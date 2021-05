Analyse du nouveau Pokémon Snap pour Nintendo Switch

Après plusieurs générations, l’une des spin-offs les plus appréciées de tous revient. Nous voyons tout cela dans cette nouvelle revue de Pokémon Snap.

Je ne vais pas vous mentir, lorsque ce jeu a été révélé l’année dernière à la maison, il a été célébré comme une étape personnelle franchie. Et le fait est que nous avons joué ce spin-off avec beaucoup de précision en raison de notre âge, mais seulement avec quelques heures, cela nous a déjà captivés. Avec cette annonce, nous trouvons la possibilité de profiter à 100% de cette approche différente du monde de Pokémon. Et garçon avons-nous aimé faire ça Nouvelle critique de Pokémon Snap.

L’enfant choisi de la caméra

Lensis, terre d’enseignants paresseux et d’îles inhospitalières. Lieux et légendes inexplorés à explorer. Et surtout, plein d’enfants touchés par la magie de l’appareil photo. L’un d’eux sera nous, créé à partir de l’un des huit modèles prédéfinis. De cette manière, nous nous mettons sous les ordres du professeur Espejo (sans charge, bien sûr) pour découvrir les secrets qu’offre cette région.

Notre mission? Observez et photographiez les Pokémon dans leur habitat naturel, car à Lensis ils ne savent absolument rien à leur sujet. Laissant de côté la question de ce que fait l’enseignant de la région, la vérité est qu’à partir de là, nous traversons une quantité curieuse et variée d’endroits. Des déserts aux volcans, en passant par les forêts luxuriantes ou même l’intérieur de la mer.

Chacun de ces itinéraires nous offre une variété de Pokémon différents, dont certains sont très difficiles à trouver et à photographier. Pour obtenir le meilleur cliché, nous avons à notre disposition différents types d’outils pour modifier leur comportement. Ne vous inquiétez pas, les pommes classiques continuent, ainsi que d’autres fonctionnalités nouvelles et anciennes.

Dans le cas de New Pokémon Snap, cela ne vaut pas la peine de prendre une photo d’un bug et le tour est joué. Chacun des Pokémon a quatre niveaux de rareté sur les photos, identifiés par des étoiles. De cette façon, si nous voulons dire que nous en avons photographié un dans toute sa splendeur, tout doit être achevé. Et croyez-moi si je vous dis qu’il n’est pas si facile de trouver toutes les interactions, bien que le jeu vous en offre sous forme de commissions.

Disons que vous avez déjà terminé la page entière d’un Pokémon. C’est déjà un jalon en soi, mais il y a une évaluation différente, celle du professeur Espejo. Cet individu singulier et volatil de par son opinion nous donnera un score en fonction de la taille, de la pose et de la position de la créature, entre autres. Atteindre le diamant dans certains cas est un défi majeur.

Chaque zone a généralement des variations en son sein; écarts à découvrir. En outre, dans la même zone, il peut y avoir plusieurs itinéraires, qui sont généralement le même chemin mais à une heure différente de la journée. Bien sûr, plus nous jouerons dans l’un d’eux, plus nous obtiendrons de points, atteignant différents niveaux d’investigation qui modifieront et ajouteront de nouvelles choses. La répétition rend parfait.

Regardez ces muscles Machamp!

Passons maintenant à une section qui, dès le début dans les bandes-annonces, a attiré l’attention pour sa qualité. Je veux dire au niveau des graphismes et des animations. Ici, je dois distinguer deux aspects, l’un d’eux étant le merveilleux design en trois dimensions du Pokémon, ainsi que les animations qu’ils montrent.

C’est un travail très bien fait de Bandai Namco, qui démontre la capacité de Nintendo Switch lorsqu’il s’agit de façonner le monde Pokémon. Ce n’est pas une fléchette d’épée et de bouclier, du moins pas avant de l’avoir mentionné. C’est maintenant. Ce qui se passe, c’est qu’également, dans certains éléments des étapes, les dents de scie font leur apparition de manière très abrupte.

C’est le deuxième aspect à mentionner dans la section visuelle. S’il est vrai que le niveau, en termes généraux, est remarquable, dans certains cas on constate que certains éléments ne sont pas complètement polis. Au fait, je dois admettre que je m’attendais à plus de chutes de framerate, et je n’en ai remarqué aucune qui affecte négativement l’expérience. Minipoint pour eux.

D’un autre côté, nous avons le son du jeu. Laissant de côté la mélodie ennuyeuse qu’ils nous fournissent pour interagir avec Pokémon et qui colle dans votre cerveau, cela accompagne très bien le titre. Certains, comme la musique d’ouverture, évoquent l’aventure naissante qui commence, d’autres plus calmes pour les milieux aquatiques … En général, ils remplissent parfaitement leur mission.

Au fait, New Pokémon Snap a des acteurs de la voix (oui Sword and Shield, je vais vous revoir). Les scènes de l’histoire comportent enfin des voix, en anglais et en japonais, pour vous immerger davantage dans l’expérience. En outre, il existe des expressions courantes qui sont également doublées, telles que celles des évaluations. Mais bon, c’est mentionné positivement, ce n’est pas comme regarder un personnage ouvrir la bouche et la fermer sans évoquer le son.

Expérience différente, saveur vintage, superbe photo finale

Ici, je vais vous donner deux opinions différentes du même analyste, c’est-à-dire celui qui écrit ceci, moi. Tout d’abord, le subjectif. J’ai adoré le titre. Il ne s’agit plus seulement de se souvenir des bons moments du premier Snap Pokémon, avec des apparitions stellaires de personnages invités. C’est le soin qui a été apporté aux créatures, à l’environnement et au gameplay, avec tout ce qui est rappelé du précédent mais amélioré.

Nous sommes confrontés à un jeu qui demande de la patience, puisque nous n’allons pas nous battre mais plutôt apprécier les Pokémon dans leur habitat naturel, à leur sauce. Comment ils jouent les uns avec les autres, se battent, mangent ou dorment. Oui, on peut jouer à leur lancer des pommes au visage, mais le but est de trouver le moment idéal de leur vie. Immortalisez-le. Et montrez-le au monde avec des filtres comme Instagram, pourquoi pas. Oui, tu peux faire ça.

Mais vous voulez une analyse de l’objectif New Pokémon Snap, et je vais vous donner cela aussi. Le jeu est très bon, les choses telles qu’elles sont, mais il ne convient pas aux joueurs dynamiques. Laissez-moi vous expliquer, si ce que vous recherchez est un titre percutant ou émouvant, New Pokémon Snap va vous ennuyer. Les choses telles qu’elles sont.

En outre, ce jeu repose fortement sur la répétition. Mais exagéré. Pour pouvoir photographier une page entière du même Pokémon, il faudra au moins quatre voyages, car vous ne pouvez choisir qu’une seule photo par créature. Et cela compte sur le fait que vous obtenez toutes les étoiles la première fois, ce qui n’est normalement pas le cas. Comme si cela ne suffisait pas, élever le niveau d’investigation des itinéraires nécessitera plus de répétitions.

Donc, l’évaluation finale est que oui, New Pokémon Snap est tout ce que les fans se souviennent du jeu Nintendo 64. Oui, vous l’apprécierez si vous savez ce que vous recherchez. Parce que gardez à l’esprit que vous devrez faire le même itinéraire plusieurs fois, avec le même Pokémon et faire de même jusqu’à ce que vous découvriez comment les faire interagir différemment. Wow, la patience du photographe professionnel.