Si vous souhaitez recruter des démons, des anges et des fantômes en général, ne manquez pas notre analyse de Shin Megami Tensei Nocturne III HD Remaster.

Le fait que le sort du monde soit entre nos mains peut au moins être quelque chose de dangereux. Mais la vérité est que nous aimons nous tester avec. Et avec lui Examen du Shin Megami Tensei Nocturne III HD Remaster Il est clair que nous tenons à ce sujet.

Une mythologie connue de tous … ou presque

Dieux, démons, anges … on ne peut pas dire qu’en matière de mythologie, nous manquions justement de contenu. Chaque culture a eu (et a) ses créatures fantastiques, celles qui remplissent nos têtes d’espoirs et d’illusions, comme la fée des dents ou le père Noël.

Cependant, malgré le fait qu’une version sucrée de cela puisse être vue, il ne faut pas oublier que ces types de créatures ou d’entités, en général, ont été enveloppés de mystère. Et cela comporte une partie sombre et lugubre. Parce que tout a sa dualité. Bien que dans la saga Shin Megami Tensei, ils soient experts dans cette dernière vision de la question.

Et bien que cela puisse sembler étrange que des éléments aussi disparates que des dieux hindous ou des créatures de la mythologie européenne se serrent la main, la vérité est qu’Atlus a su lui donner la touche parfaite pour que tout cela nous marie de manière positive depuis plusieurs années maintenant. .

Le secret de cela n’a rien d’écrit: après tout, il utilise l’imagerie populaire pour donner corps à son travail, tout en l’ornant d’éléments qui lui sont propres, comme un avenir sombre et un cadre apocalyptique.

Shin Megami Tensei, sans aucun ajout, est comme cet adolescent qui regarde la pluie tomber langoureusement par la fenêtre en écoutant des chansons qui rehaussent de plus en plus une atmosphère déprimante. Oui, coupable, au fond, Shin Megami Tensei n’est peut-être pas aussi profond que d’autres titres, mais cela nous montre clairement dès la première minute ce que nous allons trouver, le pied de celui qui boiteux. Les moments heureux et avec des amis nous la laissons à ceux qui veulent jouer à Persona.

Shin Megami Tensei III, ou comment être dur avec le joueur

Parce que c’est un point que nous voulons clarifier dès le premier instant: Shin Megami Tensei n’est pas une personne. Oubliez les facteurs sociaux, la gestion du temps, les romances et les blagues typiques de l’anime le plus japonais. Non. C’est un JRPG des classiques, avec ses tours, la possibilité d’exploiter les faiblesses des ennemis et avec une histoire qui va à ce qu’il va.

Et tu sais quoi? De tous les Shin Megami Tensei, celui qui nous concerne aujourd’hui, Shin Megami Tensei III, est considéré comme l’un des plus coriaces. Aussi l’un des plus aimés, car celui qui vous aime bien vous fera pleurer, disent-ils. Et parfois, ici, cela peut être plus que vrai.

Bien que le jeu ait déjà ses années derrière lui, nous ne sommes pas de ceux qui aiment trop se gâter, puisque nous sommes confrontés à un titre qui à l’époque passait assez inaperçu sauf pour le fan (en plus de venir dans un anglais parfait, il qui aggravé la visibilité).

C’est pourquoi nous dirons simplement que notre protagoniste est impliqué dans un incident trop grand pour lui, qui le conduit à se retrouver dans un Tokyo post-apocalyptique dans lequel pratiquement survivre est un défi. Heureusement, il a plus d’un as dans sa manche de son côté … ou nous pourrions simplement dire qu’il a trop de chance, mais une chose n’enlève rien à l’autre.

Bref, nous devrons voir ce que nous pouvons faire dans cette situation. On se lance donc dans une histoire avec un assez bon rythme, qui nous montre peu à peu les nuances de tout ce qui nous entoure.

Les démons, ces grands … alliés?

Bien sûr, nous ne le ferons pas seuls. Nous aurons nos compagnons les plus fidèles à nos côtés … les démons. Eh bien, fidèle à dire quelque chose. Les démons sont mortels et violents à la limite. Et, bien sûr, ils ne partiront pas avec nous au premier changement.

Nous devrons leur parler pour les convaincre de rejoindre nos rangs. Cependant, nous craignons que ce ne soit pas vraiment facile. Chaque race de démon a sa propre personnalité, nous faisant «troller» en essayant de les recruter, partant après avoir pratiquement hypothéqué notre maison pour les convaincre de nous accompagner.

Mais euh, quand tu l’as enfin compris … les trompettes de la victoire sonnent coupables. Vous pensez, enfin! J’ai déjà ce magnifique démon dans mon équipe … prêt à être chair à canon dans la cathédrale des ombres. Ne soyez pas gêné: ils vous feraient de même.

Alors bien, il est clair que nous aurons ce côté de négociation, de collecte et de fusion de créatures pour en générer de nouvelles que les fans de la saga aiment tant. Et nous pensons que vous en aurez besoin: comme nous l’avons dit, Shin Megami Tensei III est considéré comme l’un des plus compliqués et nous le corroborons.

Et il faut savoir que, si un niveau de difficulté « pieux » a été ajouté pour ceux qui ne veulent pas de problèmes excessifs, le jeu est exigeant dès le premier instant, et fait porter attention à chaque combat. Croyez-nous, vous ne pouvez jamais vous faire confiance. Shin Megami Tensei III préserve dans toute sa splendeur cette cruauté envers les joueurs.

Un remaster qui manque de « master »

Cela est dû plus que tout au fait qu’Atlus a gardé toute l’essence du jeu. Peut-être trop. Nous n’allons pas vous tromper et nous n’allons pas tourner autour du pot, alors nous allons dire les choses clairement: le remaster, lui-même, nous semble un peu pauvre.

Pas le jeu, attention, étant donné le titre, comme vous pouvez le deviner, il est très intéressant, avec mille nuances à explorer et que tous les fans de JRPG apprécieraient. Cependant, Atlus a trop tendance à faire des remasters « paresseux », et dans celui-ci, il en montre trop.

Je ne parle plus seulement de la difficulté déséquilibrée en fonction des rencontres (rappelez-vous le nom de Matador, des coupables) ou du manque de quelques mécaniques qui, aujourd’hui, seraient vitales, comme la possibilité de basculer entre les capacités à volonté lors de la possession d’un espace limité.

Je parle de la façon dont graphiquement la chose ne finit pas de chercher. Oui, tout semble beaucoup plus net, éliminant cet effet de « brouillard » que le premier avait eu, en même temps que les jeux de lumières sont plus vifs, ayant également moins de dents de scie. Mais la vérité est que tout cela semble un filtre trop léger. Les choses empirent lorsque nous réalisons que les cinématiques PlayStation 2 ont été conservées dans le titre, telles quelles, ce qui nous a plus que stupéfaits.

Ce sont de petites choses qui nous font penser que le jeu n’a pas reçu tout le soin qu’il mérite, sortant un produit facilement vendu, au prix fort, avec un minimum d’effort.

Oui, nous apprécions grandement la traduction en espagnol et dans d’autres langues, que tous les fans applaudissent. Avec l’inclusion de voix en japonais et en anglais. Cependant, l’intérêt qu’ils ont porté à ces détails aurait pu être extrapolé à l’ensemble du produit. Cela nous laisse un arrière-goût, comme nous l’avons dit, d’un produit un peu vague dans son ensemble.

Dernières conclusions

Le remaster n’est peut-être pas aussi rond que nous le méritons, cependant, le jeu lui-même, avec son histoire et tout le contenu qu’il contient, nous offre des heures et des heures de plaisir que tous les amateurs de JRPG apprécieront. Il appartient à chacun d’évaluer s’il faut ou non jouer à un jeu PS2 avec un lifting superficiel.

Nous, bien sûr, si c’est pour l’histoire et le contenu, nous disons oui, car, comme nous l’avons répété, en termes d’histoire et de gameplay c’est un vrai bonbon pour les amateurs de JRPG. Cependant, le remaster vague nous fait mal paraître dans l’ensemble.