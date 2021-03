Analyse de Street Fighter V: Champion Edition pour PC

La saison 5 est là et sert de renfort à l’analyse de Street Fighter V: Champion Edition que nous vous apportons ensuite.

Les jeux de combat sont de l’essence pour de nombreux coupables. La génération passée et présente nous laissent des merveilles absolues pour le genre, dans le cas de Mortal Kombat 11 ou Dragon Ball FighterZ, et Capcom ne veut pas être laissé pour compte. Aujourd’hui, nous vous disons ce que nous pensons du jeu de combat par excellence dans notre Critique de Street Fighter V: Champion Edition.

Capcom dans son nouvel âge d’or. On ne se lassera pas de le répéter

Street Fighter V est sorti sur notre PlayStation 4 et PC bien-aimés en 2016 avec une version plutôt discutable. Seulement 16 combattants, 4 scènes, presque pas de mode hors ligne et un netcode qui faisait le festival de lag. On aurait presque l’impression qu’ils nous facturaient 60 euros pour un Street Fighter Early Access.

Si nous ajoutons à cela que le seul moyen de débloquer du contenu était via Fight Coins, la monnaie du jeu, qui n’était obtenue qu’en remportant des batailles en ligne … Eh bien, il nous restait un jeu de combat dans lequel vous étiez une hache dans le jeu. terrain en ligne ou aller à l’étagère pour obtenir de la poussière dans le meilleur des cas.

Mais bon, le nouveau Capcom est un éditeur qui semble aimer bien faire les choses. Après des sorties de plusieurs millions de dollars qui ont plu aux critiques et aux fans au sein des franchises Monster Hunter, Devil May Cry et Resident Evil, Street Fighter n’allait pas être en reste.

En octobre 2020, Capcom a publié la mise à jour macro Champion Edition. Cette amélioration a servi de touche finale pour fermer un jeu vidéo plein de contenu pour tous les goûts et avec un énorme 40 personnages jouables.

Combat artisanal

La profondeur du système de combat de Street Fighter a aujourd’hui peu à envier à celle des meilleurs jeux du genre. Il est vrai que de nombreux personnages partagent des plans de mouvements, de spéciaux et même de déclencheurs en V, mais c’est dans les données cadrées que Street Fighter se démarque généralement de la concurrence.

Tout comme Mortal Kombat est un jeu de plus sur la mesure des temps, tirant parti des rebonds et des zones d’échange, SFV encourage l’utilisation d’échantillons pour des combos rapides et longs avec le support de Special Moves pour terminer ou punir et V-Trigger comme support secondaire.

C’est un style qui s’y prend très vite, ayant certains personnages plus complexes que d’autres, mais qui en général est gentil avec l’initié et permet un grand champ de professionnalisation pour le joueur qui veut se consacrer.

En fait, cette édition Champion nous permet de choisir entre 2 V-Skill et V-Triggers par personnage, permettant ainsi de faire des constructions modestes qui donnent lieu à un monde d’options au combat en fonction de la façon dont nous développons les compétences aux commandes.

Soyez le roi du multijoueur et de votre machine

Street Fighter V Champion Edition peut se vanter d’avoir une tonne de modes. À commencer par le mode Arcade, qui nous permet de battre une liste de combattants à thème comme s’ils appartenaient à des tranches précédentes de la franchise et ainsi améliorer nos temps dans différentes difficultés.

D’autre part, il y a le mode histoire, pouvant profiter d’un mode cinématique qui alterne combats avec scènes, suivi d’un autre mode où nous aurons quelques combats avec chaque combattant pour connaître une partie de son héritage dans cet opus. Ici, nous pouvons obtenir de bonnes quantités de FC que plus tard nous dirons qu’elles sont spéciales.

Inutile de dire que nous avons un mode duel assez simple où vous pouvez nous voir contre un ami sur notre propre machine. Mais la chose intéressante vient du mode Challenge. Ici, nous aurons un certain nombre de sous-modalités intéressantes telles qu’une sorte de mode de survie, des tests de combos pour chaque personnage et même des batailles d’événements temporaires.

Ces événements sont utilisés pour obtenir des objets de personnalisation exclusifs (tels que les costumes Devil May Cry pour les personnages), ainsi que des quantités importantes de FC.

Pour le reste, nous avons le célèbre CFN, un point de rencontre en ligne pour regarder les rediffusions, s’inscrire aux tournois officiels, rencontrer de nouveaux adversaires et former une grande communauté.

Batailles réseau sans faille

Soyons francs, dans un jeu de combat, l’idéal est que votre infrastructure en ligne soit aussi fine que celle d’une montre suisse. Street Fighter V peut se vanter d’avoir résolu ses problèmes de réseau persistants dans les mises à jour précédentes, de pouvoir jouer en douceur à tout moment et à une fréquence d’images absolue.

S’il est vrai que cela dépendra toujours de la connexion de l’adversaire, dans plus de 100 matchs en ligne que j’ai combattus, j’ai eu des problèmes dans un seul (et ce n’est pas qu’ils ont rendu la bataille injouable). Le jeu croisé fonctionne à merveille avec PlayStation, étant capable d’ajouter des joueurs et de les faire combattre autant de fois que nécessaire.

De plus, nous avons désormais la possibilité de créer des clans grâce à notre Dojo. On nous accordera une sorte de scénario de combat que nous pourrons éditer avec différents cosmétiques à partir d’une page web, ajouter des combattants qui seront classés en fonction de leur niveau de joueurs et même faire une affiche pour promouvoir le clan.

Grâce aux lectures de fortune de Menat, nous pouvons investir des FC ou des coupons (que nous obtiendrons en gagnant des itinéraires en mode Survie) dans des boîtes à butin qui distribueront des récompenses aléatoires pour personnaliser le Dojo susmentionné. En eux, ils peuvent également nous toucher des couleurs alternatives et du matériel illustratif du jeu.

Toiles agressives fonctionnant sur votre système préféré

Street Fighter IV a été largement critiqué à son époque pour avoir un style de bande dessinée quelque peu insouciant. Pour un serveur, la vérité est que c’était assez bon, mais si je dois choisir, le style de Street Fighter V me plaît beaucoup mieux.

En prenant du muscle hors du cadre MT (rappelez-vous que Capcom utilise maintenant le moteur RE pour presque tout), nous avons des personnages aux proportions bizarres, avec des palettes de couleurs plus ternes mais aussi plus stylisées et des fonctionnalités dures.

La chose la plus remarquable à propos de sa facette visuelle est à quel point elle est indirectement réaliste par rapport à la physionomie des femmes. Je veux dire qu’en fonction du style de combat qu’ils maîtrisent, ils ont une section de leurs muscles correctement formée pour se battre.

Par exemple, Chun Li ou Juri ont des jambes super développées, typiques des séances d’entraînement de pression et de fente intenses. Alors que Camy, en raison de ses mouvements tumultueux et tourbillonnants, a des abdos durs comme de la pierre.

C’est quelque chose que j’aime souligner, car ce n’est pas le tonique de concevoir des personnages renforcés selon un véritable entraînement. Beaucoup moins de femmes, où elles ont tendance à être toutes baguettes en talons et à « 3 têtes » dans les jeux vidéo de combat.

Beaucoup de contenu mais difficile d’accès

S’il y a quelque chose qui doit être considéré comme mauvais, très mauvais, c’est bien la question des Fight Coins. En son temps c’était déjà un élément très critiqué mais c’est qu’aujourd’hui son obtention est plus que nulle en jouant aux modalités hors ligne.

Le seul moyen d’obtenir des montants décents est de terminer les modes histoire de chaque personnage, puisque la première fois que nous les surmonterons, nous monterons de plusieurs niveaux, obtenant 1000 FC pour chaque niveau atteint. À propos de son utilisation et des moyens de le cultiver, je vous parlerai plus en détail dans ce guide ici.

Mais en supprimant cela, nous devrons investir des centaines d’heures de jeu en ligne pour économiser pour un nouveau personnage ou une nouvelle scène. Bien sûr, il existe une alternative à devoir payer avec notre portefeuille comme dans le reste des jeux de combat, mais compte tenu de l’effort, cela fonctionne presque.

Au moins, la mise à jour de l’édition Champion ajoute tous les personnages à ce jour, à l’exception de ceux de la saison 5, qui a débuté avec Dan et l’ensemble des combinaisons de sport pour les autres personnages.

Le meilleur Street Fighter à ce jour?

Eh bien, je pourrais dire oui. Street Fighter V n’est plus ce qu’il était à sa sortie. En ce moment, nous avons un jeu plein de modalités pour perdre des heures et des heures, un personnage en ligne plus que compétent et profond pour trouver celui qui vous va comme une bague.

Il est vrai que les Fighter Coins sont toujours une illusion plus qu’une ressource efficace pour débloquer du contenu, mais ce n’est pas que leurs passes de combat soient très chères pour les nouvelles qu’elles offrent chaque saison.

Sans aucun doute, Street Fighter V Champion Edition fait partie du meilleur du genre actuel. Une merveille à ne pas manquer si vous aimez les jeux de combat ou s’ils vous ont toujours imprégné de trop de respect. Cela peut être une excellente passerelle pour profiter du genre.