Analyse intergrade de Final Fantasy VII Remake pour PlayStation 5

Square Enix démontre dans notre revue Final Fantasy VII Remake Intergrade la puissance non divulguée de la prochaine génération pour la franchise.

Midgar doit être sauvé à nouveau… encore une fois. Il y a tout juste un an du lancement de l’un des remakes les plus attendus de la génération. Pendant ce temps, nous avons pu établir l’intrigue, le gameplay et les promesses qui nous attendent. Nous sommes pris par surprise qu’alors nous avons un en attente Revue intergrade de Final Fantasy VII Remake.

La version mise à jour pour PlayStation 5 est une excellente raison de revivre le début de l’aventure de Cloud et compagnie. Le titre était déjà visuellement magnifique sur PS4 – ce qu’ils ont fait avec le nouveau matériel, c’est de la magie noire. A-t-elle plus de raison d’être acquise ? Pas si vous avez l’original 2020. Cela inclut la mise à jour gratuite vers cette version, mais sans l’extension actuelle.

Vérifiez l’original

Avant de commencer avec cette critique de Final Fantasy VII Remake Intergrade: lisez celle publiée sur l’original ici sur 45Secondes.fr. Le camarade Marcos Casal a fait un excellent travail en parlant de ses vertus comme la recréation de Midgar ou les tâches secondaires. Vous l’avez en vidéo si vous préférez le format, mais je vous recommande fortement de jeter d’abord un coup d’œil au texte.

Notre analyse suivra la ligne de celle-là : il est inutile de se répéter deux fois quand tout le bon a été mis en évidence. Intergrade n’apporte pas de gros changements qui contredisent les points négatifs qu’il a déjà soulignés. Cela dit, je tiens à les souligner d’un autre point de vue. Sous deux aspects au moins : le combat, dont nous parlerons plus tard, et la fin controversée.

Nous n’entrerons pas dans les spoilers, mais l’arc final de Final Fantasy VII Remake est essentiel pour inspecter l’ensemble du jeu. C’est une déclaration d’intention comme peu nous en avons vu dans l’industrie, un geste audacieux et même effronté. Le message qu’il essaie de faire passer n’est en aucun cas subtil. Les nouveaux éléments introduits sont appréhendés à plusieurs niveaux narratifs sans qu’il soit nécessaire de l’expliquer.

Cela n’enlève rien à la gigantesque polémique qui a surgi autour d’elle au lancement. Je dois admettre que je n’étais pas non plus très heureux quand j’ai appris les tours introduits avant de jouer. Maudit soit nomura est une phrase qui me vient à l’esprit plus qu’elle ne le devrait tous les jours.

Le temps, cependant, vous fait voir les choses différemment. Et plus ça arrive, plus j’aime le résultat. Les matchs finaux sont magnifiques, les opportunités narratives à partir de maintenant sont infinies et cela apporte une clôture appropriée au jeu en une seule pièce. Ce titre restera dans les mémoires comme une œuvre à part entière et non comme une petite partie d’un tout. Cela n’a pas de prix.

Apportez-le au présent

Repenser cet aspect du jeu est plus facile lorsque vous avez des raisons d’y revenir. Bien sûr la rejouabilité est servie : si vous n’avez pas assisté au mode Difficile à l’époque après avoir terminé l’aventure vous avez une raison impérieuse. Ce n’est pas seulement une augmentation de la difficulté, mais un moyen de repenser votre progression, le chemin qui y mène et comment affronter les boss finaux.

Si vous l’avez déjà terminé, il n’y a vraiment plus rien à faire pour l’instant pour reprendre l’histoire. Final Fantasy VII Remake Intergrade fait peu pour élever l’expérience de jeu. La mise à jour graphique peut facilement supprimer le hoquet, mais c’est aussi quelque chose que l’original a fait sur PS4.

La principale raison de revenir en arrière est le mode Photo. C’est le vrai contenu d’après-match. À tout moment, vous pouvez mettre l’aventure en pause et déplacer l’appareil photo pour prendre vos photos idéales, et ils offrent même la possibilité de le faire dans certaines scènes. J’ai trop de captures d’écran enregistrées sur ma PS5 que je ne veux même pas penser à supprimer.

Comment pourrais-je le faire alors qu’il y a tant à admirer à propos de Midgar ? Chaque minute est faite pour s’arrêter, profiter de la vue et prendre des instantanés pour vos fonds d’écran. C’est l’un des rares jeux de ces dernières années où j’ai arrêté tous mes progrès pour simplement apprécier ce que je vois. Le mode photo renforce la passion des développeurs pour cette ville et ses habitants.

Dis ce que tu as oublié

La principale raison pour laquelle nous retravaillons une critique de Final Fantasy VII Remake Intergrade n’est pas de donner une autre perspective sur cette fin. Le poids retombe sur l’extension qui accompagne le titre en tant que DLC payant. Avec le nom Intermission, nous entrons dans une nouvelle campagne composée de deux chapitres, de nouveaux mini-jeux et un protagoniste fantastique.

Yuffie fait un pas en avant et est au centre de tous les regards dans cette histoire. La ninja adolescente n’est pas apparue dans le jeu vidéo original jusqu’à ce qu’elle quitte Midgar, mais son histoire n’était pas encore terminée. D’autres versements comme Crisis Core nous permettent de voir son passé et sa motivation pour aider sa nation. Que faisiez-vous avant de contacter Cloud et compagnie ?

L’entracte veut combler cette lacune tout en nous reliant à d’autres chapitres de la saga. Son intrigue se connecte avec les futurs événements de Dirge of Cerberus, le spin-off de Vincent Valentine. Cela donne le sentiment que nous avons entre les mains une petite histoire avec le potentiel de répondre à de nombreuses inconnues.

Le problème est que l’expansion ne sait pas ce qu’elle veut nous dire. C’est une aventure alternative qui se laisse simplement emporter par les événements de la journée. Il ne nous offre aucune autre perspective sur Yuffie ou les méchants de Dirge of Cerberus. Les événements arrivent et nous sommes là pour témoigner et oublier. Rien n’est gagné ou perdu.

Façonner le potentiel

Là où les problèmes d’intrigue du DLC sont les plus évidents, c’est chez le partenaire de Yuffie, Sonon. Ce nouveau personnage semble avoir son histoire à raconter, mais les développeurs n’osent rien nous dire de son point de vue. Notre relation avec lui est pratiquement nulle, contrairement à aucun de nos autres compagnons du jeu de base.

Sa petite contribution au gameplay n’aide pas. Il est en théorie un ninja comme Yuffie, mais son rôle est celui d’un tank avec des touches de combat similaires à celles de Cloud. Nous ne pouvons pas non plus en prendre le contrôle pendant les batailles. C’est simplement un support pour rendre les combats plus supportables que si nous avions notre protagoniste seul.

Maintenant, dans ce sens, Yuffie fonctionne parfaitement. Vous avez mentionné plus tôt que vous n’étiez pas d’accord avec l’échec du système de combat Final Fantasy VII Remake – notre ninja le prouve. Ses techniques de combat gèrent en même temps les attaques physiques à distance et la magie élémentaire. Il est le personnage le plus facile à contrôler dans tout le titre.

Yuffie ne compte pas seulement sur ses compétences. Les options de combat respirent la personnalité. C’est très différent à gérer de tout autre membre du jeu de base, et il est facile d’imaginer comment cela s’intégrera aux autres lorsque la suite arrivera. L’entracte excelle à cet égard : c’est un terrain d’essai pour voir comment fonctionne le système de combat sous cet angle.

Il le fait d’une manière fabuleuse. Cloud peut se retirer, car Yuffie est facilement le meilleur combattant à contrôler dans les parties suivantes.

Reine Yuf

L’excuse est donnée pour une extension : aller plus loin appartient aux développeurs. L’entracte est une campagne légère, mais cela ne veut pas dire petite. Deux chapitres complets de l’histoire, le mode difficile à revisiter, plusieurs mini-jeux et environ trois boss (quatre avec le secret) nous offrent un solide huit ou dix heures de jeu. Portez-le à vingt si vous voulez compléter tout ce qu’il nous offre.

En plus d’apprécier les combats, nous avons plein d’autres choses avec Yuffie pour perdre du temps. Le principal mini-jeu dont on profite est une réimagination de Fort Condor. le tour de défense du jeu original est mis de côté pour l’améliorer en tant que petit MOBA avec des planches et des unités déverrouillables. Il y a un bon nombre d’heures et de stratégies à exploiter.

Ajoutez à cela des points d’entracte supplémentaires, tels que le boss secret ajouté pour le Cloud et l’entreprise. C’est un appel au fanservice, mais il offre un fantastique défi optionnel pas comme les autres. Il a même sa propre chanson thème, même si, en toute justice, c’est quelque chose qui ne manque pas ailleurs non plus.

Le volume de la bande originale de cette campagne est spectaculaire, avec un certain nombre de chansons difficiles à croire. Ils sont tous excellents et méritent d’être entendus séparément. Dans l’ensemble, il y a un niveau de soin et d’attention mis dans ce DLC que nous pourrions dire inutile, mais cela le rend juste meilleur. Surtout si vous êtes fan du titre de 1998.

conclusion

Je suis un peu confus dans cette critique de Final Fantasy VII Remake Intergrade. La campagne originale est toujours aussi brillante, il n’y a rien de nouveau là-dedans. L’entracte est une autre histoire : je m’attendais à plus de l’intrigue, mais ce qui a fini par tomber amoureux de moi, c’est son gameplay. Square Enix a mis beaucoup d’efforts et d’amour dans cette petite aventure de Yuffie pour être une extension digne.

Ce qui suit est un potentiel inexploité. La suite de Final Fantasy VII Remake a un rideau très haut à la hauteur, mais ce que cette extension montre, c’est que vous pouvez faire confiance aux développeurs pour nous donner, à tout le moins, une excellente deuxième partie. J’ai hâte de revoir mon ninja préféré sur la Costa del Sol.