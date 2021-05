Analyse de Resident Evil Village pour PlayStation 5 – Terreur dans le village

Capcom réalise un autre produit de grande qualité avec une magnifique suite dans cette revue de Resident Evil Village.

Capcom célèbre 25 ans de Resident Evil! L’une de leurs franchises les plus prolifiques a atteint le quart de siècle après nous avoir accordé des milliers d’heures de formation. Terreur occidentale, les complots pulpe et les morts-vivants ont défini cette saga pendant tout ce temps. Ce n’est rien qu’ils voulaient manquer lors de leur dernier match, comme nous le verrons dans notre Revue de Resident Evil Village.

La saga s’est développée au fil du temps et a traversé plusieurs phases. Des jeux originaux avec des prises de vue fixes aux titres d’action purs derrière l’épaule. La septième livraison numérique a marqué une autre direction dans laquelle continuer. Resident Evil Village reprend ce témoin et le ramène à sa deuxième performance, avec beaucoup plus d’action, d’horreur de différentes sortes et un nouveau point culminant auquel aspirer dans le futur.

Famille

Ethan Winters a eu trois ans pour se remettre de la catastrophe de la Louisiane. Sa confrontation avec la famille Baker l’a contraint à s’adapter à une nouvelle vie en Europe de l’Est, toujours sous la surveillance des autorités qui luttent contre le bioterrorisme. Sans contact avec ses amis et sa famille, sous un entraînement régulier strict et loin de la civilisation.

Sa vie pourrait changer maintenant qu’il a une fille avec sa femme, mais il n’y a pas de repos pour Ethan. Certains événements inattendus le conduisent dans un village voisin. Là, le chaos, le manque de logique et les monstres européens qui font la renommée de l’Europe de l’Est. Loups-garous, vampires, gargouilles… Ils aiment tous leur bébé pour des raisons inconnues. Il doit agir comme un bon père et se battre pour sa famille.

Il existe des parallèles intéressants avec la livraison numérique précédente. Dans cet épisode, le protagoniste a rejeté le concept de famille et a montré son côté le plus sombre à travers la toxicité des Bakers. A cette occasion, il doit affronter ces concepts en combattant au nom de ses proches, une occasion de faire ressortir le côté le plus positif de la cellule familiale.

Il est opposé par les dirigeants de la ville, quatre dirigeants qui ont accepté le titre d’enfants de leur matriarche, Mère Miranda. Le fanatisme religieux a imprégné les villageois, qui acceptent leur sort aux mains des lycanthropes qui les dévorent. Les dirigeants, quant à eux, se comportent comme une famille brisée. Ils ne peuvent pas se supporter, ils sont maltraités par leurs frères et sœurs et ils s’occupent davantage de leurs propres problèmes.

Identité

Analyser chacun des membres de la famille de Madre Miranda sera un aspect très intéressant dans les années à venir. Tous les meneurs respirent le charisme et la personnalité au point d’en dire assez. Lady Dimitrescu a été un favori incontestable depuis le moment où Resident Evil Village a été dévoilé, mais les autres ne la comblent pas sans effort.

Il ne s’agit pas seulement du scénario et des magnifiques performances de ses doubleurs. Chaque membre de la famille a une section entière du jeu qui leur est dédiée, et ils se distinguent très facilement par différentes structures jouables. Chaque minute au château de Dimitrescu est totalement différente des défis qui vous attendent à l’usine Heisenberg. Le titre reste dynamique du début à la fin, et les différentes émotions que ces phases suscitent en nous sont attribuées aux dirigeants des maisons.

Cette connexion magnétique se produit également avec notre protagoniste. Ethan Winters était l’un des personnages les moins intéressants de tout ce que Resident Evil avait à nous offrir, mais dans le village, il est devenu lui-même. Il est très facile maintenant de prendre de l’affection et de se sentir plus identifié avec lui que jamais. Ses scènes sont très réussies, et très faciles à enregistrer dans notre mémoire.

En retour, tous ne sortent pas bien. Chris Redfield, un personnage des origines de la saga, apparaît comme quelqu’un à peine reconnaissable dans cet épisode. Leur rôle est minime et, même dans ce cas, nombre de leurs motivations ne sont pas faciles à comprendre. Elle ne finit pas non plus de se connecter avec le public, Madre Miranda, qui est loin derrière sa famille adoptive en termes de charisme et aurait eu besoin de plus de temps à l’écran.

Beauté

Il n’est surprenant pour personne que nous disions que le jeu est tout simplement impressionnant sur la nouvelle génération de consoles. La version PlayStation 5 est une merveille que l’on peut observer pendant des heures à travers les différents scénarios qui composent le village. La performance est irréprochable et, à part un moment précis, il maintient son framerate régulier même avec une bonne quantité d’ennemis à l’écran.

Attention, ce n’est pas parfait: de temps en temps, votre présentation en souffre plus qu’elle ne le devrait. De petits éléments de la scène apparaissent soudainement lorsque nous nous approchons pour essayer d’économiser des ressources: peut-être à partir de la première personne, ils deviennent plus visibles, mais il est difficile de le rater.

Le jeu prend également la décision de couper certaines scènes sur un écran noir pour transporter Ethan à un autre point de la scène sans aucune transition. Et le pire, c’est le voyage final, où le titre change entre les scènes de la première personne à la troisième personne sans raison apparente alors que rien de similaire ne se produit dans le reste de la campagne. Il existe certaines incohérences difficiles à ignorer.

Tout est pardonné à long terme, surtout si nous prêtons notre attention à l’incroyable travail de conception. Ce n’est pas seulement que les emplacements brillent graphiquement, mais que chacun des ennemis est soigneusement traité. Ils répondent tous à une sorte de peur dans la mythologie d’Europe de l’Est.

Ils le font superbement. Il existe une grande variété de bêtes à combattre. Tous ont leurs différentes inspirations et leur modelage très soigné à observer de près. Les boss finaux se démarquent également dans cette section, certains d’entre eux étant parmi les monstres les plus détaillés d’une franchise qui repose sur la conception de horreur corporelle.

Science et production

Au total, parmi toutes les merveilles que l’histoire d’Ethan Winters peut nous offrir, nous avons une campagne d’environ 10 à 12 heures. Ce n’est, bien entendu, que la première fois. La structure de la ville en tant que monde semi-ouvert nous permet de passer plus ou moins de temps à explorer notre environnement, à découvrir des trésors et à affronter des mini-boss secrets.

La rejouabilité est immédiatement sur la table entre ces secrets cachés, le nouveau jeu + et les différents modes de difficulté. Trois d’entre eux sont fondamentalement la même aventure avec une endurance plus élevée ou des ennemis plus coriaces. La quatrième et la plus compliquée est une autre histoire.

Aldea de Sombras nous propose une campagne beaucoup plus cruelle et compliquée avec des bêtes plus dures relocalisées, des objets déplacés et quelques surprises. Nous aurons besoin de ces données du nouveau jeu plus pour survivre avec succès.

À cela, il faut ajouter la présence de notre prochaine obsession, le mode Mercenaires. Cela n’a que quatre niveaux à nous offrir (plus ses versions difficiles), mais essayer de battre nos records pour la prochaine fois nous divertira longtemps. C’est une expérience d’arcade qui utilise parfaitement le grand jeu de tir d’Ethan, la personnalisation des armes et l’apprentissage des cartes.

Si dans cette analyse de Resident Evil Village il y a un aspect qui, nous l’espérons, sera étendu dans d’éventuels DLC, c’est bien ce mode. Le retour du mode Mercenaires est magnifique et à la hauteur de ce que nous voyons dans d’autres titres passés, mais plus de phases et plus d’options d’armes seraient une bonne chose à apprécier. L’histoire de Village est très fermée et laisse peu de place aux extensions, mais si nous pouvions ajouter plus de niveaux ou revisiter les boss finaux en mode Mercenaires, nous pourrions être confrontés à la meilleure version du mode de la franchise.

conclusion

Il est difficile d’entrer dans certains des meilleurs endroits du jeu sans s’occuper des spoilers, mais nous pouvons facilement résumer cette analyse de Resident Evil Village en affirmant que c’est le point culminant auquel la franchise aspirera au cours de la prochaine décennie. Le jeu réalise tout ce que la septième livraison numérique n’a pas pu toucher à l’époque.

C’est une aventure beaucoup plus cohérente, plus dynamique dans son approche et avec des personnages plus charismatiques. Il a une identité très forte et son utilisation de la famille ne sera pas quelque chose d’aussi intime que les Bakers, mais il n’en a pas besoin. Le combat est considérablement amélioré et les idées sur lesquelles il s’est inspiré pour le renforcer facilement en font l’un des meilleurs Resident Evils.

Nous continuerons à parler de Village et de la façon dont il a marqué la franchise au fil des ans, ne vous y trompez pas.