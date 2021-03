Analyse d’Olija pour Nintendo Switch

Nous entrons dans une mer perfide avec notre ami le chevron dans cette analyse d’Olija. Choisissez votre chapeau, ils goûteront notre acier froid.

Mon art vulgaire avec ces rimes s’est épanoui, essayant de rivaliser avec les graphismes du jeu que nous apportons aujourd’hui. Bien sûr, nous savons tous que si le reste des sections ne s’accompagne pas, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Et pour cette raison, nous avons fait ceci Analyse Olija pour Nintendo Switch, dans notre désir de vous montrer si vous devez vous jeter à l’eau pour cela.

Du Guatemala à Guatepeor

Imaginez la situation: votre ville est au bord de la misère, les magasins ne fonctionnent pas et les matières premières s’épuisent. Eh bien, vous n’avez pas à imaginer autant de vues de ce qui est actuellement vu. Cela se passe dans la maison de Faraday, le protagoniste d’Olija, qui décide de mettre les voiles pour trouver une solution à tous ces problèmes.

Mais … surprise! Les choses ne vont pas bien et une étrange tempête frappe le bateau de notre personnage. Résultat: plusieurs morts et naufragés. De là, nous devrons nous battre avec nos poings puissants dans une aventure de plates-formes, d’énigmes et d’action dans le plus pur style metroidvania.

À Olija, nous traversons le pays de Terrafagia, une mer composée de différentes îles que nous explorerons au fur et à mesure. Nous partons toujours de notre base, une ville construite par les différents naufragés arrivés dans ce lieu, que nous pouvons améliorer. De cette façon, nous ajouterons un alchimiste, une couturière et d’autres personnages qui offrent des qualités différentes.

L’histoire s’inspire fortement des légendes marines, ainsi que d’un environnement asiatique qui inonde de nombreux endroits du jeu. Je vais en profiter et parler de deux sections avant le jouable, puisque je le suis. Il faut saisir le moment, carpe diem.

Les paramètres, ainsi que les personnages, sont conçus en utilisant la technique du pixel art. Dans ce cas, le jeu se sent bien avec cette forme, qui nous ravit avec une multitude de lieux différents, avec leurs environnements respectifs. De plus, les mouvements des éléments sur l’écran sont fluides et techniquement exquis, ce qui est important dans ce type de jeu.

En revanche, la bande son et les effets sonores du titre sont corrects. S’il est vrai que dans certains domaines, la musique devient le protagoniste, elle accompagne l’action plus que toute autre chose, avec de nombreux silences. Beaucoup de mélodies sont issues de compositions orientales, car une partie importante du jeu est basée sur cela.

Dans le harpon j’ai confiance

Passons maintenant à la partie jouable d’Olija. J’ai déjà mentionné un peu plus haut que c’est une aventure avec de nombreuses plateformes et de l’action mais bien sûr, je n’ai pas expliqué comment. Pour ce faire, il faut nommer l’outil clé de ce titre, qui fournit à Faraday tout ce dont il a besoin pour avancer: le harpon.

Avec cette arme mystique, nous pourrons nous téléporter partout où nous la lançons, donnant une nouvelle tournure aux puzzles et aux plates-formes du jeu. Bien sûr, ne pensez pas que le jeu est très compliqué, car surmonter l’histoire principale peut prendre environ 8 heures. Cependant, comme dans des jeux comme Celeste, il en faudra plus pour obtenir les objets de collection.

Et c’est qu’Olija ne cherche pas à être un jeu compliqué, bien qu’il ait des domaines où notre expertise est importante. La vérité est que grâce à sa jouabilité, ce titre arrive beaucoup à accrocher, passant d’un «jeu juste parce que» à «J’ai le singe d’Olija». Croyez-moi que dans mon cas, c’est une réalisation difficile à réaliser.

Au fur et à mesure que nous progressons dans l’intrigue, nous verrons que le jeu ne concerne pas seulement les plates-formes et les combats, mais qu’il ajoute différentes touches, comme une phase complètement furtive. Ici, comme tous les toniques d’Olija, nous utilisons le harpon pour empêcher les ennemis de détecter notre présence.

D’un autre côté, il faut parler des combats. Le système est assez simple, avec une arme principale et une arme secondaire avec lesquelles nous exécutons différents combos. De plus, les propriétés de chacun d’eux donneront à Faraday plus de mouvements, qui pourra parfaitement se transformer en Goku en utilisant la transmission instantanée. Tout un spectacle.

Enfin, nous avons les chapeaux. Oui, chers lecteurs, notre personnage est divin de la mort, et en collectant différents composants, nous pouvons demander à la couturière de nous fabriquer différents accessoires. Ils améliorent non seulement notre esthétique mais nous donnent également des pouvoirs tels que l’invulnérable au poison, sa sécrétion ou la danse des plumes de la mort.

Vaincre le mal avec style

Skeleton Crew Studio nous apporte un titre jouable délicieux qui a également une section artistique sensationnelle. Une aventure intéressante, assez divertissante et addictive pour la terminer bientôt, l’un de ses rares défauts que nous avons trouvé en faisant l’analyse d’Olija.

Donc, si vous êtes fan de ces titres de metroidvania, jetez un œil à Olija, car il rassemble les ingrédients parfaits pour vous faire passer un bon après-midi. C’est peut-être court, mais le chemin de la liberté pour Faraday et son peuple est tout à fait agréable du début à la fin.