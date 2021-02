Analyse des Strikers Persona 5 pour PlayStation 4

Lorsqu’un mal ravage le monde, seuls les voleurs fantômes peuvent l’arrêter. Découvrez avec notre revue Persona 5 Strikers.

Nous voici de nouveau coupables. Si ce sera il y a quelques semaines environ, nous vous mettions en appétit avec les impressions du jeu, aujourd’hui nous devons nous serrer davantage les dents, et c’est cela comme vous le verrez dans ce Critique de Persona 5 Strikers nous pouvons dire que nous avons été satisfaits.

Le groupe revient, les problèmes reviennent

No quiero repetirme mucho respecto a las impresiones (dado que nos llevaron a conocer las primeras horas del juego), y tampoco quiero entrar en terreno de spoilers, por lo que únicamente vamos a hacer algunas matizaciones en lo que respecta a su historia y desarrollo de l’intrigue.

Dans le passé, nous vous avons dit que l’histoire et son développement semblaient avoir fait un pas en avant, résolvant certains éléments problématiques qui étaient perceptibles par rapport au jeu principal. Maintenant, avec un spectre de vues beaucoup plus large, nous pouvons dire que cette déclaration est à la fois un oui et un non.

Un oui car, en partie, cette évolution est un peu plus présente. On voit dans le développement de l’intrigue une échelle de gris un peu plus large que ce à quoi nous étions habitués. C’est sans aucun doute un avantage. Mais ça n’arrive pas à céder la place à autre chose, en conservant, au besoin, cet air d’anime, si japonais, pour le développement de l’histoire.

Nous n’aurions aimé rien de plus que de voir comment, avec les opportunités qui nous sont offertes, nous approfondissons tout ce qui se présente à nous. Cependant, il serait quelque peu injuste de notre part de lui en vouloir.

Après tout, nous connaissons le style du titre depuis le début. Ce n’est pas quelque chose qui cherche à vous casser la tête ou à vous faire réfléchir de mille manières différentes. Il nous offre des locaux qui fonctionnent à sa manière. Dans cet esprit, nous ne pouvons pas nier que l’histoire est divertissante.

Et puisque le but principal de ceci est de s’amuser, tous ceux qui recherchent l’essence de la personne la trouveront dans chaque pixel de cette histoire. Les voleurs fantômes savent comment garder le type pour que leur public continue de leur faire confiance.

Frapper, esquiver et anéantir

Concentrons-nous maintenant sur le jouable. Sans aucun doute, le genre musou est un titre quelque peu complexe malgré la simplicité de sa mécanique au premier abord. À la fin de la journée, vous devez vous amuser quand il s’agit d’écraser des centaines et des centaines d’ennemis sans devenir ennuyeux.

Mais comme nous l’avons dit dans l’aperçu, Persona 5 Strikers est et n’est pas un musou. C’est un hybride rare, qui peut plaire à ceux qui ne sont pas beaucoup de ce genre … ou il peut effrayer les plus fidèles. C’est un cas complexe.

Après tout, les ennemis ne «peuplent» pas les rues que nous traversons, mais restent cachés comme les ombres que connaissent tous les fans de la saga. Les attaquer, c’est quand des groupes d’ennemis sortiront à notre rencontre. Lequel, hé, ils sont nombreux, mais pas la horde à laquelle vous êtes peut-être habitué.

Et c’est ainsi, en passant d’une ombre à une autre, que les places auront régulièrement dans le jeu. Nous pouvons nous cacher pour les éviter. Nous pouvons leur tendre une embuscade (et eux nous s’ils nous voient). Mais ce qui est clair, c’est qu’entre les combats, il y a une «pause».

Si vous êtes sur l’adrénaline de la bataille, cela peut certainement vous rafraîchir le moral. Malgré cela, personnellement, nous le considérons comme un succès. Ces petits moments de «repos», où nous pouvons explorer notre environnement, nous font définir notre propre rythme.

Ai-je besoin de plus de cela?

Avons-nous envie de nous battre? Eh bien, pour chercher la bagarre. Peut-être préférez-vous explorer la carte, à la recherche d’articles à vendre plus tard? Sans problème, utilisez les hauteurs, cachez-vous derrière les objets et autres pour éviter toute confrontation possible.

Bien sûr, éviter certains d’entre eux sera un vrai défi (tandis que d’autres seront obligatoires oui ou oui), mais ces transitions vous font vous sentir encore plus comme un voleur de fantômes que dans les jeux originaux. Après tout, vous nous direz ce que nous allons faire contre les hordes et les hordes d’ennemis.

Mais, bien sûr, cela va pénaliser. Bien que le jeu mentionne ce qui précède, comme nous l’avons dit, il y a des combats qui sont obligatoires. Et ne le nions pas: certains sont vraiment durs. Donc, cacher et éviter toutes sortes de confrontations perd toute sa raison d’être lorsque vous devez battre le chef d’équipe.

Donc même si le jeu nous offre l’opportunité, vraiment, comme dans n’importe quel jeu de ce style, il faut se battre. Mais la vérité est que nous aimons les options qu’ils nous offrent pour équilibrer un peu les échelles.

Après tout, lorsque nous tendons une embuscade aux ennemis, nous aurons des attaques gratuites, pouvant les terminer dès que nous commençons si nous avons un bon niveau. Ajoutez à cela la possibilité d’attaques en chaîne exploitant des faiblesses ou l’utilisation de spéciaux après un certain temps, ainsi que de pouvoir basculer entre les compagnons.

Ces petits détails sont ce qui, à notre avis, donnent cette touche de plus de personne à tout cela, car il combine plusieurs couches de gameplay sur une proposition, en principe, simple. À son tour, chaque personnage se sent assez différent aux commandes.

Oui, avec tous, vous pouvez appuyer sur deux boutons et demi et il attaquera. Mais, par exemple, avec Yusuke nous aurons l’opportunité de faire des contre-attaques en attendant le bon moment. Morgana nous donne la possibilité de renverser plusieurs ennemis en même temps. Alors qu’avec Haru, nous pouvons donner de vrais coups d’impact, sacrifiant quelque peu la vitesse d’attaque.

Chacun a sa fonction, et bien que l’on puisse penser que, encore une fois, Joker est plus polyvalent en raison de sa capacité à changer de personne, nous vous assurons que vous ne voudrez pas en gérer un seul, car avec chacun d’eux il peut être exploité. un style qui lui est propre.

Manque un vieil ami

On ne peut s’empêcher de dire, malgré tout, que l’une des plus grandes marques de fabrique de la saga est perdue. Et c’est que non, coupable, nous n’avons pas de liens sociaux dans ce titre. De toute nature.

Cependant, cela ne nous empêche pas de passer du temps avec nos collègues, car à certains moments et à certains endroits de l’histoire, nous pouvons nous en rapprocher. Bien que cette fois, la récompense soit un type d’objet ou l’avancement de la barre d’équipement.

Cette barre nous permettra de débloquer certaines capacités et éléments passifs, comme l’obtention de plus de HP pour le groupe, des réductions dans les magasins et autres. Bien sûr, ce ne sera pas le seul moyen de faire monter cette barre.

Parallèlement à l’histoire, une autre façon d’augmenter cette barre ne sera ni plus ni moins qu’avec les commandes. Ce sont de petites soumissions qui nous mèneront d’un endroit à un autre pour accomplir une tâche. La vérité est que ce n’est pas qu’ils sont très variés, car à la fin il ne s’agira que de vaincre x ennemi ou de collecter x matériel, mais ils sont là.

Ils donnent plus de vie au titre et ouvrent la possibilité de revenir sur des scénarios que nous avons déjà visités.

Une atmosphère qui supprime le hoquet

Si quelque chose nous a surpris dans le Persona 5 original, c’était l’échantillon de confiance qu’il nous a donné de la ville de Tokyo. Se promener à chaque coin de rue était comme être transporté dans la ville du pays du soleil levant. Et cette fois, la même chose se reproduit.

Bien qu’à une échelle un peu plus petite compte tenu des circonstances, on peut voir des lieux authentiques des plus emblématiques du Japon. Ils sont facilement reconnaissables, et un vrai plaisir à voir, malgré lequel on aurait aimé avoir plus de possibilités à cet égard, comme ce fut le cas à Tokyo.

Cependant, étant donné l’ampleur qu’ils ont l’intention de couvrir dans ce titre, c’est compréhensible. Et, comme on dit, ce qui est déjà montré laisse la bouche ouverte. Malgré tout, on ne peut nier qu’on voit une certaine répétition dans ce qui est le thème des cages, qui n’innovent pas autant que les palais le faisaient à l’époque.

Le design du Persona est également sur la bonne voie, s’adaptant à merveille à cet environnement. Ce n’est pas la même chose de voir une attaque de mucus noir, un coup de tête, que de voir comment Setanta essaie d’enfoncer sa lance dans vos côtes. Assez réussi, sans aucun doute.

Si on passe du côté du son, il n’y a pas grand chose à dire. La main de Shoji Meguro continue de se faire sentir dans chaque accord et est appréciée à chaque instant du jeu. La plupart des morceaux joués sont des correctifs du jeu principal, et bien que nous aurions aimé en voir plus à ce sujet, les petits changements sont tout aussi agréables.

La même chose peut être dite, bien sûr, pour les fantastiques doubleurs du titre. Le niveau à la fois dans ses aspects japonais et anglais est de haute qualité, en notant les nuances de chaque mot dans les deux langues. Un grand plaisir pour ceux qui aiment les bonnes performances.

Comment l’analyse de Persona 5 Strikers nous quitte-t-elle?

Eh bien, nous savons déjà que chaque personne est différente et qu’il est vraiment difficile de trouver la clé pour chacun. Cependant, pour le fan moyen de la franchise, qui aime ce type d’histoire, nous sommes confrontés à un oui retentissant. Ils apprécieront ce titre comme s’il n’y avait pas de lendemain.

Dans le cas de ceux qui n’ont pas donné goût à l’histoire principale et qui veulent rencontrer les personnages avec … eh bien, vous pouvez. Il y a certaines références aux événements du premier jeu, mais elles ne nuisent pas du tout à l’expérience jouable.

Au contraire, si vous venez pour le musou … regardez bien, ce n’est peut-être pas ce que vous cherchez. Si vous ne vous souciez pas des interruptions dans les tempos de combat, avec des éléments peut-être un peu plus stratégiques, et ayant un côté avec une grande charge narrative, essayez-le. Sinon, ce n’est peut-être pas ce que vous recherchez.

Dans l’ensemble, Persona 5 Strikers est un pari sûr pour le fan, qui plaira même à ceux à qui le genre musou ne dit rien.