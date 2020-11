Analyse Handball 21

Le handball a toujours été un sport minoritaire, bien qu’il soit un jeu complètement minoritaire et marginalisé la plupart du temps, souvent de manière incomprise car il s’agit d’un sport explosif dans lequel la force physique et la visée sont liées. de la main. Un jeu avec une niche de joueurs plutôt pauvre qui met en évidence le pari risqué de Logiciel EKO pour créer un jeu vidéo pour les minorités.

Quand Nacon Il m’a offert la possibilité d’analyser la version 21 de cette franchise je n’ai pas hésité un instant, car en tant qu’ancien joueur fédéré de handball, j’ai déjà analysé avec plaisir Handball 16 et Handball 17; Bien que le premier d’entre eux soit resté dans une déclaration d’intention claire sans plus tarder, le deuxième titre indiquait des moyens laissant un goût doux-amer dans la bouche avec lequel il attendait avec impatience une version 18 qui n’est jamais venue. Pour cette raison, lorsque j’ai pris connaissance de la version de cette année, je n’ai pas hésité à leur demander de m’envoyer le code pour analyser ce que pourrait être le jeu de handball définitif après plusieurs années de léthargie qui aurait théoriquement dû servir à améliorer tout ce qui pouvait être amélioré sur Handball 17 , ce qui n’est pas peu.

Principaux points forts

Hanball 21 Il présente parmi ses rangs des avantages que d’autres jeux plus renommés n’ont pas, tels que licences d’équipe et de joueur. Nous comprenons qu’en tant que sport minoritaire, il y a moins de problèmes pour obtenir des licences de joueur et d’équipe, et Handball 21 compte 129 équipes de 8 ligues européennes et plus de 2000 joueurs avec des statistiques mises à jour au moment du lancement du jeu vidéo. Par conséquent, dans Handball 21 nous pourrons profiter des personnages principaux portant les kits de ce magnifique sport. La partie graphique s’annonce spectaculaire à cet égard grâce à la reconstitution plus ou moins fidèle des joueurs et des stades, qui brillent plus que jamais dans cette édition du nouveau jeu vidéo de Logiciel EKO.

Plusieurs modes de jeu se trouvent dans le menu principal de Handball 21– Solo, Online, Quick Match, League et le tout nouveau mode Mon équipe, où dans le plus pur style des deux matchs de football les plus importants que nous n’allons pas nommer, nous pouvons créer notre propre modèle grâce aux enveloppes qui peuvent être achetés avec la monnaie du jeu.

Le handball est un jeu difficile en soi, avec de nombreuses cascades différentes Handball 21 essaie de capturer assez bien, mais là où le joueur «occasionnel» l’appréciera le plus, c’est en mode arcade, avec quelques contrôles simplifiés et trois coups différents: hip, simple et haché, étant le premier avec lequel nous marquerons des buts plus facilement. En parlant de gameplay, si on se concentre sur l’aspect de l’intelligence artificielle, ce n’est pas sans polémique, puisque les gardiens de but semblent parfois des barrières insurmontables et parfois il semble simplement qu’ils ne regardent même pas le ballon car ils deviennent de véritables passoires. Les collisions entre joueurs sont également reléguées au second plan, alors que dans cette édition enfin la balle, l’élément le plus important, est capturée dans le jeu vidéo comme une balle et non comme une pierre, comme je l’ai mentionné dans l’analyse des éditions précédentes. Dribbler le ballon et le passer, ainsi que prendre des coups et les bottés et rebonds qui en découlent bénéficient désormais d’une physique qui frise le réalisme. De plus, si nous sommes capables d’exécuter correctement les jeux répétés que les joueurs de handball appellent supériorité, l’intelligence artificielle réagira correctement et l’ailier sera libre de pouvoir marquer avec plaisir depuis sa position.

Lorsque nous attaquons, nous avons le contrôle direct du ballon comme vous l’avez peut-être compris avec l’explication précédente, mais eEn défense, les choses changent et nous utilisons juste le bâton gauche pour essayer de ralentir les adversaires dans leur attaque. Si l’adversaire attaque alors que nous avons le bon joueur marqué, nous aurons l’occasion d’essayer d’arrêter le futur objectif.

Les animations dans Handball 21 sont grossières et ils sont encore quelque peu mécaniques; Par exemple, la vitesse à laquelle, dans le sport réel, un passer au pivot et il tourne rapidement pour s’insérer dans un but à part entière, il est éclipsé par une passe au pivot, il est enveloppé dans une animation un peu brute et irréelle et il est presque impossible de lancer le ballon dans le but, il faut donc le renvoyer partenaire ou tenter un tir au but futile. Il est vrai que dans certains mouvements la capture des mouvements est perceptible, mais nous vous avons déjà dit que cette franchise doit encore beaucoup s’améliorer dans cet aspect, peut-être un autre des piliers qui font Handball 21 cela ne se termine pas correctement dans l’esprit d’une personne qui pratique ce sport depuis de nombreuses années. On comprend aussi la difficulté de recréer tous les mouvements possibles d’un joueur de handball dans un jeu vidéo, mais en gardant les différences, 2K Il y parvient chaque année avec sa légendaire saga du basket. Bien que bien sûr, nous ne pouvons pas comparer une petite étude comme Logiciel EKO avec un géant comme celui qui chaque année nous offre le spectaculaire NBA 2K.

L’un des inconvénients dont cette franchise ne pourra jamais se débarrasser est qu’elle se concentre trop sur les amateurs de ce sport, et ne cessera donc jamais d’être en arrière-plan sur les étagères des magasins de jeux vidéo, où des copies de ce jeu ils resteront comme de beaux ornements tandis que les éditions annuelles d’autres jeux comme le football ou le basket-ball sortiront de ces étagères comme des petits pains. À cet égard, le bravoure des deux Logiciel EKO comme Nacon pour parier sur un titre qu’ils savent dès le départ ne deviendra jamais un super vendeur mondial. En tant que titre pour jouer avec des amis amoureux de ce sport, Handball 21 remplit sa fonction sociale, mais échoue dans de nombreux autres aspects mentionnés ci-dessus. On pourrait tranquillement dire qu’il a quasiment le même niveau de lumière que celui des ombres, puisque tous les avantages comme la représentation graphique sont éclipsés par un gameplay qui ne dépasse pas assez.

Comme le jeu qu’il représente, Handball 21 représente un véritable défi pour tous les types de joueursOui, bien que vous puissiez maîtriser le jeu, de nombreuses heures de patience sont ce que vous devrez investir dans ce jeu intéressant.

