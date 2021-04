Analyse de Say No! Plus pour PC – Refuser très fort

Fatigué de se voir refuser même d’aller acheter du pain? Eh bien, l’analyse de Say No! Il vous en viendra plus que ni l’un ni l’autre n’a été peint.

Lorsque vous parlez à toutes sortes de personnes, vous devez être prudent. À moins que vous ne les ayez connus toute votre vie (et même ainsi), il peut arriver qu’un mauvais mot finisse par causer un problème. Et, parfois, cela nous amène à faire taire les choses. Nous en parlerons plus ou moins dans ce analyse de Say No! Suite.

Dis non au monde

Qui me dirait que je serais surpris de cette façon avec ce jeu vidéo. Avec la bande-annonce que vous voyez ci-dessus, vous pouvez imaginer ce que l’on attend du titre: quelque chose de léger, non, très léger, avec un accent sur l’humour.

Et la vérité est que c’est le cas. À la fin de la journée, nous avons une entreprise, des jetas et un entraîneur personnel à l’ancienne qui nous exhorte à crier NON! avec une grande force. Mais nous sommes confrontés au produit typique qui habille cet élément léger avec des nuances d’un sujet un peu plus sérieux. C’est ainsi qu’il propose comment nous faire passer un message.

Ainsi, nous avons la folie de devoir dire non aux actes dans un environnement de travail en profitant du fait que nous sommes les nouveaux … pour continuer à aborder des questions plus graves comme l’exploitation générale en entreprise, le manque de confiance pour dire ce que nous pensons vraiment en ne faisant pas de mal, même si cela est contre-productif pour vous-même …

Je ne penserais jamais que je tomberais sur ça quand je mettrais le jeu pour la première fois, vraiment. Il fait, comme je le dis, toujours à partir de l’humour, jusqu’aux moments « les plus sérieux » vers la fin du jeu,

Mais attention, avec humour je ne veux pas dire que nous avons une blague tous les deux pas. L’humour se produit dans les demandes surréalistes qui nous sont demandées pendant une grande partie du jeu et dans la façon dont les personnages interagissent lorsqu’ils donnent nos réponses.

Ce n’est pas un titre qui essaie de mettre beaucoup l’accent là-dessus, en faisant une thèse psychologique à ce sujet. Simplement, il vous envoie le message clairement et commente ouvertement le problème décrit ci-dessus. C’est quelque chose qui est apprécié, qui n’aspire pas à plus, et qui vous donne un message simple et direct qui n’a qu’une seule interprétation. Ce n’est pas, par exemple, comme dans le cas de Rage in Peace, qui traitait de sujets comme la mort, invitant à la réflexion et faisant ressortir les sentiments les plus humains.

Emballage assez laid

La chose est, quel est le gameplay? En frappant une touche. Ou deux, si vous me dépêchez. D’un côté, nous avons les boutons qui nous permettront d’utiliser un type de non ou un autre, et de l’autre, nous avons ceux qui nous permettent des interactions telles que des applaudissements sarcastiques ou un rire paresseux. Ce dernier va nous permettre de renseigner l’indicateur No stop pour faire des attaques chargées, mais à part ça …

Vraiment utile, ce qui est dit utile, peu. À moins que vous ne vouliez voir les poupées paniquées ou une interaction spéciale dans quelques cas, oui. Même les types de Non enregistrés dans leurs différents tutoriels n’ont pas d’impact majeur lors de l’utilisation de l’un ou de l’autre. Peu importe que vous utilisiez un type ou un autre, ou du moins c’est ce que nous pensions.

La chose la plus curieuse que nous puissions vous dire est que, dans certaines interactions, il y a un compteur de temps. Dans ceux-ci, nous pouvons décider de répondre ou non, en pouvant débloquer certains éléments alternatifs qui nous mèneront à des scènes extra sympas.

En dehors de cela, la vérité est que nous n’avons pas grand-chose d’autre. Pas même du côté artistique, tout est dit. La vérité est que la section graphique est simple, avec des figures carrées et des environnements dans ce style. On ne peut pas dire qu’elles sont jolies, vraiment, mais chacun a ses goûts.

Même s’il faut reconnaître, oui, le fait qu’ils soient laids ne les dispense pas d’être pleins de petits détails qui sont appréciés. Ce sont les petits signes que vous mettez de l’amour dans ce que vous faites.

La musique va de la même manière, sans vraiment rien de remarquable. Nous avons les voix en anglais, tandis que le non de notre personnage peut être apprécié dans de nombreuses langues, afin que vous vous sentiez plus identifié avec le personnage. Même si vous voulez qu’il y ait quelque chose d’étrange, un non en japonais et le reste des personnages parlant en anglais. Très fou du Japon.

Disons-nous oui ou disons-nous non au dire non! Suite?

Je pense qu’il est difficile de définir ce dire non! Suite. Parfois, cela peut sembler une vague tentative de livre d’auto-assistance, vous donnant un message que vous connaissez déjà, mais que vous pouvez ou non mettre en pratique. Mais parfois, comme je le souligne à plusieurs reprises, ces éléments font défaut.

Et ce n’est pas que le titre soit peu divertissant. Les deux heures que cela peut vous prendre pour le terminer seront assez agréables et passeront très vite. Et pourquoi ne pas le dire, vous pouvez avoir le visage étrange de la perplexité de la part des personnages qui peuvent venir à votre rencontre.

Mais gardez à l’esprit qu’en termes de jouabilité, il nous offre une chose très primaire avec un design un peu simple. Donc s’aventurer vers lui peut être plus motivé par la curiosité que par le désir de jouer lui-même.