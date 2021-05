Analyse Mundaun pour PC, horreur en noir et blanc

Une peur profonde et expérimentale est exposée dans cette revue de Mundaun, l’aventure indépendante dessinée à la main.

La peur est relative, mais personne ne peut nier son existence. Ce qui peut causer une peur réelle à une personne chez une autre peut être insignifiant, voire susciter d’autres émotions opposées. Il est difficile de trouver une terreur universelle qui parle à tout le monde. Ce n’est pas ce que nous trouverons dans ce Analyse Mundaun.

Vous ne trouverez pas beaucoup de titres comme celui-ci dans longtemps. Mundaun est une nouvelle classe de terreur qui veut qualifier la vallée de hantise d’une manière profondément traditionnelle. Certaines personnes verront votre esthétique incolore et penseront qu’il n’y a rien à craindre. D’autres trouveront une certaine conformité dans ses beaux paysages représentés.

Je ne peux m’empêcher de penser aux longs étés d’enfant dans la maison de mon arrière-grand-mère dans les montagnes et à la façon dont ce jeu appelle ce temps… Et il le tord comme il l’entend.

Peur locale

Mundaun ne marche pas avec des demi-mesures lorsqu’il s’agit d’exprimer sa peur. Dès la première minute, indiquez clairement à qui vous vous adressez en observant le paysage noir et blanc environnant. Nous avons voyagé dans un bus vide vers une partie reculée du monde, oubliée par la société et la grande ville que même vous aviez effacée de votre mémoire.

En raison de la mort soudaine du grand-père du protagoniste, nous nous sommes rendus dans la partie la plus profonde des montagnes scandinaves, à un endroit appelé Mundaun. Il n’y a pas beaucoup de monde là-bas. C’est une vie tranquille et isolée, dans laquelle prendre soin des animaux et prendre soin des cultures semble presque le seul divertissement. La maison de votre grand-père est immense, mais oppressante lorsque vous regardez par les fenêtres et que vous voyez la campagne au-delà.

C’est dans ce sentiment nostalgique que l’action bouge. La religion joue un rôle clé dans les horreurs que Mundaun cache au monde, ainsi que dans les secrets dont personne ne parle pendant la guerre. Vous savez qu’il y a quelque chose qui ne va pas avec cet endroit que les gens préfèrent ignorer. En tant qu’étranger, vous le provoquez et rappelez à ceux qui peuplent cet endroit maintenant.

La terreur qu’il diffuse est obtenue grâce aux divers graphismes du titre. Il est extrêmement intéressant d’étudier la fabrication du titre: son auteur a dessiné à la main les ennemis, les paysages, voire les visages de ceux auxquels nous nous adressons. La vallée obsédante qu’il appelle est la même que lorsque nous regardons une œuvre d’art dessinée à la main. Une esquisse de la réalité qui ne la reflète pas, mais qui appelle une émotion morte.

Panique collective

Le monde de Mundaun se transforme au fur et à mesure que nous progressons. Ce n’est pas seulement que nous explorons le pays ouvert des montagnes à notre guise avec une relative liberté. C’est le lieu même dans lequel nous nous déplaçons qui change constamment en raison de notre présence. Si vite nous nous sentons accueillis dans ce lieu où nous n’appartenons pas car il nous rejette avec force et envoie des ennemis après nous.

Comment gérer la peur dépend totalement de chaque joueur. Nous pouvons choisir d’éviter les confrontations et de nous déplacer dans l’ombre, d’éviter les ennemis. Nous pouvons essayer de les induire en erreur et de nous enfuir.

La chose la plus logique est d’entrer en combat avec une potence et un fusil de chasse à la main, mais nous n’avons rien pour nous. Le but est obtus et nos attaques physiques manquent de rythme. C’est frustrant si nous voulons agir comme moyen de sortir, mais très efficace si nous voulons embrasser la peur. Le titre n’est pas conçu pour nous permettre de répondre facilement.

Nous avons différentes manières d’aborder le conflit. Toutes les décisions que nous prenons sont enregistrées dans notre départ pour l’avenir. Si nous explorons et nous aventurons à découvrir, nous pouvons trouver des détours pour éviter nos ennemis.

Une option intéressante que nous pouvons trouver est la possibilité de mettre le feu à un bâtiment avec un seul ennemi à l’intérieur, puis d’entrer et de récupérer la clé que nous recherchons. Ce que le titre veut que vous vous demandiez, c’est si cette solution était nécessaire, au lieu de prendre notre objectif et de vous enfuir. Nos actions en tant que joueurs sont ce qui définit notre manière de combattre ce qui nous fait peur.

Terreur universelle

Les vertus de Mundaun en tant que titre unique ne le rendent pas parfait. Le plus gros problème auquel il est confronté est que ses énigmes sont parfois inutilement déroutantes. Ils exigent que vous ayez une connaissance extraordinaire de l’environnement et que vous expérimentiez inutilement avec lui, par exemple en exigeant d’obtenir de l’eau d’une seule source au lieu d’aller à l’une des sources que nous avons à proximité.

L’objectivité de ces énigmes et la non-conformité du combat font que l’accessibilité n’est pas l’un des points forts du titre. Il est clair dans cette analyse de Mundaun que c’est une expérience qui appelle une niche très spécifique. Peu de joueurs peuvent se connecter avec votre message, et si le gameplay ne se connecte pas, cela frustrera une certaine partie de personnes.

Les décisions les plus intimes jouent en sa faveur. Ce sont les petits détails qui font de Mundaun une aventure inoubliable pour son objectif. Par exemple, le doublage est limité exclusivement à la langue dans laquelle il serait parlé en ville: ajouté à l’esthétique en noir et blanc, il semble que nous regardons un film d’horreur classique.

C’est le terme qu’il conservera à la fin dans quelques années: classique. Mundaun vise à être un titre unique en son genre, une histoire qui inspirera un petit groupe d’utilisateurs qui, à son tour, le citera comme une grande source d’inspiration pour les développements futurs. Ce n’est pas parfait, mais cela ne veut pas non plus l’être.

Conclusions de l’analyse de Mundaun

Il ne semble pas juste de donner une note à Mundaun, car ce n’est pas un titre conforme à la somme de ses parties. Ceux qui se connectent avec leur approche particulière de la signification de l’horreur trouveront une peur difficile à oublier. Mais ceux qui ne se connectent pas à leurs émotions auront du mal à apprécier le titre au groupe en raison de son manque d’accessibilité. Ce sera une œuvre culte pour ceux qui embrassent sa terreur nostalgique.