Analyse d’UnMetal pour PlayStation 5

Après les grands UnEpic, Ghost 1.0 et Prisoner of War, Fran Téllez nous propose une nouvelle fois de passer un bon moment avec sa nouvelle aventure. Alors préparez-vous au retour de la parodie, des références multiples aux œuvres des années 80 et 90, et surtout de l’humour, beaucoup d’humour, avec notre Analyse UnMetal. Kojima, notez quelques idées.

Le dernier ouvrage d’@unepic_fran a été fait pour mendier, mais il se dévoile enfin sur consoles de bureau, après son passage sur PC et PSVita. Si vous avez déjà joué à d’autres œuvres du développeur espagnol, vous savez déjà ce qui vous attend. Hommages, clins d’œil à d’autres sagas et beaucoup de plaisir sont les principales caractéristiques d’UnMetal, comme ils l’étaient dans leurs autres jeux vidéo. Si vous avez aimé ces titres, vous avez ici un rendez-vous incontournable.

C’est Fox, Jesse Fox

Le protagoniste de cette aventure est Jesse Fox, une sorte de mix entre Snake et MacGyver, et qui dégage beaucoup de personnalité. Il s’avère qu’en 1972, un groupe de quatre des meilleurs hommes qui ont formé un commando, arrête notre héros pour un crime qu’il n’avait pas commis. Heureusement, il ne lui a pas fallu longtemps pour s’évader de la prison dans laquelle il était détenu.

La mauvaise chose est qu’il finit par être capturé par l’armée alliée, pris pour un soldat russe. Peut-être que piloter un hélicoptère soviétique y était pour quelque chose. Au moins, avant d’être traduit en justice, ils lui laissent le temps d’expliquer sa version des faits. Ainsi commence notre grande évasion.

Tout au long de cette évasion, nous trouverons des moments et des personnages qui sont des clins d’œil clairs à des œuvres bien connues du cinéma et de la télévision. Outre l’inspiration la plus évidente de Metal Gear, nous avons des références à des classiques tels que Team A, Terminator ou The Iron Sergeant, entre autres. A cela il faut aussi ajouter plusieurs blagues sur les clichés vus dans de nombreux films de guerre. Au total, le titre de Fran Téllez est un hommage amusant à cette culture.

La furtivité comme un drapeau

Déjà aux commandes de Jesse, on retrouve un titre dont la principale inspiration est clairement le Metal Gear de MSX, comme nous l’avons déjà évoqué. Cela signifie que nous sommes confrontés à une aventure dans laquelle la furtivité prévaut avant tout. Le problème est que les mécanismes disponibles pour agir avec discrétion, sont trop basiques de nos jours. Jetez des pièces de monnaie comme distraction, cachez-vous derrière des murs ou des boîtes, assommez les ennemis par derrière, et rien d’autre. Plusieurs fois, ils nous découvriront parce que ces actions ne sont pas assez polies.

Je comprends que c’est délibéré, pour recréer plus précisément le titre honoré. Néanmoins, je pense que quelques options supplémentaires auraient pu être ajoutées dans cette section. Quoi qu’il en soit, cela ne veut pas dire qu’il y a aussi des moments d’action, un peu de jeu de rôle, quelques énigmes, et même des phases à bord de véhicules. L’ensemble nous offre un jeu très varié, qui ne nous alourdira à aucun moment.

Pour surmonter ces situations, notre protagoniste devra explorer en profondeur les scénarios, à la recherche de matériaux et d’armes avec lesquels faciliter son évasion. De cette façon, en cassant des boîtes ou des étagères, nous obtiendrons divers objets tels que des boussoles, des détecteurs de métaux ou des armoires à pharmacie. Nous pouvons même combiner certains d’entre eux à MacGyver pour en créer de nouveaux. En effet, cette dernière est indispensable en certaines occasions pour pouvoir avancer dans l’aventure.

Niveau supérieur!

En plus d’obtenir de nouveaux outils, notre protagoniste améliorera ses compétences tout au long de l’aventure. Pour ce faire, vous gagnerez de l’expérience en éliminant des ennemis, notamment des soldats, des tourelles, des drones ou des monstres étranges. Bien sûr, tant qu’ils ne nous découvrent pas avant. Si cela se produit, nous n’obtiendrons aucun point d’eux. Cela rend la furtivité encore plus importante, si nous voulons que Jesse soit de mieux en mieux.

Une mention spéciale doit être faite aux boss de phase, qui sont très abondants et variés. Ils nécessitent tous notre patience et notre expertise pour découvrir leurs modèles et leurs faiblesses. Sans aucun doute, ce sont quelques-uns des meilleurs moments du jeu. De plus, lorsque nous les aurons terminés, nous recevrons un grand nombre de points d’expérience, ce qui nous sera utile pour améliorer les compétences de Jesse.

Et c’est que pour chaque nouveau niveau que notre héros atteint, il nous sera proposé deux améliorations possibles, dont nous devrons en choisir une. Être capable de transporter plus de munitions, d’avoir une barre de vie plus élevée, de mieux se cacher ou de récupérer la santé deux fois plus vite, sera quelques-unes de ces capacités. Il est vrai que nous sommes confrontés à un rôle très superficiel tactile, mais au moins la tentative est appréciée.

Choisissez votre propre aventure

Comme nous l’avons déjà mentionné, tout au long de l’aventure, nous serons plongés dans une grande variété de situations différentes. Esquivez les pièges, résolvez de petites énigmes et bien sûr combattez. Mais certains des meilleurs moments viennent quand nous devons prendre des décisions. Je m’explique.

Notre protagoniste raconte son histoire d’évasion à ses ravisseurs. Pour cette raison, vous ne vous souviendrez parfois pas de tous les détails, ce sera donc à nous de choisir entre les options qui nous sont proposées. Ce qui est amusant, c’est que ceux-ci sont parfois un peu énigmatiques et nous ne saurons pas tout à fait si la décision choisie est la meilleure possible.

Cela donne lieu aux situations les plus bizarres et amusantes, comme devenir un morceau de fromage géant et être poursuivi par d’innombrables rats, par exemple. Même certaines de ces décisions peuvent signifier notre mort instantanée. Chaque fois qu’un de ces moments est activé, la tension monte en flèche.

Graphiques et son

Graphiquement et comment pourrait-il en être autrement, il s’agit d’un titre à l’esthétique pixelisée dans le style des classiques MSX, bien que de meilleure qualité. La section artistique rappelle inévitablement Metal Gear, bien qu’avec la touche de Fran Téllez dans certains personnages et décors. Peut-être que nous manquons plus d’animations pour le personnage, ainsi que plus de mécanismes, mais il est clairement fait de cette façon pour imiter son honoré.

De la même manière, la partie son est largement suffisante grâce à ses mélodies épiques et accrocheuses, des effets sonores parfaitement recréés, et surtout un super doublage. Le protagoniste et la plupart des autres personnages ont des voix à la hauteur. Il a même une sensation de film d’action avec ces dialectes forcés durs. Une belle réussite sans aucun doute.

Conclusion

Fran Téllez a montré une fois de plus qu’il est doué pour faire des jeux vidéo parodiques mais avec une grande personnalité. Les clins d’œil et les clichés envahissent l’ensemble de l’oeuvre, et dès qu’on connaît les références on passe un bon moment (j’adore que tous les soldats s’appellent Mike). En plus de cela, le titre est très amusant à jouer, et avec une grande variété de situations à vivre.

Furtivité, action, énigmes, conduite, RPG, beaucoup de boss et même prise de décision. La vérité est qu’UnMetal n’abandonne pas et ne laisse pas le temps de s’ennuyer. Et aujourd’hui, cela en dit long par rapport à certains triples A.

Allons-y !