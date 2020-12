Analyse de World of Warcraft: Shadowlands pour PC

Il est temps de se diriger vers les Shadowlands pour arrêter Sylvanas et le geôlier dans cette revue de World of Warcraft: Shadowlands.

Après avoir sauvé Azeroth pour la énième fois de l’influence de l’Ancien Dieu N’Zoth, il est temps de passer à la menace suivante. À l’heure actuelle, le principal problème de toutes les villes est Sylvanas, l’ancien chef de guerre de la Horde, à qui on a donné le cul et a ouvert le voile entre le monde des vivants et les Shadowlands. Il est donc temps d’arrêter ces plans absurdes que vous avez, et pour cela nous devons entrer pleinement dans ces nouvelles frontières. Alors, cette nouvelle extension est-elle rafraîchissante? Vérifions-le avec un joli Revue de World of Warcraft: Shadowlands.

Revenir aux origines

Si vous étiez dans la mise à jour pré-extension de World of Warcraft, vous savez déjà que maintenant le niveau maximum est de 60, comme au début du titre. De cette façon, nous nous débarrassons de ce processus de téléchargement fastidieux jusqu’à ce que la nouvelle zone ou les nouvelles fonctionnalités soient déverrouillées. De plus, la manière d’y parvenir varie. Au lieu de parcourir chacune des extensions précédentes sur la pointe des pieds, nous pouvons maintenant choisir de nous concentrer sur une extension spécifique et d’effectuer toutes (ou presque toutes) les missions dans la zone. Ce Draenor ne l’avez-vous pas assez vu? Eh bien, vous créez un nouveau personnage et jouez toute l’extension jusqu’au niveau 50. Tout cela pour les plus habitués au MMORPG n’est pas quelque chose de l’extension elle-même mais bon, si vous avez été débranché pendant un moment, ce sont de petites choses qui améliorent l’expérience.

Quant à Shadowlands, de nombreux changements ont été apportés, le premier étant la manière de raconter l’histoire principale. Et je dois dire qu’il s’est énormément amélioré par rapport aux extensions précédentes. Au début de notre voyage à travers les Shadowlands, nous devrons réaliser une sorte d’exploit à Las Mauces. De là, nous passerons par tous les nouveaux domaines dans un ordre établi, au cours duquel nous découvrirons toute l’histoire concernant chacun des domaines. Et ne pensez même pas à esquiver la campagne, car il est nécessaire de déverrouiller le contenu au niveau maximum.

Bien que ceux qui aiment avoir plus d’un personnage ne s’inquiètent pas, puisque dès que nous en aurons un avec la campagne terminée et la curie choisie (nous en reparlerons plus tard), nous aurons la possibilité de sélectionner une manière différente d’atteindre le niveau maximum . De cette façon, en jouant, nous obtiendrons des objets et de la réputation, ce qui nous aidera à améliorer la curie. Un vrai succès qui permet une immersion parfaite dans l’intrigue de l’extension, ainsi que de rationaliser ce processus pour les personnages secondaires.

Quant à l’histoire qui est racontée, dans les Shadowlands, nous retrouvons des visages familiers d’Azeroth, tels qu’Uther et Draka, avec des rôles importants dans cette nouvelle étape de leur carrière. L’intrigue est assez intéressante, même s’il est vrai qu’à certains endroits elle peut être un peu lourde, comme à certains moments d’Ardenweald. Mais en général, plus on en sait sur les problèmes qui planent sur les personnages et l’histoire, plus on a envie de jouer pour découvrir ce qui se passe.

Des terres différentes, mais mélangées

Parlons des différents domaines que nous visiterons. Les Shadowlands sont divisés en cinq emplacements principaux: Bastion, Maldraxxus, Ardenweald, Revendreth et The Maw, à l’exception d’Oribos, la ville qui organise tout. Chacun d’eux est en charge d’une tâche pour que tout fonctionne. Par exemple, à Maldraxxus, ils s’entraînent pour protéger le reste des communautés, ayant une armée pour cela. Ainsi, comme vous pouvez l’imaginer, chacun de ces lieux a son propre décor, très différent des autres.

Bastion montre un paysage idyllique, avec de nombreux tons dorés et bleus. Maldraxxus, d’autre part, est une terre en friche, avec des marécages venimeux et des espèces en décomposition. Ardenweald est une belle forêt et Revendreth est composé de châteaux de style vampire, ainsi que d’une atmosphère étrange. Enfin, Las Mauces est ce que nous appellerions l’enfer, où les âmes sont torturées pour toute l’éternité. Comme vous pouvez le voir, chacune de ces zones a son propre cadre, qui est parfaitement intégré et abrite les habitants de ces terres.

Et est-ce que la section artistique de la nouvelle extension est extrêmement prudente. Il est vrai que la région de Maldraxxus, à mon avis, ressemble étroitement à celle vue dans les terres précédentes baignées par le Fléau, mais en général, le style est unique dans le monde de World of Warcraft. En outre, les nouveaux designs de personnages sont très réussis, tant pour les ennemis, certains avec cet air ésotérique, que pour les secondaires que nous verrons au cours de l’aventure.

En ce qui concerne le thème sonore, chaque extension s’améliore par rapport à son prédécesseur, et Shadowlands n’allait pas être une exception. Outre le fait que les thèmes de chaque espace sont incroyables, tant en musicalité qu’en immersion, les voix des nouveaux personnages se conforment parfaitement. Des ajouts comme Sire Denathrius ajoutent de la qualité à un aspect de plus en plus raffiné du jeu. Qui aurait pensé que le jeu qui n’ajoutait que quelques lignes de dialogue au début atteindrait ce niveau.

Polir quelque chose qui fonctionne

Passons maintenant aux nouvelles qui influencent notre style de jeu. Ne vous attendez pas à beaucoup de nouveaux sorts ou talents, car il n’y a pas de coups. Au mieux, de vieilles compétences ont été ajoutées, en plus du pouvoir de nivellement entre les classes. Maintenant, avec Shadowlands, l’important est dans le lien des âmes, auquel nous accéderons lorsque nous aurons sélectionné une curie. De là, nous obtiendrons différents conduits qui amélioreront les performances de nos compétences, en choisissant parmi l’éventail des possibilités. Réminiscence du système Heart of Azeroth vu dans l’extension précédente.

Et si on parle de similitudes, il faut mentionner Torghast, la tour des damnés de la Gueule. C’est plus du contenu du niveau maximum, où nous surmonterons différentes couches pour obtenir des matériaux, entre autres. Et est-ce si important? Sans aucun doute, car en plus d’être contenu de la campagne de la curie, il faut créer des objets légendaires avec lesquels s’améliorer grandement. On pouvait déjà voir quelque chose comme ça dans le patch 8.3, Visions of N’Zoth. Bien sûr, comme vous êtes un guérisseur, cela vous coûtera du sang, de la sueur et des larmes pour compléter les couches supérieures.

Bien sûr, au fur et à mesure que nous terminons l’histoire et obtenons un meilleur équipement, nous débloquerons des donjons et des raids. Si certains d’entre eux sont assez faciles à comprendre, d’autres moins, comme le dernier groupe, le château de Nathria, auquel la difficulté a dû être réduite. Dans certains d’entre eux, il est nécessaire de lire attentivement tous les détails des patrons, car dès que quelque chose échoue, c’est fini. En général, il suit la même tendance que toujours. Vous savez, si quelque chose n’échoue pas, n’y touchez pas.

Prenez le meilleur et améliorez-le

Ce que j’ai pu vérifier avec cette analyse de World of Warcraft: Shadowlands est que Blizzard a pris le meilleur de ce que le jeu avait et l’a jeté dans cette extension. De nombreuses fonctionnalités dont nous avons profité au cours de ces 16 années de jeu ont été ajoutées maintenant et, dans la plupart des cas, améliorées. Torghast n’est pas si répétitif, car il varie à chaque fois que nous entrons. Les curiae offrent une expérience rafraîchissante, en dehors d’une campagne très intéressante pour chacun d’eux. Et l’histoire principale est magnifiquement tournée, ajoutant de l’excitation et de l’intrigue.

Donc, et en tenant compte du fait que cette extension a encore un certain temps, Blizzard a réussi à rajeunir son titre phare. Non seulement pour avoir choisi de revenir aux origines en supprimant l’ennui de la mise à niveau, mais pour toutes les facilités qui sont données pour continuer à jouer. Pratiquement tout a été amélioré, du soin de la campagne au processus de nivellement. Si vous hésitez à commencer ce voyage à travers Azeroth, c’est le meilleur moment.