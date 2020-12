Analyse du tournoi Hyper Brawl pour PlayStation 4

Nous prenons une bonne assurance santé et nous nous préparons à aller avec énergie à l’analyse de Hyper Brawl Tournament pour PlayStation 4.

Parfois, dans le feu de l’action, ceux qui font du sport «s’échauffent» plus que nécessaire et s’impliquent dans des «tollinas». Cette conduite antisportive, cependant, est autorisée sur une base limitée dans certaines compétitions sportives. C’est le cas du hockey sur glace, par exemple. Et, eh bien, dans le football américain, il y a certainement du contact, être capable de libérer toute l’adrénaline de l’intérieur. Mais que se passe-t-il si nous avons encore plus de bêtes? Eh bien, nous arrivons aux choses que cela nous montre Revue du tournoi Hyper Brawl.

Je veux celui-ci!

La prémisse, donc, de Hyper Brawl Tournament, comme vous pouvez l’imaginer, est assez simple: nous choisirons l’une des équipes qui nous sont proposées, nous choisirons l’une des coupes dans laquelle concourir, et c’est parti. Ceci, bien sûr, en mode campagne, puisque nous en avons plusieurs autres à jouer via Internet ou avec nos amis. Mais fondamentalement, tous les modes offrent la même chose, nous allons donc nous concentrer sur la campagne, ce qui est plutôt cool.

Comme nous l’avons dit, nous choisissons une équipe à représenter, et nous nous embarquons dans l’aventure d’être les magnifiques gagnants de la coupe que nous choisissons. Bien sûr, ce ne sera pas facile, car les ennemis vont vouloir que nous mordions la poussière. Et enfin, nous arrivons à ce que vous prenez plusieurs paragraphes demandant: quel sport avons-nous dans cet Hyper Brawl Torunament?.

Avec ce nom, sans aucun doute, un combat à la WWE me vient à l’esprit, et … eh bien, vous ne seriez pas si malavisé. Vous voyez, ce que nous avons, c’est une sorte de handball, mais sans faire rebondir le ballon. On prend le ballon, on esquive l’autre équipe, on vise, on tire et on but. Facile et simple, si ce n’était du fait que les ennemis vont vous frapper. Et c’est que pour prendre le ballon à l’ennemi, il suffit de donner un coup, mais cela n’implique pas qu’il va être content de ça. Après tout, chaque personnage a une barre de vie, et s’il se vide, nous serons à quelques précieuses secondes de l’écran. Et ça se vide très vite, croyez-moi.

Le bon? Là où ils les donnent, ils les emmènent. Plus ils nous frappent, plus nous nous fâcherons, pouvant activer notre mode bagarre, auquel moment nos membres ont la force d’une tempête, faisant plus de dégâts que d’habitude. N’est-ce pas suffisant pour vous? Eh bien, sachez que vous aurez également à votre disposition des armes de différents types. Certains servent à faire beaucoup de pupes, d’autres à se défendre, à voler le ballon …

Oui mais…

Dans un premier temps, après ce que j’ai mentionné ci-dessus, sans aucun doute le jeu ressemble à un vrai combat acharné plein de « duplex », de couleurs et de dents volantes. Mais j’ai très peur de devoir vous dire que le jeu est simple. Attention, l’IA vous complique la tâche et n’importe qui peut vous mettre KO en une seconde. Mais la vérité est que, quand il s’agit de se mettre aux commandes, cette sensation de « se battre pour le ballon » reste un simple broyeur de boutons lorsque l’adversaire est proche. Ou restez sur un sac de frappe à regarder votre vie se dérouler en moins qu’un coq chante, sans vraiment pouvoir faire beaucoup plus que regarder votre barre de vie tomber.

Attention, je ne dis pas que ce n’est pas divertissant, que c’est le cas et pas mal. Mais le plaisir est parfois interrompu par cette simplicité, qui nous laisse parfois un peu «vendu». En même temps, bien sûr, tout est plus agréable si nous le donnons avec des amis ou en ligne. Oui les amis, l’être humain offre une variété plus divertissante que la machine. Et c’est plus gratifiant de les battre, hé.

Un défilé de néons

Nous avons que le jeu est amusant, oui, mais qu’en est-il de l’environnement? Si le design ou l’interface d’un titre est moche, cela peut nous donner envie de vomir à travers nos yeux, nous enlevant l’envie de jouer. Bon, coupable, vous pouvez respirer doucement: Hyper Brawl Tournament n’est pas un jeu dont on peut dire qu’il n’est pas très flashy. Il est vrai que de nombreux personnages des différentes équipes ont le même design, mais avec une tonalité de couleur différente, cependant, ils sont assez attrayants, avec de grandes différences physiques entre un personnage plus agile et un autre avec plus d’endurance.

La bonne chose est qu’en plus, vous pouvez personnaliser ceux que vous aimez le plus au fur et à mesure que vous jouez. Vous pouvez donc rejoindre votre équipe de rêve, sans oublier que nous avons la possibilité de débloquer de nouveaux personnages, encore une fois, en donnant le commandement encore et encore.

Quant aux scénarios, ils sont variés, trouvant des différences qui rendent le jeu dans chacun d’eux légèrement différent. Dans l’un nous avons des murs en forme de volée qui bougent à gauche et à droite, gênant notre pas, dans l’autre les extrémités sont des plates-formes mobiles qui peuvent nous faire tomber dans le vide si nous ne faisons pas attention … ces petits détails savent sans aucun doute donner une touche particulière à chaque rencontre.

Là où nous pourrions certainement accorder un peu d’attention au jeu, c’est dans le son. Ce n’est pas qu’elle soit particulièrement frappante, ni dans sa bande son ni dans ses effets sonores, passant sans douleur ni gloire à cet égard, malheureusement.

Marquons-nous un but pour l’équipe?

Hyper Brawl Tournament est un jeu qui indique des moyens, cependant, il reste assez « stagnant ». Seul le mode en ligne ou avec d’autres joueurs est vraiment apprécié plus généralement, mais les déséquilibres lors de la réception d’un coup ou d’un autre, et la perte de vue d’innombrables fois du ballon à ces occasions font que le jeu reste dans quelque chose de plus prometteur que autre chose.