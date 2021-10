Analyse des Gardiens de la Galaxie de Marvel pour PS5, on peut avec ça

9

Nous nous battons pour sauver la galaxie avec style et âme dans la critique de Marvel’s Guardians of the Galaxy, une digne adaptation de l’IP.

En une décennie, le monde entier peut changer. La musique évolue, l’art prend de nouvelles formes et les idéaux humains prennent forme. Peu de choses évitent ces changements. Les héros que nous attendons le font aussi. Comme on le voit dans ce Critique des Gardiens de la Galaxie de Marvel, le groupe galactique de Marvel n’était rien il y a dix ans. Du moins pour la majorité.

Le cinéma a donné à ce groupe de renégats l’occasion de se faire connaître comme ils le méritaient. Les Gardiens de la Galaxie tels que nous les connaissons n’existaient pas dix ans avant le film tourné par James Gunn. C’était une autre équipe qui existait dans d’autres circonstances, dans une autre chronologie. Ils ont eu l’occasion de se réunir et de changer la galaxie dans les bandes dessinées; le saut à Hollywood l’a fait à plus de niveaux.

Maintenant, tout le monde connaît le groupe dirigé par Star-Lord. Ils sont apparus dans des crossovers, des séries, des figurines de collection. Ils sont passés de zéro à héros en un claquement de doigts. Ils sont la définition des années 2010. Ils sont même apparus dans plusieurs jeux vidéo. Ils ont joué dans plusieurs, dont LEGO Marvel Super Heroes 2 et Ultimate Alliance 3. Même une aventure Telltale épisodique.

C’est incroyable le chemin parcouru par ces héros. Bien que, pour surprendre, ce Eidos Montréal a fait avec la licence. Le développeur a réalisé ce que d’autres n’ont pas pu et a atteint le panthéon des œuvres inoubliables basées sur des super-héros, proche de la hauteur de ce que Rocksteady et Insomniac ont réalisé.

En attendant des héros

Le poids du jeu repose sur son intrigue. Eidos nous présente dans une nouvelle analyse des Gardiens de la Galaxie de Marvel au groupe comme nous l’avons vu auparavant en bonne partie. Mélangez les contextes des bandes dessinées et des films, en adaptant les meilleurs éléments de chacun.

L’histoire commence avec nos héros réunis et cherchant leur place dans l’univers. Après une longue guerre qui a affaibli la galaxie, ils ne savent plus où tomber morts. Le chef du groupe, Peter Quill alias Star-LordIl espère qu’après tant de batailles, les planètes devront engager des héros pour protéger leur peuple. Il veut rompre avec le passé et la vie criminelle que lui et ses compagnons ont été contraints de mener jusqu’à présent.

Le cœur de Pierre est en bonne place. Ceux de ses compagnons, en revanche, non. Rocket, l’ingénieur, regarde autour de lui et se déplace sur la défensive par rapport aux autres, insultant et mordant qui que ce soit. Drax est un noble guerrier blessé par la perte de son peuple, mais n’a aucune empathie pour les besoins des autres. Gamora veut marquer un changement positif : pas de chance qu’elle soit la fille de l’équivalent galactique d’Hitler et que personne ne lui fasse confiance. Et puis il y a Groot. Il est affectueux, amical et accorde la priorité au bien-être du groupe. C’est aussi un arbre. Cela n’aide pas dans les relations sociales.

Les cinq membres ne forment pas une équipe, ce sont des individus brisés réunis par la promesse d’un chèque à la fin du mois. Nous jouons exclusivement avec Star-Lord parce qu’il est peut-être la seule personne qui voit en chacun d’eux le potentiel de faire le bien. Il insiste sur la constitution du groupe et son intégrité. Vous devez apprendre à être un bon leader pour votre peuple.

Tout le monde veut gouverner la galaxie

Les objectifs de Quill sont nobles, bien qu’ils soient vides et sans véritable objectif. Il veut que le groupe échappe à leur passé, oui, mais sans argent, ils n’iront nulle part. L’aventure commence et sa première mission a déjà des implications illégales. Au fur et à mesure que l’intrigue progresse, ils entrent dans le bourbier de la criminalité. Fuir cette vie n’est pas si facile après une guerre.

Ici se trouve le l’importance de nos actions. Ce n’est pas seulement que nous prenons le contrôle de Star-Lord au combat, mais dans les scènes et les dialogues. Nos actions et nos paroles définissent la capacité de leadership du petit prince cosmique. Où sont nos limites pour enfreindre la loi et quel genre de personne modèle nous pensons que quelqu’un comme lui devrait être est marqué par notre personnalité.

Cette construction de personnage principal est la plus grande force que nous pouvons faire ressortir dans notre examen des Gardiens de la Galaxie de Marvel. Le jeu nous laisse de temps en temps des notifications de nos actions, comme si nous avions fait confiance à un membre de l’équipe pour régler la situation. Ou peut-être si notre force de persuasion a été efficace dans les négociations. Même si nous avons participé aux mauvais traitements infligés à l’un des nôtres.

Ces décisions actives et passives finissent par définir notre version de Peter Quill. Nous devons apprendre quand encourager notre équipe à être une unité et quand prendre du recul pour briller individuellement. C’est la meilleure adaptation du personnage original que nous ayons eu à ce jour, car elle définit l’évolution de son personnage. Vous pouvez être né pour être un leader et être terrible dans ce domaine ; l’important est que cela se fasse avec le temps et l’expérience.

Affrontez-nous

La construction des personnages est impeccable, mais il y a tout un jeu à jouer. Eidos a opté pour la manière la plus simple de donner à l’intrigue le poids qu’elle mérite : une aventure linéaire. Chaque chapitre équivaut à un nouvel endroit que nous visitons, et ainsi nous explorons des dizaines de planètes à travers la galaxie. Bien sûr, explorez avec un astérisque.

La progression se fait de zone en zone. Sortir de notre chemin est possible pour découvrir des objets de collection bien cachés, mais c’est là que nous arrivons. À l’exception d’un seul chapitre dans tout le jeu, nous ne pouvons tirer que dans une direction : vers l’avant. Il n’y a pas de missions secondaires, d’activités divertissantes ou de batailles optionnelles. Les décisions que nous prenons peuvent faire dérailler un peu la voie de la rejouabilité, mais rien de plus.

Le progrès n’est pas non plus trop compliqué dans sa composition. Nous donnons des ordres à notre équipe pour nous ouvrir des chemins ou nous utilisons nos armes pour les créer, mais rien de plus. La seule activité secondaire que nous puissions faire est cherchez ces objets de collection qui enrichissent l’expérience.

Il existe plusieurs classes d’objets à obtenir et il n’est pas possible de tous les obtenir en une seule partie en raison des décisions que nous devons prendre. D’un côté, il y a des costumes pour les cinq membres basés sur les bandes dessinées et les films. Ils sont bien cachés sur scène et rien n’indique où ils se trouvent. Ils sont très soignés et changent radicalement l’apparence des protagonistes pour créer notre propre expérience.

L’autre objet de collection optionnel est le moins intéressant. De temps en temps, nous trouverons des artefacts liés à l’un des membres de l’équipe. Cela nous permet d’avoir des conversations facultatives sur notre navire avec eux pour découvrir davantage leur passé. Ce sont les objets les plus difficiles à localiser de tout le jeu, sans aucun indicateur ni aspect visuel comme les coffres des combinaisons.

Nous ne t’abandonnerons jamais

Avec l’exploration sur la table dans cette revue des Gardiens de la Galaxie de Marvel, une seule question demeure : comment se déroule le combat ? La réponse demande du recul. Les combats contre les monstres et les escouades sont faciles, direct et même facile. Vous prenez vos pistolets spartiates et tirez jusqu’à ce que la cible s’arrête de bouger.

Poser un combat comme celui-ci est ennuyeux. Ce qui est vraiment intéressant, c’est le fait que nous ayons les Gardiens à notre disposition. Nous devons analyser le type d’ennemis auxquels nous sommes confrontés et choisir les compétences appropriées de notre équipe pour terminer avec le maximum d’efficacité possible. Chaque membre apprend jusqu’à quatre compétences et se distingue les uns des autres pour infliger des dégâts, retenir les ennemis et plus encore.

C’est un excellent moyen de renforcer l’idée de Peter en tant que leader correct en faisant de lui le stratège et l’enseignant, mais il manque une certaine féminité à ces compétences. Le fait que nous n’ayons en charge que quatre équipiers limite les combats aux mêmes séquences auxquelles nous serons habitués au bout d’une dizaine d’heures. La solution se serait avérée avoir un plus large éventail de compétences, ou de préférence plus de membres de l’équipe, tout comme dans les bandes dessinées.

Ce n’est pas non plus que Star-Lord n’a pas de variété au combat. Il a ses propres capacités à utiliser, et en plus de cela, son arme est capable de se transformer pour contrôler les éléments. Les ennemis peuvent réagir différemment au cours de tir de Peter Quill, qui se débloque au fur et à mesure que nous progressons dans l’histoire. Bien entendu, ces améliorations sont récompensées par beaucoup d’espace entre les chapitres et ne brillent dans le répertoire de Quill tant que l’aventure n’est presque pas terminée.

Conclusion

Marvel’s Guardians of the Galaxy est un excellent pas en avant dans le futur des jeux vidéo La Casa de las Ideas. Il a une histoire magnifique, ses personnages brillent de leur propre lumière et regorge de clins d’œil aux bandes dessinées. Ceux-là oui, il échoue dans ses combats, quelque chose de simple pour une aventure de vingt heures.

Quoi qu’il en soit, Eidos Montréal a réussi à capter la magie. Il n’y a aucune possibilité dans sa démarche d’affronter la bataille de l’adaptation de la licence aux jeux vidéo. Ils ont la scène sous contrôle, définitivement.