Analyse de WRC10 pour PlayStation 5 – L’heure de la boue est arrivée

Le jeu officiel du championnat des rallyes est ici. Rejoignez-nous dans cette analyse de WRC10 pour PlayStation 5.

Les rallyes ont toujours accompagné l’industrie du jeu vidéo. Son parcours est très long et passe par d’innombrables plates-formes. Petit à petit, le genre s’est diversifié et a ajouté de nouvelles approches à la formule. Mais WRC10 est pur. dans cette Test WRC10 pour PlayStation 5 Nous vous donnons les clés de leur bon travail.

Le studio français Kylotonn a pris la mesure du jeu. Ils exploitent la franchise depuis plusieurs années et, aussi, reprennent des jeux d’autres franchises, comme V-Rally 4. Allez, ce n’est pas une étude de rookie dans les jeux de rallye… et ça se voit dans ce WRC10.

Toi contre le temps

À ce stade, je ne pense pas que vous ayez à expliquer à qui que ce soit en quoi consiste un rallye. Cependant, il est possible que tant d’années et de jeux dits de rallye aient faussé notre mémoire de la compétition. Les rallyes sont des compétitions chronométrées et par étapes. C’est-à-dire que vous ne courez pas contre d’autres voitures en même temps, mais que vous concourez pour le meilleur temps.

Cela dit, il va falloir affronter chaque étape avec la tête. WRC10 n’est pas un jeu d’arcade, bien qu’il ne soit pas non plus le simulateur le plus difficile. C’est à mi-chemin, et cela peut être un défi pour les puristes du genre ou un jeu exigeant mais satisfaisant pour ceux qui recherchent une expérience plus arcade.

Et je pense que dans ce ton d’arcade exigeant est la clé et la principale qualité du jeu. Contrairement à d’autres jeux comme DIRT 5, ce WRC10 demandera beaucoup de freinage au joueur et, surtout, beaucoup d’attention à ce qui se trouve devant lui, car les routes (pour l’appeler en quelque sorte) sont très étroites, et un l’échec peut vous laisser hors de la piste.

Il y aura des joueurs qui trouveront le jeu trop exigeant, mais ce n’est pas le cas. Dès que vous maîtriserez les voitures, vous vous verrez surpasser les autres coureurs dans les étapes d’un championnat, et croyez-moi, il y a peu de choses plus gratifiantes. Et si cela vous coûte, vous pouvez ajuster la difficulté.

Comme note finale, notez que les voitures se sentent très différentes les unes des autres. Ce n’est pas la même chose de rivaliser avec une voiture WRC2, qui a tendance à aller plus lentement, que de sauter dans la catégorie supérieure avec des voitures qui volent pratiquement. La maîtrise du véhicule et surtout l’utilisation du frein sont essentielles.

Se mettre au pilotage

WRC10 a plusieurs modes de jeu. Le principal sera le Mode Carrière, où nous simulerons la carrière d’un pilote et de son copilote dans le monde du WRC, bien sûr, en commençant par le bas. C’est une manière très complète dans laquelle nous devrons choisir un sponsor, des contrats, des paramètres et un long etc.

Nous faisons partie de l’équipe et ils nous le disent clairement dès le début. Dans le calendrier, nous pourrons voir les différents événements que nous avons, qui iront des courses d’entraînement, des courses en mode 50e anniversaire (nous en parlerons) ou des rallyes eux-mêmes. Surmonter chaque événement nous donnera des points d’expérience avec lesquels améliorer des aspects de notre équipe, tels que la R&D.

Mais ce qui est intéressant, c’est le rallye lui-même. Celles-ci auront plusieurs étapes et un temps global qui prendra en compte toutes nos participations. Ainsi, si dans une étape vous vous êtes ridiculisé mais que dans la suivante vous mettez 10 secondes sur le deuxième concurrent, vous aurez sauvé le bulletin de vote.

Et il faut tenir compte du fait que les étapes sont les parties d’un rallye, car les dommages à la voiture, ainsi que l’usure des pneus, nous accompagneront tout au long du championnat. Nous pouvons les corriger, oui, si nous dépassons X temps, nous subirons une pénalité.

De cette façon, WRC10 garantit que le joueur ne devient pas fou et réfléchit bien à chaque fois qu’il appuie sur le frein ou l’accélérateur, favorisant ainsi cette conduite à la limite qui caractérise les rallyes et pénalisant ceux qui deviennent fous.

Essayez de l’arracher, Carlos

Au mode Carrière, il faut ajouter deux autres modes solo. D’une part, nous avons le jeu rapide typique qui nous permettra de choisir le championnat, l’étape, la voiture, la météo, l’heure de la journée et toutes sortes de caractéristiques auxquelles nous voulons jouer. Simple, comme quand on ne veut pas trop se bouffer la tête. Le mode tournoi, comme son nom l’indique, nous permet de choisir un tournoi et de le jouer, en pouvant choisir sa durée et d’autres besoins.

Met en évidence le mode 50e anniversaire, où les joueurs seront mis au défi de participer à des étapes mythiques avec des véhicules de l’époque. Ce mode est très curieux car il nous donne l’opportunité de rivaliser avec différents véhicules, d’une époque où le rallye était assez différent.

Quant à la facette multijoueur, nous aurons les modes club, en ligne, classement, copilote et écran partagé. Bien sûr, dans tous ces modes, nous ne rivaliserons pas directement avec d’autres joueurs. Eh bien, vraiment oui, mais ce ne sera pas votre voiture que nous verrons en temps réel, mais le fantôme de celles-ci. Une très bonne solution pour maintenir l’esprit des rallyes sans perdre en compétitivité.

Graphiques et son

La vérité est que cette WRC10 est loin d’être un pointeur graphique. Ça n’a pas l’air mal, calmez-vous, mais dans le genre conduite, nous avons vu des choses beaucoup plus spectaculaires, comme le DIRT 5. De plus, certaines baisses de trames ont été observées dans des zones où il y a du public. Quelque chose d’étrange, mais perceptible. Quelques déchirures ont également été remarquées lors de la prise d’un virage, mais quelque chose de très ponctuel.

Là où les nouvelles sont bonnes, c’est dans le son. Le jeu sonne bien, le bruit des moteurs et de la voiture lors du passage sur les différents types de terrain, est quelque chose de très réussi. Mention spéciale à l’utilisation du haut-parleur DualSense qui rend la commande, puisque lorsque la voiture pénètre dans les graviers, on peut entendre les « pierres » rebondir contre la tôle de la voiture. Quelque chose de vraiment curieux. Et en parlant du DualSense, l’utilisation des gâchettes est également très réussie, notamment le frein, qui offre une plus grande résistance et vibration.

Conclusion

WRC10 est un excellent jeu de rallye. A mi-chemin entre arcade et simulation, mais plus orienté vers cette dernière, un jeu s’offre à nous avec une conduite qui ravira les plus exigeants et offrira un défi acceptable aux plus novices. Avec un mode Race profond et travaillé, nous avons tous les ingrédients pour vivre une expérience très enrichissante en roulant à 100 km/h sur des routes départementales non goudronnées.