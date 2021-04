Analyse de Stubbs the Zombie Remastered pour Nintendo Switch

Embourbés de manger des cerveaux et de créer des hordes de zombies avec cette revue de Stubbs The Zombie pour Nintendo Switch.

2005 nous a apporté de nombreux jeux intéressants: Shadow of the Colossus, Resident Evil 4, God of War II… Et puis il y a Stubbs The Zombie. Ou quoi de pareil, la série Z du jeu vidéo très Z. A cette occasion, on récupère sa version remasterisée et on va vous dire, à travers ça Revue de Stubbs The Zombie Remastered, comment c’est.

Recomposer du verre brisé d’un passé pas idyllique

Comme nous l’avons dit, 2005 a mis en lumière cette expérience de jeu vidéo où nous contrôlions un zombie voulant voir le monde brûler. Ses auteurs, les gars de Wideload Games, ont fait leurs débuts dans l’industrie avec ce titre et ont eu beaucoup de mal à le faire décoller.

Le plus notoire était que son PDG, Alex Seropian, travaillait auparavant avec Bungie et insistait pour utiliser le même moteur qui a donné vie à Halo. Cependant, seuls les ingénieurs de Bungie savaient comment l’utiliser avec compétence, et les employés de Wideload Games ont eu un sacré temps à programmer avec.

Cela a eu pour conséquence que le jeu a été retardé plusieurs fois, générant un battage médiatique excessif qui a fini par être le plus décevant. A cela il faut ajouter qu’il a été vilipendé par certains secteurs pour avoir promu le cannibalisme, une folie, oui, mais on sait déjà comment ce monde les dépense tant que blâmer les jeux vidéo de tout.

La vengeance du marchand méchant

Stubbs est un homme d’affaires qui tombe amoureux d’une fille en Pennsylvanie. Tout dans la vie va bien pour lui, son entreprise prospère, son amour est réciproque… Pourtant, son beau-père ne l’approuve pas et décide de lui tirer dessus. C’est ainsi que les Américains les dépensent, que nous allons vous dire que vous ne savez pas.

L’homme décide d’enterrer le corps de son gendre mort dans un champ. Les années passent et la Pennsylvanie devient une ville prospère et technologiquement avancée grâce aux investissements d’un philanthrope millionnaire. Cela n’empêche pas Stubbs de décider de revenir d’entre les morts avec vengeance et d’anéantir toute l’humanité dans le processus.

Stubbs The Zombie est, au fond, une parodie de l’ultra-capitalisme présenté comme un bonbon hilarant et défenestré. Le sens de l’humour est très bien apporté et la représentation d’un années 50 divergentes avec une technologie de pointe lui donne une touche originale et intéressante.

Cependant, son récit ne va pas au-delà de là. Il existe des scènes qui servent d’introduction à certains niveaux, mais elles agissent comme des gags simples et éphémères sans grande importance. De plus, mécaniquement parlant, ce jeu souffre d’une déconnexion écrasante avec le récit, voulant donner de la liberté tout en étant super linéaire et arcade.

Objectif? Faites des ravages avec tous les outils dignes d’un zombie

Aux commandes, Stubbs est lent et rugueux, mais aussi mortel, comme tout bon zombie digne de ce nom. Au début, nous ne pourrons nous gifler que quelques fois et manger la cervelle des pauvres passants qui tentent de fuir dans la terreur. Au fur et à mesure que nous avançons, nous découvrirons de nouvelles fonctions de notre corps pourri.

Par exemple, nous pouvons arracher un bras et l’utiliser pour explorer des zones que nous ne pouvons pas atteindre, contrôler mentalement des personnes sans méfiance ou lancer nos tripes gonflées de gaz fermentés comme s’il s’agissait de grenades pour infecter plusieurs cibles en même temps.

Le jeu n’a d’autre objectif que d’avancer des zones, de mettre fin à tout sur notre chemin et d’activer le mécanisme étrange. Il n’en a pas plus, mais ce n’est pas que le titre génère le besoin de vouloir quelque chose de plus complexe. C’est simple, simple, facile à apprendre et, pourquoi nous tromper, le niveau de sang qui est dispensé à l’écran lorsque nous nous régalons de cerveaux est un délice.

Cependant, il existe certains pics de difficulté qui peuvent être frustrants et tous motivés par le même problème. L’IA désastreuse de nos troupes et dont nous parlerons plus en détail dans la prochaine section.

Collectionner des zombies plus inutile qu’un piège à souris sans fromage

Chaque fois que nous tuons un humain avec nos outils zombies, ils ressusciteront sous forme de zombies après quelques secondes. Ils attaqueront automatiquement tous les humains qu’ils trouveront, bien que nous puissions les diriger … et ici les problèmes commencent.

Les zombies nous écoutent quand ils sortent de leur chemin. Parfois, ils nous suivent et vont d’attaquer qui que ce soit, d’autres fois ils vont dans la direction opposée, au lieu d’attaquer dans un troupeau ils attaquent au hasard … Et bien sûr, le jeu nous mettra dans des situations où nous aurons besoin d’une horde pour avancer et l’expérience devient une torture.

S’il est vrai que nous pouvons mordre la balle et avancer avec seulement Stubbs, cela n’est pas recommandé, car les forces de l’autorité de la ville se renforceront au fur et à mesure que le jeu progressera. De nous frapper presque inutile avec l’armée pour venir avec des chars et des fusils automatiques qui nous emportent d’un seul souffle.

Un point noir qui peut condamner l’expérience à plus d’un. C’est dommage.

Un travail de remasterisation de la série B

Il est curieux qu’ils aient décidé de remasteriser un titre avec si peu d’impact sur son époque. Bien qu’il soit considéré comme un jeu culte pour beaucoup, les ventes n’ont pas suivi et il n’y a jamais eu de mouvement appelant au retour de l’IP.

Cependant, Aspyr Media a vu du bien en redonnant vie à Stubbs The Zombie sous la forme d’une remasterisation. Ce n’est pas que ce soit l’œuvre suprême des remasters. Les scènes sont au format 4: 3, la résolution est affichée à 1080p en mode télévision et 720p en mode portable et les images par seconde restent à 30 images solides dans les deux cas.

Pour le reste, il n’y a pas d’extra qui le différencie de ce qui s’est passé en 2005. Est-ce agréable? Oui, mais en essayant de faire flotter un jeu qui ne le jouait plus beaucoup en son temps, il était nécessaire de travailler sur le remastering avec quelque chose de plus que d’augmenter la résolution.

L’année 2021 convient-elle à Stubbs?

La vérité est qu’un lancement qui nous a tous pris par surprise. Avec cette analyse de Stubbs The Zombie Remastered, il nous reste un titre qui, bien qu’il soit amusant et très direct, a un travail de remasterisation plutôt déplorable.

Ce n’est pas non plus un jeu qui ne vante absolument rien graphiquement, mais qui tire plutôt vers la médiocrité, comme sa bande-son. Cependant, ses excuses pour la comédie grossière avec un ton aussi satirique et le pari sur l’humour noir, en plus de certaines mécaniques amusantes et de la curiosité avec laquelle elle se développe, en font, au moins, un titre avec lequel passer un bon moment un retard.

Rien d’autre ne peut être rayé avec un titre qui reste dans un « aurait pu donner plus de lui-même » mais qui remplit suffisamment pour passer quelques moments amusants.