doivent être améliorés pour briller avec la puissance qu’il devrait, mais il conserve également cette essence digne de l’un des titres les plus sous-estimés de l’histoire.

