Analyse de Spacebase Startopia pour PC

Il est maintenant temps de créer notre endroit idyllique dans les étoiles avec l’analyse Spacebase Startopia. Nous ne sommes pas seuls à y parvenir.

Ne mentez pas, nous avons tous rêvé de l’espace extra-atmosphérique. Que ce soit pour émuler un combat épique au sabre laser ou pour collecter six objets précieux ultra-puissants, cette grande inconnue nous appelle. Dans ce cas, nous répondons à votre demande, celle de créer la station balnéaire la plus impressionnante de toutes les galaxies avec ce Analyse de Spacebase Startopia. Laissez les formes de vie inconnues se préparer.

Première règle du commandant: ne devenez pas fou

Eh bien regardez, je vais vous dire. La première chose que j’ai faite lors du démarrage du jeu a été, tout simplement, de démarrer un jeu personnalisé sans rien savoir. Je sais, décision discutable de la mienne. Qu’est-ce qui pourrait mal se passer? Les menus d’options de jeu sont très similaires à de nombreux titres de stratégie actuels, comme Stellaris sans aller plus loin. Cela dépend de moi, me suis-je dit. Rien n’est plus éloigné de la réalité.

Dès que le jeu commence, je me retrouve dans un nouveau monde pour moi, cherchant désespérément des indices sur la façon de jouer et de construire. Les visiteurs sont entrés alors qu’il n’y avait rien pour leur plaire. Résultat: un fiasco complet. Cela m’arrive d’être cool.

Ainsi, Spacebase Startopia propose un mode campagne dans lequel nous découvrirons le fonctionnement de la base, ainsi que les ressources, constructions et fonctionnalités des toitures. Bien sûr, tout en développant une histoire avec des tonnes de touches humoristiques. Et c’est que l’intelligence artificielle, VAL, est l’une des meilleures du titre.

Dès que nous accédons au jeu et que nous sommes dans le menu principal, il commence à libérer des joyaux littéraires que même pas le duel Góngora-Quevedo. Si vous ne comprenez pas la référence, regardez en ligne. La vérité est que cela m’a personnellement rappelé le personnage de Bender de Futurama. Et comme toute personne cultivée qui se respecte devrait le savoir, cette comparaison est toujours positive.

Comme je le disais, pendant la campagne, nous apprendrons à gérer la base, ainsi qu’à offrir l’hospitalité et le divertissement à tous les visiteurs qui viennent. Ce point est très important, car c’est l’une des pierres angulaires pour continuer à avancer sur notre chemin de faire de notre station spatiale une destination touristique de référence dans l’univers.

Règle du second commandant: en cas d’attaque, massacres

Mais pensiez-vous vraiment que tout serait aussi paisible et simple que de concevoir un complexe de luxe? Même dans les espaces froids, il y a des menaces pour notre commerce (et dans une moindre mesure pour les visiteurs). De cette manière, une des parties sur lesquelles nous devons garder un œil est la défense de notre station, pour faire face à ce type de danger que, je vous assure, vous devrez combattre.

En revanche, cette partie du gameplay du titre est importante pour le thème multijoueur, puisque vous pouvez aiguiser l’existence d’autres joueurs en attaquant leurs bases. Quelque chose de tout à fait recommandé, car comme tout le monde le sait, la violence règle tout. Sauf un cœur brisé pour elle.

La partie jouable de Spacebase Startopia est donc merveilleuse sous tous ses aspects. Il combine parfaitement, en termes de gestion, les fonctions des trois platines, qui sont axées sur différentes fonctions. Tromper l’un d’entre eux peut aboutir à une catastrophe pour nos aspirations.

De plus, la quantité de possibilités qu’offre le jeu lors de la construction des installations de la base rend chaque jeu complètement différent du précédent. Et ce n’est pas seulement la partie purement de construction, mais le facteur social doit être ajouté à cette équation. Trader, attaquer, défendre et, finalement, vivre avec d’autres joueurs ou menaces est un autre défi de taille.

Chacun des visiteurs extraterrestres qui daignent apparaître a des informations spécifiques auxquelles nous pouvons accéder pour savoir ce dont ils ont besoin. Si Kevin veut se reposer, il devra lui préparer une place, en plus de construire les capsules de repos correspondantes à l’intérieur. Lorsque Kevin est heureux et laisse l’argent, nous pouvons sortir le froid.

Troisième règle du commandant: rendre tout beau

Que ce soit Kevin, Paco ou Charmander José, si notre base n’attire pas là-bas, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Et en cela, Kalypso a plutôt bien réussi, car la partie graphique du titre est assez frappante en raison de sa couleur. De plus, l’imagerie de toutes les constructions, scénarios et environnements est excellente, à la fois les détails et la finition générale.

D’un autre côté, il y a un nombre respectable de races extraterrestres qui nous visitent. Qu’il s’agisse d’individus ayant de nombreuses armes, peu ou pas, tous sont les bienvenus. De plus, les animations des installations sont très bien adaptées, n’appréciant aucun type de ralentissement lors des déplacements autour de la base.

Spacebase Startopia nous vient dans un espagnol parfait. De plus, le jeu est doublé dans notre langue, afin que nous puissions profiter de toutes les coupes que VAL nous fait pendant notre gestion. Bien sûr, la voix de l’IA est artificielle au maximum. Fondamentalement, celui que vous pouvez entendre lorsque vous envoyez une lettre ou quelque chose à votre streamer préféré avec un petit message. Mais c’est toujours VAL.

Règle du commandant 4: Amusez-vous pendant que vous le gâchez avec votre base

Je ne l’avais pas mentionné, mais cette Spacebase Startopia est une ré-adaptation du classique de 2001, qui revient avec une énergie renouvelée, en dehors du lifting et ainsi de suite évidemment. Nous sommes confrontés à un titre de gestion soigné, bien élaboré et avec un gameplay équilibré et divertissant. Aussi, avec un humour qui vous donne envie de continuer à jouer pour savoir ce que l’IA va faire pour vous.

Ce travail apporte différents modes de jeu, pour ces loups solitaires ou pour les plus sociaux. Même pour les joueurs compétitifs (oui, ceux que vous n’aimez pas car ils perdent tous les deux sur trois qui sont très bons et qui ont terminé troisième dans un tournoi de pétanque régional dont personne ne se soucie).

Vous pouvez vous faire une idée en lisant cette analyse de Spacebase Startopia, mais j’aime qu’une machine me donne des bêtises comme celles que j’ai mentionnées. Bien sûr, si le jeu accompagne le reste des sections, il me bat. Un titre qui, dans un genre aussi peuplé que le management stratégique, parvient à se creuser un petit trou avec son cachet personnel.