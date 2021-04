Analyse de SaGa Frontier Remastered pour PS4

Square Enix ramène le premier titre d’une saga (jeu de mots). Nous vous en parlons dans l’analyse de SaGa Frontier Remastered.

En 1998, Square Enix a lancé le jeu SaGa Frontier sur PlayStation, un nouveau RPG que je n’ai pas pu tester car il n’avait pas de console, pourquoi nous tromper. C’est pourquoi je suis content d’avoir fait le Avis sur SaGa Frontier Remastered, le retour du jeu avec des nouveautés et des améliorations. Mais … en vaudra-t-il la peine? Découvrons-le

Choisissez votre combattant!

La première chose qui entre par les yeux est cet écran d’accueil, dans lequel nous choisirons l’un des personnages disponibles pour jouer. De plus, dans cette remasterisation, l’histoire d’un tout nouveau protagoniste est ajoutée, ce qui donne une autre dimension même au reste en termes d’intrigue.

Par conséquent, nous avons un jeu pendant un certain temps puisque chacun des personnages a sa propre histoire (quelque chose de logique), ainsi que des motivations. En revanche, leur évolution est assez bien construite, même si elle est parfois réduite en sujets. En outre, les secondaires qui apparaissent ajoutent plus de variété à la matière.

Pendant les histoires, nous aurons beaucoup de liberté pour nous déplacer dans le monde, rechercher des informations ou simplement obtenir des ressources pour améliorer le groupe. C’est quelque chose que j’ai personnellement aimé, car ce sentiment d’indépendance ajoute de la fraîcheur à la combinaison.

Dans cette remasterisation, plus de scènes et d’éléments ont été ajoutés que dans le jeu original, ce qui est apprécié, car il plonge dans certains aspects de l’histoire des personnages, ou dans les relations entre les membres du groupe. Cependant, plus que dans la manière de raconter l’intrigue, ce qui caractérise ce titre est sa jouabilité.

Oh mon dieu, fais lui apprendre une compétence

Si vous êtes un joueur passionné de RPG, vous savez que beaucoup d’entre eux se caractérisent par une augmentation des niveaux, ou des statistiques. En plus, bien sûr, acquérir des compétences qui nous donnent la victoire. SaGa Frontier Remastered a sa propre façon de voir les choses, car il n’y a pas de niveaux en soi.

Tout est basé sur la chance. C’est vrai, à la fois en s’améliorant dans chacune des sections du personnage et dans les techniques d’apprentissage. Peu importe que vous affrontiez un boss, ou le bug le plus simple, il est possible que ce dernier vous propose une relance impressionnante. Sans aller plus loin, dans mon premier personnage le principal est resté 4 heures sans acquérir de compétences.

De cette façon, nous sommes « forcés » de nous battre autant que possible pour que notre groupe propose de nouveaux mouvements, qui peuvent être combinés avec d’autres membres de l’équipe pour générer de puissants combos. Bien qu’ici, vous devez faire des tests et voir si cela sort. Bien sûr, quand ils se produisent, ils sont un spectacle. Et ils nous donnent l’avantage du bien.

Quelque chose qui nous aide à apprendre les mouvements est, et je ne parle pas ironiquement, apprendre les mouvements. Laissez-moi vous expliquer, lorsque vous obtenez un certain nombre de techniques, le personnage devient un maître, ce qui lui permet d’avoir des bonus sur la probabilité de découvrir de nouvelles compétences. La pratique rend expert je suppose.

En parlant des mouvements, ils sont tous liés au type d’arme qui est équipé. Par exemple, les épées ont des capacités qui ne peuvent pas être utilisées par ceux qui n’en ont pas. Ou dans le cas des armes à distance, un lance-flammes n’aura pas les mêmes attaques qu’un pistolet. Voyons voir, c’est logique mais il fallait le dire.

D’un autre côté, les ennemis apparaissent sur la carte au hasard, nous pouvons donc essayer de les esquiver. Mais bien sûr, si vous ne vous battez pas, vous ne vous améliorez pas et vous ne gagnez pas d’argent pour des armes plus grosses. En conclusion, le titre invite (ou plutôt force) que vous vous engagiez autant que possible dans la bataille et plus encore.

Les scénarios que nous traversons sont colorés et différents les uns des autres, chacun affichant son propre style. Les ennemis présentent également des designs allant des boss simples aux plus élaborés, le tout avec un lifting HD qui est perceptible par rapport à la version originale. Même si je dois dire que les animations sont très normales.

Là où j’ai vu le moins de changements, c’est dans la section son. Bien que la musique qui nous accompagne pendant le jeu ne soit pas mauvaise, sa définition est quelque peu dépassée. Par contre, j’espère que vous avez appris l’anglais, puisque c’est la langue dans laquelle le titre vient. Eh bien, le japonais aussi, si vous l’interprétez mieux.

Un titre différent et intéressant

SaGa Frontier Remastered est le retour d’un RPG différent des autres. Pas tant dans ce système de personnages avec des histoires différentes que nous avons pu apprécier dans des jeux actuels comme Octopath Traveler, mais dans le gameplay. Oubliez les niveaux, les personnages apprennent à chaque bataille (ou ils essaient).

Il est vrai que l’aspect graphique a peut-être pris du retard, mais il a son charme particulier avec un art incroyablement beau. C’est un titre qui, pour tout amateur de RPG, est un délice. Si vous ne pouviez pas l’essayer à l’époque, c’est maintenant votre chance, et si vous l’avez déjà apprécié, alors vous avez de nouvelles choses à découvrir.