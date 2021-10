Analyse de Super Monkey Ball Banana Mania pour PS5, encore quelques tentatives

Nous combattons le pouvoir de la gravité et la fierté personnelle dans cette revue Super Monkey Ball Banana Mania.

Le genre des jeux de société est toujours difficile à expliquer. L’idée est de se retrouver entre amis, de jouer à la chèvre, de s’amuser plus pour la situation que pour le jeu. Dans un coin oublié de cette définition se trouve l’une des franchises Sega les plus oubliées par le temps. est Avis sur Super Monkey Ball Banana Mania veulent se rappeler pourquoi cela a fonctionné ainsi à l’excellence.

Lorsque nous avons défini les jeux de société, il y a un point qui peut être tenu pour acquis. Ils doivent être courts, simples et surtout légers. C’est ce qui pousse Super Monkey Ball à être mis à l’écart. Ce n’est pas facile : c’est infernal, frustrant, et tout à fait capable de vous faire jeter la télécommande sur la télévision. Fait rire à vos dépens d’être tué pour la vingt-cinquième fois au même niveau.

Super Monkey Ball Banana Mania est, à la base, les Dark Souls des amitiés. Et c’est pourquoi nous l’aimons.

Affaires de singe

Qui a besoin d’une parcelle pour profiter de l’obsession d’une bonne banane ? Nos protagonistes savent savourer les fruits comme aucun autre animal. Il leur suffit de se mettre en boule et de se laisser guider par les lois de la physique. En d’autres termes, ils doivent prier leur dieu.

Cet opus de la saga n’est pas n’importe lequel. Notre analyse de Super Monkey Ball Banana Mania souligne qu’il possède le meilleur de la franchise : ses deux premiers jeux. Il s’agit d’un remake fait à partir de zéro en termes de physique et de graphisme, changeant de légers points mais gardant son level design fou. Il maintient et étend même son mode Histoire.

Techniquement, il s’appelle ainsi, mais il a peu d’histoire. Il est divisé en dix chapitres télévisés que notre famille babouin joue dans son combat contre un méchant qui veut priver le monde de bananes. Chacun de ces épisodes est divisé en dix phases, et si vous en avez le courage, vous pouvez les surmonter entre cinq et cinquante secondes. Après mille tentatives.

Ce mode est beaucoup plus durable qu’il n’y paraît. Non seulement il sert d’introduction parfaite aux pics de difficulté infernale que Super Monkey Ball apporte, mais il nous offre également des défis supplémentaires dans chaque niveau spécifique. Complétez-les dans un certain délai, avec un certain nombre d’objets de collection remarquables… Nous pouvons peaufiner notre expérience longuement et durement.

Tout cela n’est que les entrées. La vraie fête, celle qui mérite d’être célébrée entre amis, est dans le reste des modes de jeu. C’est là que nos cauchemars commencent.

Défier toutes les limites

En plus du mode Histoire, nous avons les campagnes du premier et du deuxième Super Monkey Ball. C’est ce qu’on appelle le mode Challenge et ils sont à la hauteur de leur nom. Cinq modes de difficulté dans chacun marquent votre progression, les phases que nous devons surmonter et même le nombre de celles-ci. De quelque chose d’aussi simple que douze niveaux à quatre-vingt-dix-neuf à faire en une seule partie.

Il y a deux différences qui rendent ces modes beaucoup plus supportables que dans leurs versions originales. D’une part, les vies supplémentaires ont été supprimées : nous avons un nombre infini de tentatives pour atteindre notre objectif. Cela enlève une grande partie du stress lié à ces modes et rend la récolte des bananes presque inutile. En retour, il gagne en accessibilité et nous fait perdre moins de temps par match.

L’autre changement est beaucoup plus important. La nature du remake dont nous avons parlé dans notre revue Super Monkey Ball Banana Mania n’est pas un simple changement de graphisme. Tout le moteur et la physique que cela implique font que le mouvement doit être plus calculé, moins rapide. Certaines des choses folles que nous pouvions voir dans le passé ne peuvent pas être reproduites maintenant.

Cela ressemble à une transformation de tout ce qui a fait la grande saga, mais cette métamorphose peut apporter beaucoup de positivité avec elle. Les phases qui nécessitent plus de concentration et des chemins plus lents sont désormais possibles. C’est comme marcher sur une corde raide. Bien sûr, cette corde était auparavant un fil fragile au poids le moins inattendu.

Vers l’infini et au-delà

Combien de temps le nombre d’étapes peut-il durer dans les modes Défi n’est que la pointe de l’iceberg. Chaque mode de difficulté est radicalement différent des précédents, et nous pouvons l’entraîner avec suffisamment de patience, d’expérience et de confiance en nos capacités. Dans certaines parties, il y a des portes qui nous permettent de sauter plusieurs niveaux à la fois. La condition est d’améliorer notre technique.

C’est la condition par laquelle la saga veut être gouvernée à tout moment. Vous devrez passer du temps à jouer au jeu, mais ce sera aussi amusant que frustrant d’apprendre ses secrets les plus profonds. La comparaison avec Dark Souls au début de la critique de Super Monkey Ball Banana Mania était en grande partie une blague.

Cependant, les similitudes sont là. Vous devez passer un temps spécial à vous entraîner pour apprendre la mécanique et la patience de certains niveaux tout en passant en revue les précédents. La chose la plus importante est que si vous jouez avec des amis autour de vous, vous mettrez votre relation à l’épreuve. Vous feriez mieux d’avoir un tempérament pour ces défis.

Si vous ne pouvez pas les rembourser. Avec plusieurs commandes, vous pouvez entrer dans les mini-jeux et profiter de versions de toutes sortes de défis avec des singes entre les deux. Courses, quilles, soccer; Il existe douze modes différents dans lesquels vous pouvez passer du temps pour un ou plusieurs joueurs tout en partageant le canapé. Il remplit sa fonction de jeu de société plus traditionnelle à revendre et ajoute des défis à relever au fil des ans.

Nous pouvons même prolonger notre plaisir en ligne avec certains de ces jeux. Passez du temps dans le mode qualificatif des courses et de certains mini-jeux. Bien sûr : aussi étrange que cela puisse paraître, on ne peut pas profiter de ces mini-jeux avec des amis sur le réseau. Le mode en ligne se bloque un peu en nous laissant affronter des inconnus et non nos meilleurs amis.

Conclusion

Super Monkey Ball Banana Mania peut parfaitement nous durer une centaine d’heures et il aurait encore beaucoup de contenu à offrir. Il dispose également d’un magasin interne pour débloquer des modes supplémentaires, des éléments de personnalisation et des personnages. Nous pouvons même obtenir un saut pour faciliter les niveaux, même si cela bloquera les scores et les prix.

Il y aura toujours des raisons de revenir à ce jeu. Si nous avons des amis qui partagent l’envie de se mordre et que nous prenons bien leur niveau de difficulté exigeant, c’est un passage obligatoire. D’autant plus qu’il arrive sur le marché à un prix réduit. C’est le meilleur opus de sa franchise, même s’il s’agit essentiellement d’ajouter ses premiers jeux.

Bien sûr : ses complications ne feront pas de ce titre un titre apprécié de tous. Ses points forts sont ceux qui pour un autre joueur peuvent être les plus grandes faiblesses. Si vous voulez donner une chance à ces singes, vous aurez besoin de beaucoup de zen.