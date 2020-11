Analyse de Spider-Man: Miles Morales pour PlayStation 5

Peter Parker prend quelques jours de congé mais quitte la ville en toute sécurité, comme nous vous le montrons dans notre analyse de Spider-Man: Miles Morales.

Nous avons pris un peu plus de temps que nous le souhaiterions, mais enfin nous pouvons vous apporter un Critique de Spider-Man: Miles Morales. L’un des titres qui, avec Demon’s Souls Remake, tente de montrer ce que nous pouvons attendre de cette nouvelle génération sur la console Sony. Bien sûr, étant un jeu crossgen devant faire face à sa version de PS4, cela montre qu’il n’a pas atteint son plein potentiel. Heureusement, ce n’est que le début.

Les gars d’Insomniac Games nous ont laissé il y a quelques années l’une des meilleures exclusivités PlayStation 4 et de toute la génération. Après quelques aventures du robot d’exploration qui n’a pas pu trouver la clé, les créateurs de Ratchet & Clank ont ​​emprunté quelques éléments de la saga Arkham et les meilleurs jeux Spider-Man pour créer le titre définitif sur le héros. Maintenant, avec les nouvelles consoles, le changement de génération du personnage arachnide arrive également.

L’autre Spider-Man

Il est possible qu’au début beaucoup n’aiment pas que Peter Parker cède la vedette à un enfant. Certains peuvent penser que c’est une sorte de compagnon de Robin et ne lui donnent pas l’importance qu’il mérite, mais la première chose à dire est qu’ils ne pourraient pas se tromper davantage. Le jeune homme respire la personnalité et le charisme dès la première minute, remportant le titre de Spider-Man à part entière.

Et c’est que l’argument nous place quelque temps après la fin de la tranche précédente. Le wall-crawler joue le professeur de Miles Morales, qui a les mêmes pouvoirs et même de nouveaux, comme nous le verrons plus tard. Tous deux continuent de protéger la ville, tandis que l’adolescent tente d’assimiler ses nouveaux cadeaux et se demande s’il est prêt pour eux.

Heureusement ou malheureusement, il n’aura pas d’autre choix que d’assumer plus de responsabilités, puisque Peter doit s’absenter un moment et le laisser en charge de la sécurité à New York. Comment pourrait-il en être autrement, plusieurs événements se succèdent pour que l’enfant n’ait d’autre choix que de mordre la balle et de mettre le costume. Sera-ce à la hauteur de la tâche?

Mêmes capacités avec de nouveaux pouvoirs

La première chose à noter est que la grande base jouable reste intacte de l’aventure précédente. Le balancement fluide du super-héros, l’agilité des combats, le schéma de mission, la ville gigantesque … Tout est toujours là, mais pas pour cette raison pensez-vous que nous sommes face à un copier-coller avec un nouveau skin, loin de là. Miles partage des pouvoirs d’araignée avec Peter, mais il possède également les siens. Ceux-ci, au-delà de l’ajout de nouvelles animations au personnage, parviennent à changer certains des mécanismes rendant l’expérience quelque peu différente.

Au cours des 10 à 15 heures de jeu, le garçon découvrira deux nouvelles capacités qui le différencient du Spider-Man original. D’une part, nous aurons la piqûre de poison et de l’autre l’invisibilité. Le premier nous aidera au combat, lors des déplacements et même à résoudre des énigmes. Grâce à lui, nous pourrons effectuer des coups de zone ou abattre les ennemis les plus puissants, ainsi que nous déplacer à plus grande vitesse entre les gratte-ciel de New York.

En revanche, le pouvoir de l’invisibilité est assez évident et est extrêmement utile pour passer inaperçu. L’inconvénient est que cela présente un petit inconvénient, car cela facilite grandement les combats. Dans la tranche précédente, nous pouvions également utiliser la furtivité, mais lorsque nous avons été découverts, il n’y avait pas de retour en arrière. Maintenant, si nous tenons jusqu’à ce que la barre de compétences se recharge, nous pouvons l’utiliser à nouveau. De cette manière, les ennemis nous perdront à nouveau de vue et cela nous permettra de les éliminer à nouveau de manière secrète.

La base jouable reste presque intacte

Pour le reste de l’aventure, le schéma de mission suit ce qui a été vu précédemment. L’histoire principale est entrecoupée d’ordres secondaires, de crimes aléatoires, de repaires ennemis ou d’entraînement laissés par Peter Parker afin que nous puissions continuer à améliorer nos compétences. Grâce à tous ces emplois, nous aurons de l’expérience et du matériel qui nous permettront de débloquer de nouveaux costumes ou d’améliorer nos gadgets.

En revanche, de nombreuses personnes soulignent la courte durée du jeu par rapport à l’original. S’il est vrai que cela peut donner l’impression de se retrouver avec une extension auto-play plutôt qu’un titre complet, ses 10-15 heures déjà mentionnées sont largement suffisantes. En fait, cela garantit que Spider-Man: Miles Morales ne nous alourdit à aucun moment. De plus, il y a un costume et quelques mouvements qui sont débloqués dans le nouveau jeu +, donc ceux qui recherchent 100% obtiendront une autre bonne poignée d’heures.

Mention spéciale pour les avantages du vanté DualSense. Bien que ses vertus n’atteignent pas le génie que nous avons vu dans la salle de jeux d’Astro, Insomniac Games a jugé bon de mettre en œuvre quelques éléments pour améliorer l’expérience. Par exemple, lorsque nous lançons des toiles d’araignées, nous pouvons remarquer une petite décharge qui traverse le contrôleur, ou lorsque nous chargeons un Poison Strike, nous ressentons le crépitement de la bioélectricité. Tout cela et bien d’autres augmentent un peu le niveau d’immersion.

Graphiques et son

Comme vous le savez, cette livraison est crossgen, donc une version a été publiée pour les deux plates-formes. Sur PS4, il a fière allure et même un peu mieux que le précédent Spider-Man, mais là où il frappe la poitrine, c’est dans la nouvelle génération. Que vous optiez pour le mode performance avec un 60 ips stable, ou que vous préfériez avoir un scandale graphique sacrifiant la fluidité, l’expérience est imbattable. Pour ma part, je suis plus fan de la première option sans hésitation

La cartographie est exactement celle du premier opus, mais elle a fait peau neuve. La distance de dessin ou la quantité d’éléments sur l’écran sont perceptibles, mais il y a une chose qui a attiré mon attention. Dans ce cas, je parle de l’intégration des intérieurs et des extérieurs. Il n’y a plus de temps de chargement entre eux, entrant et sortant instantanément avec une petite cinématique. Et la même chose se produit si nous voyageons entre les stations de métro. Tout se passe de manière très organique.

La section son a également gagné des nombres entiers, surtout si nous utilisons des écouteurs. Même avec des chaînes stéréo normales, le nouveau 3D Audio est spectaculaire. Nous n’entendrons pas seulement les sons à gauche ou à droite, mais aussi dans notre dos ou à différentes hauteurs. C’est une vraie joie de balancer entre les voitures, par exemple. Je ne veux même pas imaginer ce qui peut être réalisé avec des casques mieux préparés.

Sinon le reste continue de se gratter à une grande hauteur. Le bruit des toiles d’araignée, des foules, des coups ou du trafic, est vraiment réalisé. De plus, le doublage en espagnol est impeccable, malgré le fait qu’il y a parfois quelque chose d’étrange quand ils publient volontairement des mots en anglais.

Conclusions

Une belle première approche de la nouvelle génération, avec un protagoniste qui respire le charisme et qui a bien mérité son nom. D’autre part, en raison de sa durée, il donne l’impression d’être une extension auto-jouable comme Uncharted: The Lost Legacy, mais il comprend des nouveautés jouables et graphiques pour le rendre intéressant. Bien sûr, après son dernier cliffhanger, nous avons le doute. Peut-être un futur Spider-Man 2 de Marvel avec la possibilité de jouer au contrôle coopératif des deux héros? J’espère.

Allons-y!