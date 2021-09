Analyse de Sonic Colors Ultimate pour PlayStation 4 (et PlayStation 5)

8.6 Bon jeu, meilleure bande son

Notre hérisson préféré revient dans l’arène spatiale avec un remaster plus qu’intéressant. Bienvenue dans la revue Sonic Colors Ultimate.

Ils disent que de l’amour à la haine, il y a un pas, et dans le cas de SEGA et Nintendo, il semble que c’était dans ces directions. La société du hérisson bleu s’est concentrée uniquement sur les jeux après Dreamcast et regardez où, elle a trouvé un bon allié dans son vieil ennemi. Les fruits de cette belle et saine amitié ont été plusieurs jeux exclusifs pour les consoles Mario. Et parmi ces jeux, nous trouvons précisément ce Couleurs sonores.

Le titre est venu initialement pour Nintendo Wii et Nintendo DS (chacun une version différente) et exclusivement pour les plates-formes Mario. Cette exclusivité n’a été rompue que lors de la sortie du jeu sur PC via Steam. Mais maintenant, les gars de SEGA font un pas de plus et l’apportent au reste des plateformes actuelles. Cela inclut PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X | S.

Nous avons pu le rejouer de bout en bout (encore) pour vous apporter ce Critique de Sonic Colors Ultimate. Et nous vous prévenons déjà que la vérité est qu’en général, les choses se sont plutôt bien passées. Malheureusement, il y a quelques éléments qui sont restés dans le pipeline et qui montrent très clairement que le titre original était pour la Wii.

Un jeu qui a commencé un retour

L’histoire de Sonic a toujours été pleine de hauts et de bas. Des jeux 3D qui n’ont pas fini de cailler, puis oui, puis des tentatives super rares et bizarres… La vérité est que lorsque Sonic Colors est arrivé sur scène, les choses ne s’étaient pas trop bien passées pour lui. Nous sommes venus d’un Sonic Unleash qui n’a convaincu que la moitié (dans ses phases de jour) et avec un moral relativement bas. Mais s’il y avait quelque chose que SEGA savait faire à l’époque, c’était de prendre le meilleur du jeu hérisson-loup et de l’adapter à une nouvelle aventure avec de nouveaux éléments.

Le résultat a été plus que satisfaisant et la vérité est qu’il a obtenu les meilleures critiques des derniers titres 3D du hérisson bleu. Sonic Generations et Sonic Lost World l’ont également suivi, complétant un beau trio sur Wii et Wii U qui a réussi à calmer les choses pendant un moment.

C’est peut-être la raison pour laquelle la société japonaise a décidé de ramener ce classique, et aucun autre. Et au passage, profitez également du 30e anniversaire de votre animal de compagnie et ne le laissez pas vide. Nous parlons d’un jeu rapide, avec des phases 3D stimulantes et bien conçues et qui présente des tracés de chemins 2D avec beaucoup de saveur pour les plates-formes habituelles.

Sans toucher au gameplay… ou presque sans y toucher

Tout ce que nous verrons dans Sonic Colors Ultimate, nous pouvions déjà le voir à l’époque dans le jeu Wii. Il y a peu d’ajouts en termes de jouabilité, mais ils sont si bien insérés que vous remarquez à peine où se trouve la coupe.

En ce sens, la vérité est que SEGA a très bien réussi. Il a été capable de prendre ce qui a fonctionné (et ce qui n’a pas fonctionné) et de l’amener à la HD avec assez de succès. Nous allons trouver plusieurs mondes (littéralement) avec six phases chacun, un boss final et une course contre un ennemi bien connu. Chacun d’eux nous présente une manière différente de jouer et de nouveaux défis, car ils intègrent des mécanismes et, surtout, des sifflements.

Ces petites créatures ont fait leur première apparition dans la franchise Sonic dans Sonic Colors et sont essentiellement des bonus pour notre héros. Si dans Mario nous avons les costumes et ces choses, d’ici nous avons ces petits extraterrestres colorés. Chacun donne un pouvoir et certains sont plus amusants que d’autres.

Par exemple, lui Être c’est tellement rapide qu’on ne le contrôle pas vraiment, c’est un coup qui va nous permettre d’aller vite ou de trouver des chemins secrets. Fusée Cela nous fait faire un saut à l’infini et nous laisse ensuite une lente chute dans laquelle nous devrons nous rendre dans des endroits compliqués. ET planeur Il nous permet de voler (à la Tails) bien que pour un temps très court.

La vérité est que la Sonic Team s’est démarquée avec les feux follets car ils sont de plusieurs types et ils ont donné à Sonic Colors une rejouabilité que nous n’avions pas vue dans un Sonic 3D depuis longtemps.

Et s’il faut parler du joyau de la couronne, c’est la super bande son qu’il apporte. Pas seulement l’original, qui a bien sûr été résolu avec le thème initial (Reach for the Stars) ou avec le merveilleux thème d’Aquarium Park. Aussi avec les nouvelles versions qui ont été faites de toutes les chansons. Réorchestré, remixé et recomposé pour le plus grand plaisir de tous les fans de musique Sonic.

N’arrêtez pas d’écouter toute la bande-son, car bien sûr cela en vaut la peine, et beaucoup. Si ce n’est pas le meilleur du jeu (ce qu’il est), il s’en rapproche.

Deux nouveaux amis

La plupart des modules complémentaires de Sonic Colors Ultimate étaient déjà dans le jeu original. Il y a des trucs de personnalisation et d’objets de collection non, mais en général, ils étaient déjà contents du jeu Wii.

Ce qui a été ajouté est une sorte de feu follet, le fantôme. Ceci, qui a également été abandonné en tant que protagoniste du court métrage publié par la société il y a quelques jours, est un nouvel ajout qui nous apporte un nouveau système de jeu.

Comme vous pouvez l’imaginer, le feu follet rend notre héros intangible pendant un certain temps. Cela nous permettra de traverser des murs et des murs et d’atteindre des endroits impossibles. Bien sûr, si nous manquons de temps, nous serons enfermés ou morts.

Pour aller un peu plus vite, il y aura des points que nous ne pourrons voir que lorsque nous sommes des fantômes qui nous permettront d’aller directement vers eux. Ils forment généralement un chemin, mais à mesure que nous avançons, les choses deviendront moins intuitives.

L’autre « ami » qui nous rejoint est notre bien-aimé Metal Sonic. Cela viendra nous donner le mode carrière dans lequel Sonic rivalisera avec son alter ego métallique. L’objectif? Combattez pour le Chaos Emerald et débloquez Super Sonic.

Ce personnage caché (le super, pas le métallique) était auparavant disponible en trouvant tous les anneaux rouges des phases. En atteignant un certain nombre d’entre eux sur chaque planète/monde, nous avons obtenu l’émeraude. Désormais, en plus de cela, nous devrons affronter l’un de ses ennemis les plus connus. Alors les choses se compliquent, que celui avec les anneaux rouges n’était pas facile en soi.

Certaines choses ont été laissées pour compte

Le jeu de Sonic Colors Ultimate rend vraiment justice au hérisson bleu. Nous sommes passés de 30fps à 60fps, ce qui rend tout très fluide et direct. De plus, la nouvelle résolution nous permet de voir les scénarios avec une qualité impossible sur Wii et à son époque. Le résultat est que, graphiquement, cela ressemble à un jeu des temps modernes… jusqu’à ce que nous regardions les vidéos.

Lorsque les scènes de l’histoire arrivent (qui existent et elles sont assez bonnes), la qualité graphique atteint une baisse qui pourrait même nous faire mal aux yeux. Pixelisé, lent et avec une chute brutale des images (et nous l’avons joué sur PlayStation 5). On comprend que, venant de la Wii, il était très difficile d’obtenir les vidéos en haute qualité sans avoir à les refaire… mais pour fêter les 30 ans du hérisson avec ce titre, honnêtement, ils auraient pu prendre le difficulté.

Comme on dit, ce n’est pas quelque chose qui vous empêche d’en profiter brusquement. Mais c’est vrai que Les yeux font mal quand on passe du gameplay à la vidéo. Et regardez, normalement ça devrait être l’inverse. Un triste dommage.

Malheureusement, il y a quelque chose qui ne convainc pas tout à fait dans le jeu et c’est la physique des sauts. Ils n’ont toujours pas été assez peaufinés comme ceux que nous avons vus dans Sonic Generations, et alors que nous jouons au code, cela aurait été une bonne surprise de voir qu’ils avaient été implémentés dans celui-ci. Mais il n’en a pas été ainsi. Il vous sera difficile de vous adapter un peu aux sauts de notre hérisson car ils sont quelque chose de… spécial. Heureusement, une fois que vous l’aurez fait, il sera plus facile d’accéder aux endroits difficiles du jeu.

Conclusions de l’examen final de Sonic Colors

Ce remastering rend tout à fait justice à un jeu qui a déjà commencé un bon moment pour le hérisson bleu de SEGA. Le jeu a donné naissance aux nouveaux personnages du monde de Sonic et les a incorporés avec un grand succès.

Le gameplay, mélangeant les zones 3D et 2D, a atteint un bon équilibre entre la vitesse, les événements rapides et les plates-formes et nous a donné des zones avec du charisme. Aquarium Park en est un excellent exemple, ou Planet Wisp, qui a été revu plus tard dans Sonic Generations.

Les additifs sont également introduits dans le bon sens. Ils ne sont pas artificiels et complètent ce qui était déjà là. Un nouveau feu follet et une nouvelle façon de rendre (encore plus) difficile l’obtention des Chaos Emeralds pour compléter un jeu avec beaucoup de jus et beaucoup de rejouabilité. De plus, il dispose de plusieurs modes, au cas où vous vous ennuierez, bien qu’il ne s’agisse pas des zones elles-mêmes, mais d’autres zones spéciales.

Bref, que de supprimer la physique étrange que la Wii avait déjà (mais à laquelle on s’habitue) et les horribles vidéos d’histoire qui vous font saigner en pixels, le titre a beaucoup été spoilé. Un bon point de départ pour ceux qui n’ont pas beaucoup joué à Sonic et un bon souvenir pour ceux qui l’ont fait. Au moins, nous nous sommes débarrassés du mauvais goût dans la bouche de Sonic Forces…