Razputin Aquato utilise à nouveau ses pouvoirs psychiques pour sauver le monde. Rejoignez-le avec cette analyse de Psychonauts 2 pour PC.

Après tant de va-et-vient, nous avons enfin pu mordre à pleines dents dans la suite de Raz. L’original était un jeu très apprécié dans l’histoire de l’industrie du jeu vidéo. Pourtant, ce second volet est mis à l’épreuve, laissant de côté la nostalgie de son prédécesseur. Notre marteau de justice vaincra-t-il ? Pour le savoir, vous devrez continuer à lire notre Analyse de Psychonautes 2.

Oeuvre d’un talent très apprécié

Tim Schafer C’est bien connu dans notre industrie et ce n’est pas pour moins. Après avoir donné vie à des joyaux du genre aventure tels que Maniac Mansion ou The Secret of Monkey Island, le créatif a osé tenter sa chance avec un nouveau genre : les plateformes. C’est ainsi que Psychonauts est né en 2005, étant une proposition révolutionnaire et différente de l’habituel du genre.

Malheureusement, la publicité nulle l’a empêché de manger un beignet, ce qui a été un échec retentissant. Cela n’a pas empêché le temps de prouver la vision de la plateforme de Schafer, Psychonauts étant aujourd’hui un jeu culte et très apprécié des fans.

Ces raisons ont poussé Double Fine, l’auteur de l’étude de la première partie et dirigée par Schafer, à tenter de mettre en lumière une suite. Celui-ci l’a finalement obtenu grâce au financement participatif, montrant que les fans voulaient vraiment une suite.

Excès d’essence et conservatisme ?

Mon premier goût de Psychonauts 2 m’a laissé une sensation aigre plutôt que sucrée. Même si je savais que je devrais affronter un jeu de plateforme, des expériences comme Crash 4, qui combinent le risque de l’innovation avec les sensations traditionnelles, ont mis une barre difficile à dépasser dans le genre.

Une barre que je pense que Psychonauts 2 n’est pas capable de dépasser si l’on s’en tient à ce qu’offre son muscle jouable. Si vous venez du premier, vous n’aurez quasiment aucune surprise avec la suite, car les bases : mouvement, coups, sauts et utilisation des pouvoirs psychiques bougent sans pratiquement aucun changement.

Même les sensations aux commandes sont trop similaires. La réponse, la caméra tourne, la façon dont Raz répond à la scène… Tout se ressemble tellement. Les fans les plus inconditionnels qui cherchent à revivre l’expérience sans édulcorants peuvent être satisfaits.

Dans mon cas? Je m’attendais à une évolution minime et je pense que Psychonauts 2 se détend en s’appuyant trop sur la statue dressée par la mécanique de son prédécesseur.

Cependant, tout est plus poli et choyé

Al César appartient à César. Le conservatisme superficiel ne m’a peut-être pas acheté, mais si nous examinons à quel point la conjonction de l’utilisation des pouvoirs, des mouvements et des plates-formes fonctionne, nous avons un programme poli à l’infini.

Ainsi, au fur et à mesure que nous progresserons dans l’histoire, nous acquerrons de plus en plus de pouvoirs qui seront utiles à la fois dans la plate-forme et au combat, une dualité ingénieusement introduite dans le programme car il y a des tutoriels minimaux qui vous apprennent la base, vous laissant libre de jouer. pour la créativité.

Et c’est que le progrès est quelque chose qui fait du bien dans tout, pas seulement dans les pouvoirs. Nous les acquérons et les améliorons dans le magasin d’Otto, qui est situé dans notre base, celui qui agit comme un centre névralgique et auquel nous reviendrons chaque fois que nous surmonterons un scénario.

Ici on peut tout gérer, power builds, customiser le bon vieux Razz et plein d’autres choses avec lesquelles je ne veux pas vous surprendre.

Les étapes, le joyau de la couronne

Ici oui ce zéro chichi, coupable. Les scénarios sont le point le plus remarquable de Psychonauts 2. Ils recréent l’esprit de chaque personne dans laquelle nous entrons, étant super imaginatifs, originaux et bien traduits pour le défi que les surmonter nous supposera en tant que joueurs.

Pour cette raison, la créativité affecte également la manière de les surmonter, puisque chaque scénario proposera des défis et l’utilisation de mécaniques différentes sans que nous ressentions un abus du copier-coller typique des jeux de ce genre.

Si nous allons très loin, dans les premières minutes, nous nous souviendrons de l’utilisation de la pyrokinésie et avec elle, nous devrons graver des images dans un cabinet dentaire pour trouver la voie à suivre. Ce type de détail -ou micromécanique- se répète à tous les niveaux afin de ne jamais baisser le niveau d’intérêt.

Les rires en conserve manquent

Car le même distillat sur scène s’accompagne de la même attention au récit. Schafer et son équipe mettent toute la viande sur le gril pour qu’un complot histrionique pénètre doucement dans nos têtes. Cependant, je ne peux m’empêcher de cacher l’embarras de la plupart de ses blagues et gags.

Ce n’est pas que je sois très dévoué à l’humour des œuvres de Schafer et la vérité est que la plupart des moments, personnages et méchants que l’on retrouve dans l’aventure montrent qu’ils sont très travaillés dans la narration. Cependant, il m’est impossible de me sentir à l’aise de voir comment ils s’expriment et se comportent comme s’ils étaient dans une situation de sitcom typique des années 90.

De plus, je pense que s’ils avaient ajouté des rires en conserve, cela aurait été la touche finale d’une comédie désastreuse avec laquelle je pense que je ne communierai jamais.

Des retrouvailles plus froides que prévu

Pour être franc, Psychonauts 2 n’est en aucun cas un mauvais jeu. Son imagerie et le travail derrière lui sont clairement perceptibles, surtout si l’on regarde à quel point les paramètres sont gâtés. Cependant, malgré l’augmentation de son catalogue de pouvoirs et l’augmentation de la variété des situations, cela me semble toujours anachronique.

Ne vous méprenez pas, pour l’amateur des plates-formes les plus intenses, ce jeu est une bouchée de caviar, mais si vous venez à la recherche de quelque chose de méga innovant qui va être la nouvelle pierre angulaire du genre, j’ai bien peur que vous deviez tourner environ.

Et nous pouvons également appliquer cela si vous êtes des adeptes de Tim Schafer et Double Fine, car leur sens de l’humour grandiloquent et bizarre prend ici un pic que vous allez adorer ou – comme dans mon cas – vous allez détester.