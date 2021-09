Analyse Final Fantasy I Pixel Remaster, retour aux origines

Nous avons souligné les vertus d’un classique oublié dans notre critique de Final Fantasy I Pixel Remaster.

Soyons justes à ce sujet Critique de Final Fantasy I Pixel Remaster. Personne ne se souvient des deux premiers matchs de la série.

Quand on parle de Final Fantasy et de son admirable héritage, cela commence généralement par son troisième opus. Cette aventure a servi de point de départ pour les points pour lesquels elle serait connue : emplois, créatures, bêtes. Sa suite, un autre magnifique opus, soulignerait l’importance du récit dans la franchise. Ces deux titres ont fait beaucoup plus pour le nom que leurs prédécesseurs sur Famicom.

Moi aussi j’en suis coupable à plusieurs reprises. Je considère ces aventures ultérieures supérieures, de véritables chefs-d’œuvre qui méritent d’être revisités de temps en temps. Mais de temps en temps je me souviens de la magnificence des deux premières parties. Je suis nostalgique de leurs versions Game Boy Advance, l’excellente collection Dawn of Souls. Ne parlons pas de l’excellent remake pour PSP.

Rien de tout cela n’en fait un bon jeu selon les normes d’aujourd’hui. Mais il est important que nous ayons l’opportunité de profiter à nouveau et de redécouvrir comment l’une des meilleures franchises de l’industrie est née.

Au nom de la lumière

Les quatre guerriers de la lumière sont sortis de nulle part pour sauver le royaume de Cornelia à son moment le plus sombre. Après quelques minutes nous avons aidé la noblesse à récupérer leur princesse kidnappée, nous avons achevé le chevalier corrompu Garland et nous nous sommes aventurés à faire de même dans d’autres villages loin de notre terre de départ.

Il est difficile de décrire l’intrigue dans cette critique de Final Fantasy I Pixel Remaster sans mentionner une autre saga JRPG qui a marqué le genre quelques années plus tôt. Dragon Quest a expliqué comment les titres inspirés du rôle occidental allaient évoluer. Ce premier Final Fantasy a repris une grande partie de son code et a fait de même.

Notre aventure est un ensemble d’épisodes dans lesquels nous cherchons à aider ceux qui ont besoin de nous, nous mettons fin à la menace du tour et recommençons. Il y a une petite intrigue autour des cristaux qui donnent vie aux éléments de ce monde, mais il ne s’agit pas de quoi que ce soit qui défie nos pensées.

A tel point qu’elle pousse à l’extrême l’exemple des héros muets. Les Guerriers de la Lumière, créés à notre goût sur la base de six classes différentes et d’un nom de notre choix, manquent de personnalité. Ils n’ont même pas de passé. Leur existence dépend entièrement de vous, et ce sont des acteurs passifs de cette aventure qui se laissent emporter par ce que chaque royaume a à leur demander.

Petite relation avec le dernier Final Fantasy que vous trouverez ici. Il y a des ennemis récurrents, comme des gobelins ou des boms, et des boss plus anciens, comme Tiamat et Echidna. Nous pouvons également ajouter le trope des cristaux et des navires volants. C’est tout : rien de plus.

Son identité est, en somme, générique. Même pour son époque, cela n’a pas changé la donne dans son récit et ses personnages. Bien qu’il ait eu certains points d’avantages sur ses adversaires.

Dansant dans le noir

Je vais le dire maintenant : sans leur musique, une critique de Final Fantasy ne vaudrait pas la peine d’être mentionnée. L’histoire ne gagnerait aucun prix aujourd’hui ou à son époque, mais la bande originale que Nobuo Uematsu a créée avec les quelques ressources qu’il avait sauvées la partie. Le travail de cet homme mérite d’être qualifié de légendaire.

Je ne pouvais pas imaginer un monde où je n’aurais pas la joie de rencontrer la vieille sorcière Matoya sans un sourire de ses expériences folles. Ce ne serait pas la même chose d’entrer pour explorer des donjons sans la curiosité que suscite le mont Gulg. Et que Dieu me bénisse si je ne parle pas du thème des Cristaux, une magnifique mélodie relaxante qui marquera à jamais la saga.

La meilleure partie est que ce ne seront pas les œuvres les plus célèbres ou les mieux notées de toute l’œuvre d’Uematsu. C’est sa magie. Ce sont des thèmes qui, après avoir joué aux jeux originaux à leur époque, capturent une émotion et la résument lorsque vous entendez à nouveau leurs notes dans de nouvelles versions. Pixel Remaster fonctionne sur des remix très différents du jeu de base, et ils sont efficaces.

C’est probablement la meilleure chose à propos du remastering lui-même. Ni son amélioration graphique ni les extras comme le bestiaire : la vraie réussite réside dans la réinterprétation de ces thèmes. Le mont Gulg est maintenant une exploration tranquille et audacieuse. Les combats de boss spéciaux sont un spectacle au bord de la mort. Et le Temple du Chaos a une certaine aura de finalité, de mélancolie et de cycles non résolus dans la façon dont il utilise ses instruments.

Pixel Remaster n’est pas un nom approprié pour le travail effectué ici. La musique dépasse largement l’aspect visuel appliqué au titre.

Façonneurs du chaos

Il y a beaucoup plus à dire sur le bien de la musique et le moins positif du récit. Le gros problème auquel est confrontée cette analyse de Final Fantasy I Pixel Remaster est l’air du temps. Un titre qui a déjà plus de trente-cinq ans ne peut être comparé à des enjeux plus actuels, notamment en ce qui concerne sa conception.

La progression est catastrophique. Nous pouvons résoudre les problèmes des gens de ville en ville, mais ils ne feront rien pour nous. Nous devons parcourir de longs chemins, faire des allers-retours, parler à chaque PNJ pour savoir quoi faire ensuite… Il y a un moment dans l’intrigue où nous surmontons un donjon et dès que nous partons, on nous demande de tout parcourir à nouveau. Même avec un guide en main, cela peut être écrasant.

Ce n’est pas non plus que les combats règlent cette situation. La conception de ceux-ci nous oblige à avoir une équipe équilibrée entre les classes, ce qui apporte un peu de stratégie. Petit est le mot clé. Trois des six classes passent une grande partie du jeu à avoir simplement la possibilité d’attaquer. Cela fait du combat un processus auquel vous ne pensez pas, appuyez simplement sur le bouton d’actions automatiques.

Ce bouton est également l’une des rares fonctionnalités supplémentaires auparavant inexistantes qui permettent de faire avancer le jeu. Les extras inclus dans d’autres remakes de l’original, comme le donjon bonus secret, disparaissent dans cette édition. Le bestiaire est maintenu et enrichi d’une carte qui nous permet de localiser les ennemis à travers le monde, mais cela ne compense pas un contenu qui a contribué tant d’heures.

Conclusion

Mes sentiments sont mitigés dans cette critique de Final Fantasy I Pixel Remaster. Bien que j’aie de bons souvenirs du titre original, ça fait mal de voir à quel point il a vieilli dans sa conception, son approche des combats et la carte. Pourtant, il se rattrape par tous les moyens : le traitement graphique qu’il a reçu est luxueux, et la musique orchestrée élève à elle seule une magnifique bande-son. Je suis heureux de revisiter un jeu aussi important dans l’histoire de Square Enix.