Analyse d’OVNI à temps partiel pour Nintendo Switch

Si votre rêve a toujours été d’avoir une machine à crochet japonaise pour attraper des figurines, cette revue d’OVNI à temps partiel est pour vous.

Le jeu qui nous concerne dans ce texte n’est pas nouveau. Il est déjà sorti en 2018 sur les appareils mobiles, même si la vérité est que nous n’avons pas beaucoup appris à ce sujet. Et c’est HAL Laboratory, le développeur derrière, la célèbre deuxième partie de Nintendo. Allez, ça ressemble à Kirby. Eh bien, nous avons maintenant ce titre pour Nintendo Switch, et comment pourrait-il en être autrement, nous devons en tirer le meilleur parti. Voyons ce que le Analyse d’OVNI à temps partiel.

Je donne le cal pour de l’argent

Parce que c’est ce qu’est l’OVNI à temps partiel. Nous sommes un être d’un autre monde qui vient sur Terre, dans lequel un paysan pauvre a besoin d’aide pour transporter les oranges. Et qui allez-vous appeler? Eh bien, le cinglé qui semble flotter dans les airs avec un crochet comme instrument. Comme si cela ne suffisait pas, après vous avoir aidé, vous nous fournissez un catalogue de travaux à faire, qui, bien sûr, offrent une rémunération pour nos services. Je travaille pour de l’argent.

Dans chaque phase, nous avons un objectif principal à atteindre, aussi varié que la capture de poisson ou l’aide à un scientifique. Cet objectif est essentiel pour pouvoir surmonter la phase, et ainsi atteindre notre précieuse parne, mais ce n’est pas la seule chose que nous pouvons faire. Dans chacune des œuvres, il y a jusqu’à trois objectifs secondaires, dont le seul indice est l’image qui les identifie au début. Il y a toujours l’avantage de remplir le contrat dans le temps imparti, cela ne change pas. Cependant, les deux autres bonus sont différents selon la phase. Je vous ai déjà dit qu’il n’est pas si facile de tous les obtenir.

Mais supposons que nous soyons les maîtres de ramasser et de laisser tomber des choses. Les objectifs secondaires ne sont pas un problème pour nous. Nous cueillons des oranges comme des dieux. Que peut alors nous offrir l’OVNI à temps partiel? Eh bien, pour ces experts sur le crochet, il y a les phases à deux étoiles, qui sont une variante du même travail, mais avec des conditions plus complexes. Par exemple, si nous devions mettre quatre pom-pom girls pour faire une pyramide, il y en aura maintenant huit. Voyons comment vous les placez, prêts.

J’ai déjà mentionné que l’essentiel est d’obtenir de l’argent, mais pour quoi faire? Très simple, pour le dépenser. Notre cher OVNI ne connaît ni l’épargne, ni la pension, ni rien. Il (ou elle, ou cela, ou cette chose) tout ce qu’il veut, c’est devenir beau. Et nous aussi, pourquoi se leurrer. Pour cela, il y a le magasin, qui propose différentes tenues pour notre travailleur bien-aimé, qui peut fournir des bonus, tels que la vitesse de déplacement ou la force sur le crochet. Je ne sais pas quoi et je ne sais pas combien mais donnez-moi de l’argent.

À la recherche de nouveaux sommets

Eh bien, avant de parler de ces nouveaux objectifs, parlons des graphismes. Ne vous attendez pas à des graphismes ultra-réalistes ou à quelque chose du genre. L’axe de Part Time UFO est le gameplay, le reste n’est qu’un accompagnement de ce qui est vraiment important. De plus, au cas où vous ne le sauriez pas, le titre est déjà sorti pour les smartphones il y a quelques années. On retrouve donc des scènes et des personnages colorés, en 2D et avec des animations très simples. Cependant, c’est là que réside sa beauté, car la conception des éléments est belle avec son propre style particulier. De plus, les mélodies qui l’accompagnent sont des variations sur le thème principal. Comme je l’ai déjà mentionné, simple, mais efficace.

Maintenant, pour moi, cette analyse d’OVNI à temps partiel a été assez courte, du moins en termes d’emplois. Il y en a jusqu’à 50 différents, étant de nombreuses variations dans le même scénario avec des objectifs différents. Est-ce donc répétitif? Pas du tout, le titre parvient à tourner la page autour de quelque chose d’aussi simple que de ramasser et d’empiler des choses, d’ajouter des restrictions, des modificateurs et les fameux objectifs secondaires. De plus, il existe une liste restreinte de réalisations à découvrir et à compléter, ce qui est tout un défi.

Enfin, il existe deux autres modes, qui ajoutent quelque chose de différent à ce mécanisme très simple. Dans le premier nous devrons empiler les éléments dans une tour infinie, et dans le second mode, déverrouillé après avoir terminé le travail, il consiste à explorer un donjon. Honnêtement, ce dernier m’a très agréablement surpris, car il faut esquiver les pièges, obtenir des trésors et ouvrir des portes avec une mécanique aussi simple. Mes dizaines.

Enfin, nous pouvons également compléter les commandes avec un autre partenaire, joycon en main. Une possibilité supplémentaire de profiter encore plus, ou de chier sur tout ce qui peut être porté sur le partenaire pour ne pas saisir correctement cette poignée. Ou jetez un singe dans le vide. Qu’est-ce que ce singe t’a fait Ana? Pourquoi l’avez-vous condamné?

Sauver la mise, grâce au gaaaancho

Nous sommes confrontés à un titre qui a ses limites, d’autant plus qu’il s’agit d’un jeu vidéo dont la première approche de ce monde s’est faite sur les appareils mobiles. Cependant, son gameplay est tellement addictif que vous ne vous en arrêtez pas. C’est incroyable à quel point quelque chose d’aussi simple que de prendre des choses et de les mettre ailleurs peut être tellement amusant. Le problème, c’est que ça se termine trop tôt, j’ai besoin de plus de phases.

Je vais être honnête, je ne pensais pas que ça me mordrait autant. Ecoutez, j’ai des jeux auxquels je voulais jouer dur, ou que je dois essayer pour d’autres analyses. Mais il essayait ça et je ne sais pas pourquoi, ça n’a pas arrêté de jouer. C’est peut-être cette mécanique simple mais en même temps si complexe à maîtriser, qu’elle se complique pas à pas. Ou à cause de la beauté de la configuration. Ce qui est certain, c’est que les OVNIS à temps partiel sont accrochés.