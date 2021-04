Analyse du MotoGP 21 pour PS5, le pilote automatique est toujours activé

Le championnat du monde de moto a débuté cette année avec une apparente normalité. Elle est toujours affectée par la pandémie, certaines courses pourraient être annulées ou en l’absence de public, mais elle tente d’avancer. Heureusement, MotoGP 21 garantit cette normalité.

Pour effectuer le Test du MotoGP 21Comme il ne peut en être autrement, vous devez prendre en compte l’état de la concurrence réelle qui se reflète dans le jeu vidéo. Le championnat moto a traversé des moments délicats l’année dernière. Il n’était pas étranger, comme tout le monde, à la pandémie que nous avons connue. Cela a fait arriver le MotoGP 20 avant un championnat du monde qui devait se jouer à des dates étrangères. Quelque chose de jamais vu auparavant.

Cette année, une apparente normalité s’est établie en Coupe du monde. Il a démarré aux dates prévues, même si certains tests peuvent être annulés en fonction de l’évolution de l’urgence sanitaire. Cette année, le MotoGP 21 arrive au moment précis, avec le championnat du monde qui vient de commencer et prêt à monter sur les deux roues de pilotes comme Joan Mir, le récemment récupéré Marc Márquez ou la sensation du moment en Moto3, Pedro Acosta.

La principale nouveauté de cette année, en plus des touches typiques du gameplay, est l’arrivée du simulateur sur la nouvelle génération de consoles. Le jeu est en vente sur PlayStation 5 et Xbox Series X | S, en plus des habituels PS4, Xbox One, Switch et PC.

Nous avons eu l’occasion de jouer le titre PS5, et c’est de cette version dont nous parlerons dans l’analyse. Si cela vous convient, en outre, nous allons commencer précisément par la façon dont le changement de génération a assis la franchise.

Milestone est en charge du développement de la série depuis des années. Ils ne l’ont jamais dit au public, à moins que cet écrivain ne le sache, mais sa maxime en travaillant semble être de ne pas trop expérimenter entre les versions. Année après année, ils produisent des produits bien finis et amusants, même s’ils manquent d’une certaine ambition pour aller plus haut.

Le passage à la nouvelle génération en est un bon exemple. On peut voir un MotoGP fluide lors de la conduite sur route, grâce à la plus grande puissance des consoles, mais on ne voit pas un MotoGP qui prend des risques. Les Italiens sont conservateurs et il n’y a pas de saut évident dans la section technique.

Ils n’ont même pas travaillé pour créer une réponse haptique compétente. Il n’y a pas de sensation de changement de terrain lorsque l’on passe de l’asphalte au gravier par exemple. Il est seulement limité à vibrer comme s’il s’agissait d’un contrôleur PS4 ou à faire de la force en appuyant sur les déclencheurs. Rien pour mettre en valeur une technologie vendue comme clé par Sony.

Heureusement, quand il s’agit de courir sur piste, le feeling est toujours très bon, comme ces dernières années. La fluidité supplémentaire que vous offre la PS5 est un changement majeur par rapport aux versions précédentes. Le contrôle est très satisfaisant, même si pour cela il faut travailler très dur. Bien sûr, les niveaux de difficulté et les aides nous facilitent la vie, mais dans tous les cas il faut surmonter une courbe de difficulté serrée. Aussi dur que nécessaire.

Si nous désactivons toutes les aides et choisissons le niveau de difficulté le plus élevé, nous finirons par embrasser l’asphalte à chaque fois que nous monterons sur la moto si nous n’avons pas d’expérience préalable. La recommandation pour les débutants est de prendre les choses doucement et d’augmenter progressivement le niveau.

MotoGP 21 a la licence officielle de championnat. Nous retrouverons tous les pilotes des principales catégories —MotoGP, Moto2 et Moto3— et dans une prochaine mise à jour le MotoE et d’autres compétitions arriveront. Les plus vétérans pourront également courir avec des pilotes historiques. On peut choisir le Mick Doohan, Álex Crivillé ou Nicky Hayden qui nous a tant fait vibrer les fans.

En entrant pleinement dans l’aspect le plus simulatif du MotoGP 21, nous nous rendrons compte que nous devrons passer du temps lors de la configuration de la moto. Dans l’interface, nous aurons toujours la carte du moteur active, où nous pouvons voir comment les pneus ou le niveau de carburant se comportent. Cette année, nous devrons être très attentifs à lui, car en oubliant son existence, nous pouvons manquer d’essence avant de terminer une course.

Ce serait également un désastre complet si nous nous mettions à configurer les paramètres techniques de la moto sans savoir quoi sélectionner. Un mauvais choix peut rendre la moto totalement indomptable et nous amener à penser que nous faisons plus de ridicule que les équipes de Super League.

Un détail sympa et très réussi est de faire en sorte que notre pilote doive récupérer le vélo en cas de chute. Normalement, en MotoGP 21 également si la nouvelle option n’est pas activée, le crash est réglé avec la réapparition automatique sur la piste. Cependant, si nous le voulons, nous pouvons gérer les tombés à la recherche de la moto. Il n’a pas le meilleur des animations, mais cela rend le jeu plus réel et la perte de temps est plus selon les circonstances.

L’intelligence artificielle, tant vantée dans d’autres éditions, est encore un point à améliorer. Les pilotes gérés par le CPU semblent parfois inaccessibles, selon la difficulté, et à d’autres moments, ils sont facilement surmontés, sans changer de niveau. Il reste du travail à faire à cet égard pour donner aux races plus de solidité et de cohérence.

Dans le cas des pénalités en course, cette année, la longue courbe du tour a été ajoutée. Si nous commettons plusieurs erreurs pendant la course, nous serons pénalisés d’un pas dans cette voie. Cela peut se faire automatiquement ou en se laissant emporter par le CPU. Dans les deux cas, cela nous fera perdre quelques secondes. Pour cela, c’est une sanction.

En termes de modes de jeu, MotoGP 21 propose ce qu’il faut depuis des années. L’interface ne se démarque pas du tout et se limite à donner une expérience très limitée. Nous avons les modes rapides habituels, pour sortir sur piste sans trop réfléchir, mais celui qui remarque le plus le manque de cocooning est le mode Carrière.

Stagnant ces dernières années, ce manager nous propose de choisir un pilote pour lutter pour la gloire. Nous pouvons directement choisir de commencer dans la catégorie reine, donc la progression est perdue, même si l’expérience ne s’améliore pas suffisamment si nous partons en Moto3. Le changement de pilotage est évident, quand il s’agit de prendre les motos les plus puissantes, mais nous ne pouvons engager que des mécaniciens et des représentants et passer par course après course en essayant d’atteindre les objectifs fixés.

Il n’y a pas de sens de progression. Pas un objectif qui force la compétitivité du joueur. Il n’y a pas de graine plantée qui nous fait choisir de jouer au mode Carrière plutôt qu’aux modes rapides. Le fait est qu’au fil des ans, ce mode a perdu des options au lieu de les gagner. Milestone propose un produit plus voyou en termes de modes de jeu au fil du temps.

La même chose se produit avec les commentateurs. C’est un cas qui nous rappelle en partie l’eFootball PES. Le monde du MotoGP a une institution comme Ernest Rivera, au PSE ce sont Carlos Martínez et Julio Maldonado. Cependant, ses commentaires sont simples. Ils n’apparaissent qu’au début et à la fin d’un grand prix ou d’une course et en plus ils sont clairement obsolètes.

En bref, MotoGP 21 est un fantastique simulateur de course de moto. Racanea dans les modes de jeu, mais en piste, c’est spectaculaire. Ses points positifs résident dans la tenue de route du vélo, aussi configurable que satisfaisante. Tout fan du monde automobile adorera jouer la Coupe du monde dans le jeu. Bien sûr, le titre pourrait aller jusqu’à A si Milestone lui donnait plus d’affection. C’est le joyau de la couronne du studio italien et avec un peu d’effort dans les modes de jeu, ils pourraient concevoir un vrai terrain. J’espère que nous le verrons à l’avenir.