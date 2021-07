Analyse Scarlet Nexus, Shift jetant toute la viande à la broche

SHIFT, mécontente de Code Vein, sort à nouveau de sa zone de confort. Nous vous disons ce qu’ils ont préparé pour nous avec l’analyse Scarlet Nexus.

Shift peut ne pas vous sembler beaucoup si vous n’êtes pas habitué à jouer des propositions japonaises quelque peu étranges. Cette entreprise, fondée en 1996, a plus de 25 ans d’expérience dans le secteur et est à l’origine de nombreux jeux qui ont sûrement couvert votre enfance. Cette trajectoire a conduit à ce Critique du Nexus écarlate, qui est le summum de l’entreprise.

Shift, parents de God Eater et Ape Escape

Comme on dit, cette étude est à l’origine d’innombrables jeux vidéo qui sont sûrement passés entre vos mains coupables. PlayStation était la plate-forme où ils se sont fait connaître, avec l’extravagant Devil Dice, mais c’est sur la PSP que leur réputation a commencé à s’installer.

God Eater était sa proposition pour combattre Monster Hunter, un jeu qui était jusqu’à présent le créateur et le roi de son genre. Nous étions face à une histoire post-apocalyptique pleine de nuances, de personnages à retenir et d’ennemis imposants qui nous rendaient la vie impossible.

Bien sûr, cela n’a pas pu éclipser le travail de Capcom, mais cela a aidé le studio à établir sa propre zone de confort. Des aventures d’action pleines de variables, de complexité, de dessins animés et d’atmosphères de mondes qui ont déjà connu leurs meilleurs jours.

God Eater comme terreau pour Scarlet Nexus

God Eater signifiait également le resserrement des liens entre Shift et Bandai Namco, qui agiraient en tant que mécènes pour deux autres versements qui verraient le jour à l’avenir. Avec la deuxième partie sur PSP, leurs idées ont mûri tandis qu’avec God Eater 3, ils ont découvert qu’ils savaient comment se débrouiller en dehors de l’environnement portable et qu’ils étaient capables d’améliorer leurs systèmes.

Mais pas contents, ils ont décidé d’aller plus loin. Miyazaki, avec ses célèbres Demon’s Souls, a révolutionné le monde des ARPG et Shift a voulu tenter sa chance avec ce nouveau genre connu sous le nom de des âmes comme.

Ainsi, Code Vein arriverait, qui réunissait à nouveau les éléments de base de God Eater (cadre, style visuel, personnages pour les personnages) mais s’accrochant au gameplay exigeant d’âmes comme. Certes, il ne s’est pas concrétisé, avec diverses erreurs de conception et cultivant des critiques quelque peu tièdes.

Cependant, ce qu’ils ont appris servira à encourager l’étude à essayer à nouveau quelque chose de nouveau : Scarlet Nexus.

Encore une fois, l’apocalypse en toile de fond

Scarlet Nexus, oui, c’est un petit pas en territoire inconnu, mais aussi s’accrocher à ce que l’on contrôle sans trop de chichi. Je veux dire, cela doit déjà être le cinquième jeu Shift qui prend comme fondement un avenir post-apocalyptique.

Cette fois-ci, l’humanité vit dans une ville sûre, à l’abri d’un environnement hostile rempli de créatures qui pourraient les effacer de la carte. Pour votre sécurité, il y a une division des personnes avec des pouvoirs qui sont en charge de l’entraînement et des patrouilles pour que rien ne sorte de l’équation.

Nous pouvons choisir entre deux protagonistes, dont les histoires seront différentes mais convergeront dans des événements différents du même. À ce stade, je dois dire que Shift a jeté toute la viande sur le gril, nous présentant ce qui est peut-être la meilleure histoire qu’ils aient écrite.

C’est bien développé, avec un excellent rythme qui va du moins au plus et avec des caractères polyédriques qui cachent plus que ce qu’ils montrent à l’œil nu. C’est vrai que ça dérape par moments, mais rien de grave par rapport à une intrigue solide, mature, longue et qui sait vous rattraper pour que vous ne perdiez pas de détail.

Action, éléments RPG et pouvoir de l’esprit

Là où nous voyons les plus grands efforts de Shift pour innover, c’est dans le système de combat. Il s’éloigne des deux formules précédentes (Code Vein et God Eater) pour nous apporter un environnement plus proche du hack & slash, où les mouvements de déformation et de synchronisation deviennent notre essence.

Les deux protagonistes ont le pouvoir de la télékinésie, ou ce qui est la même chose, le pouvoir de contrôler les objets avec l’esprit. Avec les boutons classiques de frappe douce et forte, nous devrons générer des combinaisons simples, tandis qu’avec un autre bouton, nous enrichirons les combos basés sur l’intégration d’objets de la scène dans les ennemis.

Cela deviendra plus complexe au fur et à mesure que nous progressons dans l’histoire. On finira par apprendre des feintes, des contres, des coups aériens, des coups et même des fatilités très colorées et terriblement organiques.

Sans oublier nos collègues. Scarlet Nexus nous associera à une multitude de personnages qui nous aideront au combat, non seulement en y participant activement, mais aussi en nous donnant temporairement leurs pouvoirs.

Par conséquent, nous pouvons enduire nos attaques d’éléments tels que l’électricité, durcir notre peau pour subir moins de dommages, ralentir le temps ou créer des clones de nous-mêmes. Cela sera renforcé au fur et à mesure que nous renforçons les liens avec ces personnages.

Apprendre à développer la composante sociale

Le fait de créer des personnages avec un background intéressant s’accompagne désormais du besoin de développer leurs liens affectifs. C’est un classique que dans des sagas comme Persona, cela profite au joueur à certains égards. Scarlet Nexus vole l’idée de la saga Atlus, permettant d’améliorer les relations affectives en échange de récompenses.

D’une part, nous pouvons offrir des cadeaux aux personnages, augmentant ainsi le niveau de compétence que nous pouvons copier au combat. De l’autre, nous avons une sorte de « WhatsApp » où nous pouvons discuter avec eux, où ils nous parleront de leurs problèmes, ils commenteront au jour le jour et nous pourrons même accepter des missions secondaires pour augmenter leur affinité.

Bien sûr, cela s’étend à d’autres domaines et actions, comme pouvoir se retrouver dans un bar pour boire un verre ou le simple fait de les emmener avec nous pour combattre.

En dehors de cela, le jeu regorge de conversations cinématographiques et de styles visuels novateurs où l’histoire se déroulera à un rythme lent mais constant.

La main de Kota Ochiai à nouveau

L’artiste répète son rôle après nous avoir laissé des designs incroyables à la fois dans God Eater et Code Vein. Nous voyons ici comment il continue dans ses treize ans à créer des dessins d’anime un peu plus sérieux que la moyenne et avec une certaine personnalité, bien qu’il ne soit pas épargné de tomber dans les sujets des protagonistes avec une frange impossible et qui auraient besoin de faire des régimes à calories plus .

Au niveau de l’animation, on se retrouve peut-être face au jeu le plus travaillé de l’entreprise, débordant d’une vraie gentillesse et surtout, des gestes faciaux dignes de n’importe quel grand studio d’animation. S’il est vrai que cela ne s’applique pas à tous les personnages de la même manière, les PNJ ont des animations plus pauvres et basiques.

Quant au muscle graphique lui-même, nous avons un de chaux et un autre de sable. Le jeu affiche un répertoire très intéressant d’effets spéciaux, ainsi que de physique, couplé à des modèles de personnages bien détaillés et à une texturation compétente.

Or, le traitement des étapes a semblé excessivement pauvre. Ils manquent de détails, ils sont très corsetés en exploration et ils manquent de définition des textures. Ils semblent vraiment être une génération en dessous du reste des éléments graphiques.

Se délecter de l’audiovisuel

Tout comme Go Shiina nous a bluffé avec son énorme talent sur God Eater, Shift a décidé de donner à Hayata Takeda l’opportunité de nous enchanter avec ses chansons électroniques. Il est à noter que l’étude a cherché à mettre l’accent sur le cadre futuriste. La composante technologique règne dans l’intrigue de Scarlet Nexus et est fortement appuyée par sa bande-son puissante.

Synthétiseurs, percussions électroniques, instruments expérimentaux, consoles de mixage… Tout est réuni pour faire des chansons qui créent une symphonie qui rappelle le travail de Shoji Meguro (Persona 5) et même celui de Satoshi Igarashi (Astral Chain).

C’est aussi qu’il prend le temps d’introduire des instruments plus classiques, comme des pianos, des violons et même des contrebasses pour donner vie aux thèmes les plus dramatiques. Takeda s’est montré avec Scarlet Nexus être un tout-terrain de la composition qui ne lésine ni ne dégoûte de rien, afin de créer des milieux de vie pour nos oreilles.

Shift trébuchant sur la même pierre

Bien qu’en général Scarlet Nexus soit un titre qui s’efforce de bien faire beaucoup de choses, Shift continue de devoir s’améliorer dans beaucoup d’autres. A commencer par sa courbe de difficulté. Le jeu est divertissant et permet d’introduire des mécanismes avec lesquels vous pouvez expérimenter (bien que certains didacticiels soient destinés à être alimentés séparément).

Cependant, il y a certains moments où le niveau de défi monte en flèche et il n’y a rien pour vous faire sentir ce que vous faites mal. Certains combats de boss sont une pure perte de temps plutôt que d’habileté et cela me rappelle certaines batailles infamables du premier God Eater.

Son univers, composé de scènes fermées séparées par des écrans de chargement, n’invite guère à l’exploration. Il y a des secrets, des conversations intéressantes avec des PNJ qui servent à combler des lacunes narratives, des objets… Mais leur configuration vous empêche mentalement d’aller à votre objectif principal et de tout passer.

Ensuite, l’intrigue, bien que je me concentre sur sa qualité et sa profondeur, est suffisamment alambiquée pour ne rien découvrir car vous perdez le focus pendant une seconde de l’écran.

Mieux mais pas définitif

Scarlet Nexus peut être compris comme un graphique des progrès de Shift en tant que créateur de jeux vidéo. Votre travail est-il plus raffiné, ambitieux et mémorable ? Je dis un oui retentissant. Maintenant, il a beaucoup à améliorer et en particulier je pense qu’il y a eu un autre pas en arrière par rapport à God Eater 3.

Leurs combats sont addictifs et spectaculaires, leur intrigue est directement le magnum opus du studio et l’univers qu’ils ont créé, même bourré de clichés d’entreprise, est suffisamment solide pour qu’on ait envie d’en savoir plus tout le temps.

Cela me dérange cette courbe de difficulté inconsistante que cela pose, une autre des marques de la maison, mélangeant des batailles indescriptibles avec d’autres qui nous feront vivre l’enfer. Malgré tout, Scarlet Nexus est un jeu que beaucoup vont adorer et qui ravira à coup sûr les fans de Shift.