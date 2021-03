Analyse de Waves Out pour PlayStation 4, divertissement magnétique

PlayStation Talents nous surprend à nouveau dans cette analyse de Waves Out, un titre petit mais divertissant qui vous gardera magnétisé.

De temps en temps, nous recevons d’agréables surprises de la vie. Quelque chose qui m’a donné vie ces dernières années est le programme PlayStation Talents. Ce grand projet a mis en avant les premiers emplois de futurs développeurs espagnols qui vont secouer l’industrie. Il est passionnant de voir comment la proposition évolue dans ce Analyse Waves Out, l’un de ses jeux les plus récents.

Bien que tous les lancements sous le nom de Talents n’aient pas été couronnés de succès, ils ont mis en lumière les idées et les talents de nombreux collègues. Dans le cas de Waves Out, nous avons la chance d’avoir un petit titre amusant avec nous avec une proposition très réussie. C’est un voyage nostalgique dans une autre époque, avec tous les avantages et les inconvénients de sauver les jours passés.

Allons-y, aimant!

S’il faut commencer cette analyse de Waves Out de quelque manière que ce soit, c’est en mettant en évidence ses vertus. Si nous devions les résumer, nous dirions qu’il a des idées de pompier. Pas mal, mais parce que l’influence de Bomberman est plus que perceptible dans chacune de ses couches. Dès que nous posons les yeux sur le protagoniste du jeu, nous sommes convaincus que le travail de Konami s’est reflété ici.

L’esthétique du titre le rend clair. Il s’adresse à tous les publics, en particulier aux enfants avec son apparence ludique et coquette. Ce n’est pas vous qui l’apprécierez le plus: sa modélisation et son apparence rappellent l’âge d’or de la première PlayStation, peut-être à mi-chemin de son successeur. Il se compose de modèles 3D simples, d’objets facilement identifiables du point de vue aérien dont le joueur a l’avantage.

Waves Out essaie d’être aussi clair que possible avec tous les types de joueurs, en particulier les plus petits. Notre personnage a une tête aimantée – les détails sur son objectif et sa fonctionnalité sont tenus pour acquis. C’est une belle réussite pour attirer les plus petits et commencer à apprendre les bases du divertissement interactif. Il n’est pas nécessaire que tout soit écrit à l’écran et apprendre à interpréter fait partie du processus d’apprentissage.

Petite grande aventure

En commençant cette analyse de Waves Out, j’ai pensé que sa plus grande force serait dans son multijoueur. Étonnamment pas le cas. Là où il y a plus de contenu et d’efforts dédiés de la part des développeurs, c’est dans leur campagne. L’expérience solo du titre nous invite à découvrir plusieurs niveaux par carte, chacun plus difficile les uns que les autres.

Toutes les phases répètent les mêmes cartes plusieurs fois un nombre de fois spécifié. Ils nous présentent un objectif ainsi que plusieurs façons de le résoudre. Nous devons apprendre l’utilisation correcte des compétences, la gestion de notre énergie et, surtout, l’utilisation correcte de la physique.

Waves Out s’appuie fortement sur ces derniers en tant que point d’attraction central. Les balles que vous attirez ne restent pas attachées à votre corps, mais continuent de résister à l’énergie gravitationnelle à laquelle nous sommes tous exposés. Vous devez apprendre à contrôler et à faire la paix avec le monde pour pouvoir battre les scores qui nous sont demandés dans chacun des niveaux.

Cela peut prendre un certain temps. La chose la plus intéressante à propos de la campagne est d’aspirer à atteindre les 100% souhaités. Chaque étape nous donne une à trois étoiles en fonction de nos réalisations – les obtenir toutes est le principal attrait pour les finissants. Cela peut prendre un certain temps et est suffisamment difficile pour vous rendre accro pendant quelques après-midi. Cela peut prendre un peu plus de temps pour quelqu’un de petit, mais il apprendra les bases avec une formation.

Ensemble mais pas unis

La section familiale joue en faveur du jeu. Il est donc logique de mettre en évidence son mode multijoueur, où peut-être aurait-on pu en profiter davantage. Ceci est basé sur des matchs rapides en tête-à-tête – le premier joueur à obtenir un score spécifique l’emporte. Le fait que le jeu ne puisse être joué qu’en partageant le même écran encourage les membres de la famille à se réunir.

Il y a deux problèmes qui l’accompagnent. La première est qu’elle ne fonctionne pas en très peu de temps. Le nombre de cartes pour ce mode est rare. Bien qu’ils aient des différences importantes entre eux, ils se sentent vides et manquant d’énergie plus tôt que nous aimerions l’admettre. Le système de réalisation nous propose de jouer à des centaines de jeux, mais il est difficile de retenir si longtemps l’attention d’un enfant alors que toutes ses surprises ont été découvertes en un après-midi.

Le deuxième problème est circonstanciel. L’absence de mode en ligne fait défaut pour profiter pleinement du multijoueur. Certains jeux entre enfants pourraient très bien fonctionner en faveur du jeu. Malheureusement, il est difficile de remplir les conditions pour que plusieurs enfants soient ensemble dans la même maison à l’heure actuelle. Les jeux entre petits et grands perdent leur magie en peu de temps avec si peu de contenu.

Ce qui manque le plus, c’est ce dont il n’y a aucune trace: le multijoueur coopératif. Si le titre appelle les plus petits, le moyen idéal pour réunir adultes et enfants aurait été de proposer de pouvoir partager les niveaux de la campagne ou relever des défis ensemble. C’était peut-être une chose difficile à mettre en œuvre dans ce mode, mais il y a un endroit où cela aurait fonctionné comme un charme: le mode de survie supplémentaire.

Ce mode de jeu nous propose de supporter le plus longtemps possible l’accumulation de scores pour ajouter des secondes à notre compteur. C’est simple et facile à comprendre, assez amusant à entraîner. En peu de temps, vous apprenez les astuces pour surmonter les défis et rester le plus longtemps possible à l’écran.

Un mode un peu plus compliqué dans lequel deux joueurs doivent collaborer pour partager la même montre aurait fonctionné à merveille. Les adultes peuvent enseigner les petits trucs et la patience et à leur tour créer des souvenirs et des moments. C’est ce dont le titre avait le plus besoin pour être rond.

conclusion

Notre critique de Waves Out est courte, tout comme le jeu lui-même. C’est une aventure très légère, plus digne d’être appréciée par les petits enfants de la maison que par les nostalgiques que vous pourriez appeler. Elle n’a pas beaucoup de défis avec elle et sa campagne prendra quelques après-midi pour apprendre à la maîtriser, principalement en raison de son utilisation ingénieuse de sa physique.

Son plus gros défaut est de ne plus utiliser ses sections multijoueurs. Je ne peux m’empêcher de penser que c’est une opportunité en or qui a été manquée. Peut-être pour les futurs titres des développeurs: comme premier pas dans le monde, c’est un pas solide. C’est un petit jeu, bien que réussi.