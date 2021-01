Analyse des CDC: plus de la moitié de toute la transmission de Covid-19 commence par des personnes qui ne présentent aucun symptôme

13 janv.2021 10:01:29 IST

Un modèle développé par des chercheurs des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis montre que les personnes qui ne présentent pas de symptômes de Covid-19 sont responsables de plus de la moitié de tous les cas de transmission du SRAS-CoV-2. Les données, collectées à partir de plusieurs études chinoises, ont été utilisées pour déterminer la proportion de personnes présymptomatiques (qui excrètent le virus avant de développer des symptômes), de personnes asymptomatiques et symptomatiques dans la population. Les résultats du modèle ont été publiés le 7 janvier dans la revue Réseau JAMA ouvert. Le modèle réitère ce que des études antérieures ont trouvé, indiquant que les individus asymptomatiques contribuent à la transmission rapide de Covid-19.

Selon le modèle récent, 59% de toutes les transmissions du nouveau coronavirus commencent par des individus asymptomatiques, dont 35% des nouveaux cas commencent par des personnes présymptomatiques, qui infectent d’autres avant l’apparition de tout symptôme de Covid-19.

« 30 pour cent des personnes infectées ne développent jamais de symptômes et sont 75 pour cent aussi contagieuses que celles qui développent des symptômes », ont écrit les auteurs dans l’étude. « Ces résultats suggèrent que des mesures telles que le port de masques, l’hygiène des mains, la distance sociale et les tests stratégiques sur les personnes qui ne sont pas malades seront essentielles pour ralentir la propagation du Covid-19 jusqu’à ce que des vaccins sûrs et efficaces soient disponibles et largement utilisés », ont-ils déclaré. ajoutée.

Auparavant, l’Organisation mondiale de la santé et les CDC avait c’est noté que certaines personnes atteintes de Covid-19 pourraient n’apparaître que 14 jours après avoir été infectées.

La transmission asymptomatique a fait l’objet d’études dès les premiers jours de la pandémie de Covid-19. Une étude publiée le 12 mars dans une revue médicale à comité de lecture Eurosurveillance, a constaté que 17,9% des 3 711 passagers et membres d’équipage à bord du navire de croisière Diamond Princess – le site d’un événement majeur de super-épandeur Covid-19 – étaient asymptomatiques. Même si les cas symptomatiques avaient été isolés – mis en quarantaine jusqu’à leur guérison ou testés négatifs pour le coronavirus – « une vaste épidémie » se serait de toute façon déroulée, a conclu l’étude.

« Transmission silencieuse » était le mot utilisé dans une étude du 6 juillet Actes de l’Académie nationale des sciences, faisant référence aux phénomènes d’infections à Covid-19 chez les individus asymptomatiques et présymptomatiques. La récente analyse des CDC ajoute aux preuves de plus en plus nombreuses que le dépistage et l’isolement des patients symptomatiques de Covid-19 à eux seuls ne freineront pas la propagation du SRAS-CoV-2 dans la communauté.

